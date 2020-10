Séville sur la piste Thauvin pour l’été prochain

En fin de contrat en juin 2021, Florian Thauvin (27 ans) n’a toujours pas prolongé son contrat avec l’Olympique de Marseille. Et si beaucoup de suiveurs s’attendent à un départ libre du milieu offensif, le club phocéen espère toujours lui faire signer un nouveau bail. Cette situation n’a pas échappé aux clubs européens. La semaine dernière, le Corriere dello Sport rapportait un intérêt de l’AC Milan pour le joueur. Aujourd’hui, le quotidien andalou Estadio Deportivo révèle que le FC Séville et Monchi suivraient avec attention la situation du milieu marseillais. Et les Sévillans ont beaucoup d’arguments pour séduire l’ancien Bastiais.

Liga Mbappé en priorité, Haaland en plan B : le Real lance son mercato 2021 IL Y A 11 HEURES

Notre avis : La réussite de Ocampos en Andalousie a de quoi donner des idées à “FloTov”. Le champion du monde trouverait un environnement idéal pour la suite de sa carrière.

Florian Thauvin, l'ailier de l'OM. Crédit: Getty Images

MU s’invite dans le dossier Camavinga

17 ans et déjà la table des grands. Depuis ses débuts professionnels, Eduardo Camavinga ne cesse d’impressionner et d'intéresser les cadors européens. Et après le Real Madrid, le PSG et la Juventus, c’est Manchester United qui aurait commencé à prendre des renseignements concernant le néo-international français, comme le rapporte AS dans son édition du jour. Après avoir peiné à attirer Haaland et Sancho, les Red Devils ne voudraient pas manquer l’occasion de s’offrir l’un des futurs grands du football mondial.

Notre avis : Sans surprise, Cama’ va continuer d’attirer tous les grands d’Europe. Mais le PSG et surtout le Real Madrid ont pris les devants dans la course à la signature du prodige.

De la trempe de Pogba ou Mbappé, Camavinga doit-il déjà être titulaire ?

Depay, retour de flamme du Barça en janvier ?

C’était l’un des feuilletons du dernier mercato. Annoncé avec insistance du côté du FC Barcelone, Memphis Depay s’était finalement vu fermer la porte à un départ par le président Aulas, lassé par les tergiversations barcelonaises notamment sur le plan financier. Mais selon Mundo Deportivo, le club catalan devrait revenir à la charge lors du prochain marché hivernal. Le capitaine des Gones est très apprécié de Koeman, qui souhaite en faire l’un de ses hommes de base. Outre l’international batave, le Barça devrait relancer les pistes Georginio Wijnaldum (Liverpool) et Eric Garcia (Manchester City) en janvier prochain.

Notre avis : Le Barça aura davantage de champ libre et de moyens dans ces trois dossiers dans quelques mois. Les arrivées de ces trois joueurs ne seraient pas une surprise.

Kanté voudrait quitter Chelsea…

Courtisé par l’Inter et Conte tout l’été, N’Golo Kanté est finalement resté à Chelsea. Pourtant, selon Le Parisien, le milieu international français aurait des envies de départ et devrait agiter les prochains marchés des transferts. La raison ? Une relation quelque peu compliquée avec Frank Lampard, le technicien des Blues. Et du côté de l’entourage du joueur, dans des propos rapportés au quotidien francilien, un transfert l’été prochain semble être la piste la plus probable. Si l’intérêt des intéristes est affiché depuis plusieurs mois déjà, l’ancien Caennais rêverait du Real Madrid.

Notre avis : Kanté a peut-être fait le tour de la question à Londres. Un nouveau challenge pourrait lui permettre de trouver une nouvelle dynamique.

N'Golo Kante has fallen out of favour at Chelsea Crédit: Getty Images

Eriksen contre Boateng ; le coup de poker estival tenté par l’Inter

En difficultés depuis son arrivée en Lombardie, Christian Eriksen a longtemps été évoqué comme partant potentiel. Et le Danois aurait pu débarquer au Bayern Munich. Ce mardi, Sky Deutschland et BILD révèlent que l’Inter Milan a proposé d’échanger son milieu de terrain contre Jerome Boateng. Une proposition refusée par le club bavarois et surtout Hansi Flick, très satisfait du regain de forme de son défenseur depuis quelques mois. Malgré un contrat se terminant dans moins d’un an, le champion du monde 2014 est toujours inamovible en Bavière. De plus, le FC Bayern a privilégié la piste Marc Roca (ex-Espanyol) pour renforcer son milieu de terrain.

