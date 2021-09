Benzema ne reviendra pas à Lyon selon Lacombe

Parti à la retraite en décembre 2019, Bernard Lacombe, ex-attaquant emblématique du club rhodanien et ancien conseiller du président Jean-Michel Aulas, suit toujours de près l'Olympique Lyonnais. Dans un entretien accordé à BFM Lyon, il s'est montré pessimiste quant à un éventuel retour de Karim Benzema à l'OL. "Je ne pense pas qu’il revienne parce qu’il joue dans le plus grand club du monde et il a envie de finir en beauté, a-t-il indiqué. A Madrid, il est quand même l’un des plus grands joueurs français... En plus, ses revenus au Real Madrid sont très élevés, et ce serait difficile pour nous."

Notre avis : En juin 2023, soit la date de la fin de son contrat au Real Madrid, Karim Benzema aura 34 ans. L'international français peut encore espérer jouer plus longtemps. Mais s'il souhaite revenir à l'OL, il devra consentir un effort sur son salaire.

Alors qu'il représentait l'une des plus grandes valeurs marchandes du mercato estival de son club, Boubacar Kamara n'est pas parti, malgré notamment la proposition orale de 14 millions d'euros de Newcastle. Le défenseur ou milieu de terrain de 21 ans va donc poursuivre l'aventure avec l'OM. Pour plus longtemps que prévu ? Alors que le joueur formé à Marseille est en fin de contrat en juin 2022, la direction olympienne lui a proposé de prolonger pour deux saisons supplémentaires, annonce L'Equipe ce mardi.

Notre avis : Boubacar Kamara, natif de Marseille, devrait rapidement s'entendre avec la direction olympienne. Pour mieux partir dans un an ?

Selon les informations de Fabrizio Romano, le journaliste du Guardian spécialisé sur le mercato, Lautaro Martinez s'apprêterait à prolonger son contrat de trois saisons supplémentaires avec l'Inter Milan. L'attaquant international argentin, lié au champion d'Italie en titre jusqu'en juin 2023, avait été ardemment sollicité par le FC Barcelone à l'été 2020 avant finalement de rester du côté du club lombard. Si Nicolo Barella pourrait aussi rempiler dans les prochaines semaines, l'Inter aurait ouvert des discussions avec Marcelo Brozovic, en fin de contrat en juin prochain.

Notre avis : Après avoir laissé partir Romelu Lukaku cet été, l'Inter a raison de vouloir "sécuriser" Lautaro Martinez.

Dans les derniers jours du mercato estival, Montpellier a vendu Andy Delort à l'OGC Nice. Depuis, Laurent Nicollin n'a toujours pas digéré la pilule comme il l'a fait savoir à France Bleu Hérault. "L’histoire finit un peu en eau de boudin. Quand tu as une fiancée qui ne veut plus coucher avec toi, tu ne vas pas l’attacher chez toi. Elle s’en va et t’en trouves une autre. Les gens sont déçus, moi le premier. On ne va pas épiloguer. C’est juste la façon. Je pense qu’on aurait pu discuter avec son nouvel agent d’un départ l’année prochaine ou dans deux ans mais pas comme ça", a lâché le président montpelliérain.

Notre avis : Le départ d'Andy Delort, conjugué à celui de Gaëtan Laborde, est une grosse perte pour le MHSC. Valère Germain devra vite se mettre dans le bain pour faire oublier l'international algérien dans le coeur des supporters montpelliérains.

The Sun. Actuellement libre de tout contrat après la fin de son aventure bordelaise, Hatem Ben Arfa (34 ans) n'a pas encore raccroché les crampons et pourrait s'offrir un nouveau défi. D'après les informations de L'Equipe , l'ancien Marseillais aurait des touches en Turquie, en Roumanie et en Hongrie. Le Rapid Bucarest et Ferencvaros feraient partie des clubs intéressés, affirme

Notre avis : Au vu de son potentiel, Hatem Ben Arfa aurait pu espérer poursuivre sa carrière en L1. Mais sa dernière expérience n'a pas été à la hauteur des attentes des Girondins de Bordeaux.

Deux ans après son départ de Caen, Enzo Crivelli va poursuivre sa carrière en Turquie. Ce mardi, l'Istanbul Basaksehir a prêté l'attaquant de 26 ans à Antalyaspor, qui dispose d'une option d'achat fixée à 2,5 millions d'euros d'après L'Equipe.

Notre avis : Après des débuts réussis en Turquie, l'ex-Angevin a marqué le pas en 2020-21 (seulement 2 buts en 36 matches de Süper Lig) ce qui a donc poussé l'Istanbul Basaksehir à le prêter.

