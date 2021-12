Arteta revient sur le cas Aubameyang

Alors que le cas Pierre-Emerick Aubameyang fait beaucoup parler à Arsenal, Mikel Arteta a expliqué son choix de lui retirer le brassard. "Je n'établis pas mon autorité en étant dictatorial ou impitoyable, a-t-il déclaré. Je demande juste une chose : le respect et l'engagement. À ce niveau, si je n'obtiens pas ça, je ferai mes valises et j'irai ailleurs car c'est le minimum que je puisse demander. Pour réussir, il faut être passionné par quelque chose et, si vous voulez représenter un club de cette dimension, c'est la norme minimale que vous devez apporter. Je ne demanderai à personne de mettre le ballon dans la lucarne à chaque fois qu'il frappe, mais je lui demanderai de faire les bonnes choses, chaque jour, pour ce club."

Notre avis : Difficile de ne pas imaginer une séparation entre Aubameyang et Arsenal d'ici peu.

Cavani-Barça, c'est froid

Selon les informations de Mundo Deportivo, Edinson Cavani n'est plus vraiment une priorité du FC Barcelone. En effet, le média catalan assure que les Blaugrana visent en priorité un défenseur pour cet hiver. Libre de tout contrat en juin prochain, César Azpilicueta (Chelsea) pourrait être une piste. Concernant le Matador, le FC Séville serait venu aux renseignements du côté de Manchester United.

Notre avis : Avec la venue de Ferran Torres, le Barça va probablement se concentrer sur d'autres secteurs. Mais un attaquant de pointe ne serait pas de trop.

Vers une surprise dans le dossier de Dybala

Si tout semblait bouclé entre la Juventus et Paulo Dybala pour une prolongation de contrat, le Corriere dello Sport n'exclut pas une surprise dans ce dossier. En effet, le quotidien affirme que la relation entre les dirigeants de la Vieille Dame et l'agent de l'international argentin n'est pas vraiment idyllique. "Mais ce dernier est attendu à Turin début janvier", prévient le CdS. Pour tenter de recoller les morceaux ?

Notre avis : Même si Dybala ne s'en sort pas avec ses blessures, la Juve l'a replacé au centre de son projet l'été dernier. Sa prolongation se concrétisera.

Le PSG aurait refusé l'échange Icardi-Athur...

On reste du côté de Turin, où les Bianconeri devraient avoir reçu une réponse de la part du PSG pour l'échange proposé entre Mauro Icardi et Arthur Mélo. Selon La Gazzetta dello Sport, Leonardo aurait refusé cette proposition, assurant en retour que l'attaquant ne partirait que de manière définitive. Ou, au minimum, avec un prêt avec obligation d'achat. Pas convaincue par les profils de Pierre-Emerick Aumabeyang (Arsenal) et Anthony Martial (Manchester United), la Juve pourrait (re)lancer la piste Gianluca Scamacca (Sassuolo).

Notre avis : II semblait évident que le PSG refuserait cette offre. Icardi ne sera pas bradé.

... et voit Kurzawa pisté par la Lazio

Devenu indésirable à Paris, Layvin Kurzawa pourrait bien avoir trouvé une porte de sortie. Selon Il Messaggero, le latéral gauche du PSG intéresse la Lazio Rome, qui aurait toutefois plusieurs autres pistes.

Notre avis : L'histoire va probablement s'arrêter en janvier entre Kurzawa et le PSG. La Lazio serait un beau rebond pour lui.

On connaît le montant du transfert d'Ikoné

Débaqué jeudi à Florence, Jonathan Ikoné est officieusement un nouveau joueur de la Fiorentina. En attendant l'officialisation, prévue après l'ouverture du mercato, la presse transalpine rèvèle les chiffres du transfert : 15 millions d'euros et 15% sur une future revente pour le LOSC. Contrat jusqu'en 2026.

Notre avis : Tout le monde est content dans cette affaire. Le LOSC pour l'argent encaissé, la Viola pour le renfort de poids, le joueur pour la nouvelle aventure.

Kolo Muani et Botman, Milan insiste

A la recherche d'un attaquant, l'AC Milan pourrait bien accélérer pour recruter Randal Kolo Muani. D'après l'édition du jour de La Gazzetta dello Sport, l'attaquant du FC Nantes est une piste concrète des Rossoneri. Problème, son prix aurait été fixé aux alentours de 10 millions d'euros. Pour sa défense, en l'absence de Simon Kjaer, Milan viserait Sven Botman (LOSC).

Notre avis : Deux noms intéressants pour le club lombard. Mais il faudra certainement sortir le chéquier...

Digne intéresse l'Inter

Leader de Serie A, l'Inter Milan compte bien se renforcer sur le mercato. Et les Nerazzurri espèrent notamment trouver une doublure à Ivan Perisic en tant que pistion gauche, Federico Dimarco étant préféré au poste de défenseur central par son entraîneur Simone Inzaghi. Selon la Gazzetta, Lucas Digne (Everton) est une idée pour le mercato hivernal. Mais uniquement en prêt.

Notre avis : Comme pour la plupart des clubs, l'Inter a un budget limité pour le mercato hivernal. Digne, une solution low cost ?

