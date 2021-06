Vers un échange Saul - Silva ?

Selon les informations du Times, l'Atlético Madrid et Manchester City envisageraient d'échanger les milieux de terrain Saúl Ñíguez et Bernardo Silva. Les champions d'Espagne et d'Angleterre estimeraient que les deux joueurs possèdent la même valeur. Si le contrat de l'international espagnol s'arrête en juin 2026, celui de l'ex-Monégasque s'achève un an plus tôt.

Notre avis : Bernardo Silva n'a pas toujours été titulaire cette saison mais pas sûr que Pep Guardiola souhaite le laisser partir dès cet été.

Lirola veut rester à l'OM

Pol Lirola a les idées plutôt claires sur son avenir. Après sa pige à l'OM la saison dernière, le latéral droit souhaite y prolonger l'aventure, malgré la fin de son prêt. De son côté, le club olympien, qui souhaiterait le conserver, aurait aimé une ristourne sur l'option d'achat de 12 millions d'euros. Mais selon La Nazione, quotidien de Florence, la Fiorentina a dit non. Et maintenant ? Gennaro Gattuso, l'entraîneur de la Viola, souhaiterait l'observer à la reprise avant de prendre une décision. Même si la volonté du joueur reste la même.

Notre avis : L'OM aimerait garder Lirola, mais probablement à ses conditions. Si la Fiorentina ne fait pas un effort, un retour s'annoncerait difficile.

Basic et Bordeaux, c'est bientôt fini ?

L'information est signée de La Gazzetta dello Sport. Selon le quotidien italien, le Napoli fait le forcing pour recruter Toma Basic. Mais de leur côté, les Girondins de Bordeaux ne comptent pas se séparer de leur joueur aussi facilement. La demande ? Au moins 10 millions d'euros. Pour l'heure, l'offre napolitaine se situerait aux alentours de 7-8 millions d'euros. L'intéressé, lui, a donné son aval pour ce transfert.

Notre avis : Un terrain d'entente pourrait être rapidement trouvé, notamment au vu de la situation financière du FCGB.

Le Barça pense à Sterling

Sky Italia, Raheem Sterling est sur les tablettes du club catalan, alors que l’ailier anglais pourrait quitter Manchester City après une saison décevante. Mais le Barça, qui connaît des difficultés financières, sait que ce dossier sera compliqué à gérer et pourrait mettre des joueurs dans la balance. La valeur de Sterling se situerait autour des 90 millions d’euros… Sergio Agüero d’ores déjà recruté, Memphis Depay tout proche de signer, Erling Haaland et Lautaro Martinez dans le viseur : le Barça veut considérablement renforcer son secteur offensif cet été. Et ce n’est pas tout, puisqu’outre ce profil de numéro neuf (ou neuf et demi), le club catalan regarde aussi sur les côtés. Ainsi, à en croire les informations de, Raheem Sterling est sur les tablettes du club catalan, alors que l’ailier anglais pourrait quitter Manchester City après une saison décevante. Mais le Barça, qui connaît des difficultés financières, sait que ce dossier sera compliqué à gérer et pourrait mettre des joueurs dans la balance. La valeur de Sterling se situerait autour des 90 millions d’euros…

Notre avis : Fati, Trincao, potentiellement Depay… Sans même prendre en compte Dembélé et Griezmann, potentiellement partants, le Barça a du monde sur les côtés. La piste Sterling semble peu crédible.

L'ASSE annonce une nouvelle prolongation

Les Verts ne s'arrêtent plus. Après avoir annoncé les prolongations de Étienne Green, Saïdou Sow ou encore Aïmen Moueffek, l'ASSE a officiellement renouvelé le contrat de Maxence Rivera. Ce dernier a disputé 17 matches cette saison.

Notre avis : L'ASSE continue de miser sur ses jeunes talents. Cette prolongation s'inscrit parfaitement dans ce projet.

Calhanoglu va prolonger avec Milan

C'est un sacré revirement dans le dossier Hakan Calhanoglu. En fin de contrat avec l'AC Milan, et destiné à probablement quitter le club lombard, l'international turc pourrait finalement accepter l'offre du club lombard, qui s'élève à 4 millions d'euros + bonus par an. "Il va probablement refuser celle provenant du Qatar, soit 24 millions d'euros sur trois ans + 8 millions de prime à la signature", précise le Corriere della Sera.

Notre avis : Bien que très inconstant, Calhanoglu fait partie des joueurs les plus utilisés par Stefano Pioli cette saison. L'entraîneur milanais a toujours poussé pour sa prolongation.

Hamsik file à Trabzonspor

Marek Hamsik s'est engagé ce mardi avec Trabzonspor (Turquie). L'international slovaque, qui évoluait à Göteborg (Suède) depuis le mois de mars, a signé un contrat de deux saisons. Il percevra un salaire de 1,5 million d'euros par an ainsi qu'une prime de signature de 700.000 euros par saison, selon un communiqué du club.

Notre avis : Un nouveau challenge excitant pour le joueur de 33 ans.

Hoarau rempile avec Sion

Dans un communiqué publié ce mardi, le FC Sion annonce la prolongation de contrat de Guillaume Hoarau jusqu'en juin 2022. L'ancien Parisien, arrivé l'été dernier en provenance des Young Boys de Berne, arrivait en fin de bail. "Guillaume a été excellent sur les dernières journées en affichant une mentalité exemplaire. On a pu voir un joueur extrêmement concerné et impliqué dans le club", a indiqué le directeur sportif, Barthélémy Constantin.

Notre avis : A 37 ans, l'ex-Havrais se montre encore précieux : neuf buts inscrits toutes compétitions confondues cette saison malgré son statut de remplaçant.

