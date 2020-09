LE PSG PASSE A L'ACTION POUR BAKAYOKO

La piste prend de l'épaisseur. Le PSG recherche un renfort pour son entrejeu et a clairement ciblé Tiémoué Bakayoko. Selon RMC Sport, le club parisien et son directeur sportif Leonardo ont désormais lancé les négociations avec Chelsea au sujet de l'ancien Monégasque. Le PSG qui vise aussi le défenseur central allemand Antonio Rüdiger, espère un prêt gratuit alors que les Blues misent davantage sur un prêt payant comme lui propose l'AC Milan, également intéressé par Bakayoko (3 millions d'euros).

Transferts Les 12 infos mercato qui vous ont échappé vendredi HIER À 18:03

Notre avis : Le PSG pourrait faire d'une pierre deux coups avec Chelsea mais les deux joueurs offrent pas forcément beaucoup de garanties.

De Alli - Koulibaly à Bakayoko : Paris, dix jours pour passer du rêve à la réalité

L'OM VISE JORDI ESCOBAR

Et si Luis Henrique n'était pas le seul attaquant à arriver à l'OM en cette fin de mercato ? Selon les informations du journaliste Salva Gomis, spécialiste de l'équipe réserve du Valencia CF, le club phocéen lorgne sur Jordi Escobar, l'une des belles promesses du centre de formation du VCF. L'attaquant de 18 ans, sous contrat jusqu'en 2022, n'a toujours pas signé de contre pro avec son club formateur avec qui les relations ne sont pas cordiales depuis un moment. Désirant faire des économies à tous les étages, Valence va laisser partir le joueur. Selon le journaliste, Marseille est le mieux placé pour le récupérer, mais il n'a pas bouclé l'affaire. Des clubs anglais et italiens sont aussi sur les rangs du buteur.

Notre avis : Jordi Escobar est une autre belle promesse du centre de formation de Valence, mais le VCF ne lui a toujours pas ouvert les portes de l'équipe A... Un véritable coup à la Pablo Longoria qui le connaît par coeur.

AULAS CALME LE JEU POUR AOUAR...

Alors que Telefoot annonçait un accord entre Houssem Aouar et Arsenal et une première offensive du club londonien, Jean-Michel Aulas a rappelé samedi, sur Twitter, que l'offre des Gunners (35 millions d'euros) était beaucoup trop éloignée de la demande lyonnaise pour le moment (60 millions). Le président lyonnais semble même envisager l'avenir avec son numéro 8. "On compte sur lui pour faire un grand match à Lorient et mener l'OL en Ligue des Champions l'année prochaine", a-t-il écrit sur Twitter.

Notre avis : JMA cherche à tirer un meilleur montant de son joueur mais devrait craquer en cas de proposition avoisinant les 50 millions.

Et si l’OL ne devait vendre qu’un joueur ? "Aouar, à cause de la jurisprudence Fekir"

...ET RETIENT JEAN LUCAS

Dans une fin de mercato extrêmement incertaine, l'OL peut s'attendre à tout, surtout dans le sens des départs. Mais visiblement pas au départ de Jean Lucas. Arrivé l'été dernier, le milieu brésilien ne s'est pas encore fait sa place à Lyon, et aurait pu partir en prêt du côté de Bordeaux ou Strasbourg selon L'Equipe. Mais le quotidien explique que Jean-Michel Aulas a lui-même mis un véto à son départ.

Notre avis : Une décision logique de l'OL qui doit encore faire confiance au jeune Brésilien.

Jean Lucas (OL) célèbre un but face à Toulouse Crédit: Getty Images

LE BARÇA TOUJOURS A FOND SUR DEPAY...

L'OL doit clairement s'attendre à du mouvement dans le sens des départs dans les derniers jours du mercato. Si Houssem Aouar intéresse Arsenal, Memphis Depay reste dans le viseur du FC Barcelone et pourrait bien être le prochain Gone à faire ses valises. Selon Mundo Deportivo, les Blaugrana et notamment leur nouveau coach Ronald Koeman ont placé le nom du Néerlandais tout en haut de leur liste pour remplacer Luis Suarez, parti à l'Atlético. En fin de contrat avec Lyon dans un an, Depay ne coûterait qu'environ 20 millions d'euros au Barça qui ne compte pas faire de folies.

Notre avis : Depay apparait comme une solution imparfaite pour le Barça qui a besoin d'un attaquant.

Depay au Barça : une erreur de casting ?

...APRÈS AVOIR REFUSÉ 150 MILLIONS POUR FATI

Les Blaugrana ne misent pas beaucoup sur leurs jeunes joueurs mais ils tiennent énormément à Ansu Fati. Selon Marca, le Barça s'est vu proposer pas moins de 150 millions d'euros cet été pour le nouvel international espagnol de 17 ans et aurait ainsi pu remplir ses caisses. Cette offre a pourtant été rejetée par le club catalan. Le nom du prétendant n'a pas filtré mais la presse anglaise assure que Manchester United est très intéressé. La clause de départ de Fati était fixée à 170 millions mais elle est récemment passée à 400 millions.

