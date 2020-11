Les débuts de Ronald Koeman sur le banc du Barça sont contrastés (11 points en sept journées de Liga) et la gestion de son effectif commence déjà à faire s'élever quelques voix en Catalogne. As dresse ainsi dans son édition de mercredi la liste noire du technicien néerlandais, six joueurs à l'horizon totalement bouché. Parmi eux, le nom de Riqui Puig a de quoi surprendre, alors que certains voyaient en lui l'avenir du club avec Ansu Fati sous Setién. Ceux de Samuel Umtiti, qui n'a pas joué depuis le début de saison, ou encore de Martin Braithwaite, sont eux plus attendus. Avec Aleña, Firpo et Matheus Fernandes, ces six hommes devraient être poussés vers la sortie dès cet hiver affirme le média espagnol.