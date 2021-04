Si Florian Thauvin vit une fin de saison difficile et que Boubacar Kamara a ouvert la porte à un départ de l'OM ce jeudi, Jorge Sampaoli a lui affirmé qu'il voulait les voir rester. "", a déclaré l'Argentin à propos de l'espoir marseillais en conférence de presse. "", a-t-il renchéri concernant le milieu formé au club.

Mercredi, le média espagnolassurait que le Barça intensifiait les négociations avec l'entourage de Memphis Depay et que le Néerlandais souhaitait signer chez les Blaugrana. Ce jeudi,affirme que Sergio Agüero, qui va quitter Manchester City en fin de saison, serait toujours suivi et que son dossier serait même prioritaire par rapport au capitaine lyonnais. Le profil plus central de l'Argentin plairait particulièrement aux dirigeants catalans.