Notre avis : Le Barça a bien fait de conserver sa pépite.

MANCHESTER CITY SE TOURNE VERS RUBEN DIAS

Le plan Koulibaly a échoué, le plan Koundé est difficile à boucler, alors Manchester City prépare des solutions de secours. Selon Sky Italia, le club mancunien a ainsi proposé le même deal à Benfica pour son défenseur portugais Ruben Dias qu'au FC Séville pour Koundé. A savoir un transfert incluant Nicolas Otamendi pour une valeur totale de 55 millions d'euros.

Notre avis : En multipliant les pistes, City finira par trouver son bonheur mais descend à chaque fois d'un cran.

Ruben Dias of SL Benfica in action Crédit: Getty Images

TODIBO COURTISÉ DE TOUTES PARTS

Alors que le Stade Rennais semblait s'intéresser à l'ancien Toulousain Jean-Clair Todibo, c'est en Premier League que les intérêts se font les plus pressants. Everton aurait proposé un prêt avec option d'achat au Barça et Fulham s'orienterait vers un transfert sec, selon Sky Italia. Le club catalan a besoin de liquidités pour s'offrir Eric Garcia.

Notre avis : Rennes devra faire un effort financier pour arracher Todibo.

LA JUVENTUS PRÊTE A CASSER SA TIRELIRE POUR CORREA

La Vieille Dame est décidée à renouveler son effectif et a toujours les moyens de frapper fort sur le marché des transferts. Selon la Repubblica, les dirigeants turinois ont jeté leur dévolu sur Joaquin Correa de la Lazio et sont déjà passés à l'action avec une belle offre. La Juve propose un prêt de deux ans avec obligation d'achat fixée à 50 millions d'euros pour l'attaquant de 26 ans. La Lazio étudie la proposition et cherche aussi un remplaçant à l'Argentin qui pourrait être José Callejon, Julian Draxler ou Juan Mata.

Notre avis : Une belle plus-value en perspective pour la Lazio qui avait acheté Correa 15 millions à Séville il y a deux ans.

ASTON VILLA VEUT CYPRIEN

Nice devrait bientôt laisser partir Wylan Cyprien mais la destination du joueur reste inconnue. Selon Footmercato, le milieu de terrain de 25 ans est proche de Bordeaux qu'il souhaite rejoindre mais Sky Sports fait état de l'intérêt marqué d'Aston Villa. Le club anglais a même proposé près de 18 millions d'euros aux Aiglons pour s'offrir Cyprien ce qui devrait changer la donne. La Sampdoria serait également sur les rangs.

Notre avis : La proposition d'Aston Villa va faire réfléchir Nice et son joueur.

Wylan Cyprien Crédit: Getty Images

UN NOUVEAU GARDIEN A DIJON

Après le départ d'Alex Runnarson à Arsenal, le DFCO a trouvé un autre portier remplaçant. Le club dijonnais a officialisé, vendredi soir, le recrutement d'Anthony Racioppi qui était le troisième gardien de Lyon. L'international espoirs suisse de 21 ans qui retrouve son ancien entraîneur des gardiens Grégory Coupet, a signé un contrat de quatre ans.

Notre avis : Dijon prépare l'avenir mais aura aussi besoin d'un portier plus solide en cas de départ de Gomis.

BASIC SUR LES TABLETTES DU MILAN...

Le croate des Girondins a tapé dans l'oeil des Rossoneri. Selon L'Equipe, les dirigeants de l'AC Milan ont contacté leurs homologues de Bordeaux au sujet de Tomas Basic. Les bonnes performances du milieu de terrain de 23 ans ont été remarquées en Italie car Cagliari est également intéressé. Le quotidien sportif rappelle que l'entraîneur Jean-Louis Gasset avait dit vendredi que Basic avait "un peu la tête ailleurs" ces derniers jours.

Notre avis : Un intérêt qui a de quoi perturber Basic mais le Bordelais doit rester serein car le Milan multiplie les pistes.

Le FC Nantes de Mehdi Abeid opposé au Bordeaux de Toma Basic. Crédit: Getty Images

..QUI TOMBE SOUS LE CHARME D'UN NORVÉGIEN

Auteur d'un superbe but contre l'AC Milan avec le FK Bodo/Glimt en Ligue Europa jeudi, Jens Petter Hauge a tapé dans l'oeil des Rossoneri. Le club italien souhaiterait s'offrir le jeune espoir de 20 ans et une première offre officielle devrait bientôt arriver sur le bureau du club norvégien selon la presse transalpine.

Notre avis : Une prise de risques minimale pour le club milanais qui aurait tort d'hésiter.

Jens Petter Hauge (Bodo Glimt) esulta dopo il gol segnato al Milan Crédit: Imago

Ligue 1 L’OM doit-il prolonger Thauvin et lui donner les clés de son avenir ? HIER À 15:16