Notre avis : Eriksen vit un début d’aventure compliqué avec l’Inter. Gageons que cette saison puisse lui donner davantage d’opportunités de briller dans le collectif de Conte.

Christian Eriksen Crédit: Getty Images

L’OL a rembarré Tottenham pour Dembélé

Candidat au départ, Moussa Dembélé (24 ans) est pourtant resté entre Rhône et Saône cet été. Toutefois, selon les informations du Progrès, l’attaquant français a fait l’objet d’un intérêt prononcé de la part de Tottenham, et ce, à quelques jours de la fermeture du marché. Une approche que l’OL n’aurait pas apprécié, préférant mettre un terme rapide à d’éventuelles tractations avec les Spurs.

Notre avis : Dembélé sera un candidat au départ lors des prochains mercatos. A l’instar de Tottenham, d’autres clubs anglais risquent de venir rapidement aux renseignements.

Depay conservé : Pourquoi ce n'est pas une bonne nouvelle pour l'OL

Benrahma, enfin en Premier League ?

Brillant depuis son arrivée à Brentford, Saïd Benrahma n’a pourtant toujours pas trouvé preneur chez un pensionnaire de Premier League. Mais plus plus pour très longtemps. En effet, selon Sky Sports et The Athletic, l’ancien Niçois est tout proche de rejoindre West Ham. Les Hammers seraient d’ailleurs enclins à débourser plus de 30 millions d'euros pour s’attacher ses services. Auteur de 17 buts et 9 passes décisives en 43 matches de Championship la saison passée, l’international algérien serait attendu à Londres ce mercredi. Mais attention, West Ham a aussi un oeil sur Joshua King (28 ans). Le Daily Mail avance même que l’attaquant de Bournemouth serait la priorité du club londonien...

Notre avis : Avec West Ham, tout est possible d’ici la fermeture définitive du marché anglo-anglais le 16 octobre prochain. Mais Benrahma mérite clairement de goûter à l'élite du football anglais.

Said Benrahma Crédit: Getty Images

Rennes était aussi dans la course pour Rodrigo De Paul

Déjà auteurs d’un mercato de très belle facture, les Rennais auraient encore pu ajouter un excellent joueur à leur effectif. France Football rapporte que les Rouge et Noir auraient tenté leur chance dans le dossier Rodrigo De Paul, le milieu de terrain de l'Udinese, également ciblé par Leeds. Néanmoins, les dirigeants italiens demandaient 30 millions d’euros pour libérer leur joueur. Une somme qui a refroidi les Bretons, qui ont privilégié un investissement sur le jeune belge Jérémy Doku.

Notre avis : De Paul aurait été une sacrée recrue pour le SRFC, comme pour n’importe quelle autre équipe. L’Argentin ne devrait pas manquer de sollicitations lors des prochains mercatos.

Pato vers Monza ?

Encore un ex-Milanais pour le Monza de Berlusconi et Galliani ? Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, les dirigeants du promu en Serie B auraient noué des contacts avec Alexandre Pato (31 ans). Libre depuis la fin de son contrat avec São Paulo, l’international auriverde verrait d’un bon oeil un retour en Italie. Le projet de Monza, la perspective de jouer avec son ancien coéquipier Kevin-Prince Boateng et sous les ordres de Christian Brocchi, avec qui il a également évolué avec l’AC Milan, sont en tout cas de sérieux arguments pour séduire l'attaquant brésilien.

Notre avis : Monza a déjà mis les petits plats dans les grands cet été. Et l’arrivée de Pato serait un signe, encore un, de l’immense ambition du club lombard, auteurs de deux nuls pour son retour en Serie B.

Alexandre Pato sous le maillot de Sao Paulo, octobre 2019 Crédit: Getty Images

Transferts "Une bombe à retardement", de la porte des Bleus à la L2 : le mystère Imbula IL Y A 19 HEURES