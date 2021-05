Guardiola envoie Agüero au Barça

Auteur d'un doublé pour son dernier match avec Manchester City, Sergio Agüero a-t-il vu le suspense de son avenir compromis par Pep Guardiola. L'entraîneur catalan, au milieu des célébrations du titre de champion d'Angleterre, n' pas laissé beaucoup de place au doute. "Peut-être que je vais révéler un secret. Il est près de signer un contrat avec le club de mon coeur, Barcelone", a glissé le Catalan à la BBC. "Il va jouer avec le meilleur joueur de tous les temps, Messi". Plus explicite serait compliqué !

Notre avis : Il n'y a plus aucun doute sur l'arrivée d'Agüero au Barça. C'est aussi très bon signe pour la prolongation de Messi en Catalogne.

L'avenir de Depay lié à celui de Koeman ?

Le numéro 10 de la sélection néerlandaise a disputé son dernier match avec l'Olympique Lyonnais dimanche soir lors de la défaite des siens face à Nice (2-3). S'il ne sait pas encore où il évoluera la saison prochaine, l'attaquant proche du FC Barcelone aurait son avenir lié à celui de Ronald Koeman. Selon Mundo Deportivo , l'international hollandais serait refroidi par le possible départ de son ancien sélectionneur, qu'il affectionne tout particulièrement. La Juventus Turin serait toujours à l'affût pour acquérir ses services.

Notre avis : Avec l'arrivée prévue d'Agüero, difficile d'imaginer Memphis au Barça en cas de départ de Koeman.

Garder Camavinga, la priorité du Stade Rennais

Alors que le club breton s'est qualifiée pour la Ligue Europa Conférence la saison prochaine, l'actualité rennaise concerne le futur d'Eduardo Camavinga, convoité par le Real Madrid et le PSG. "Si Eduardo peut faire une saison de plus au Stade rennais, on va pas s'en priver (...). C'est sûr que s'il ne prolonge pas, il faudra envisager une solution de départ. Mais la priorité, c'est la prolongation", a déclaré le président du SRFC Nicolas Holveck en conférence de presse. Le joueur de 18 ans, sous contrat jusqu'en 2022, sera présent avec l'équipe de France Espoirs pour disputer la phase finale de l'Euro dès la find e la semaine.

Notre avis : Le Stade Rennais aura du mal à garder sa pépite la saison prochaine. Le PSG a tout intérêt à en faire une de ses recrues principales.

Latéraux, Verratti, Neymar : Qu'est-ce que le PSG doit changer pour progresser ?

Sakai annonce son départ de l'OM

Après 184 matches sous les couleurs olympiennes, Hiroki Sakai va quitter Marseille pour probablement retourner au Japon. L'international nippon l'a annoncé via son compte Instagram. "J'avais décidé que l'OM serait mon dernier club européen et je n'ai pas change d'avis", a notamment écrit le latéral droit. Avec peu de temps de jeu depuis l'arrivée de Jorge Sampaoli, Sakai quitte l'OM après cinq saisons complètes, dont l'épopée de Ligue Europa en 2018.

Notre avis : Un joueur exemplaire qui quitte l'OM. Il faudra trouver une doublure à Lirola désormais.

Hiroki Sakai avec le maillot de l'Olympique de Marseille Crédit: AFP

L'OM n'abandonne pas la piste Guendouzi

Après son prêt au Hertha Berlin, Mattéo Guendouzi va retourner à Arsenal. A en croire le média Todofichajes , l'international Espoir français, actuellement blessé et forfait pour la phase finale de l'Euro U21, ne devrait pas rester longtemps à Londres. L'Olympique de Marseille serait en effet sur le dossier du milieu de terrain de 22 ans, et disposé à trouver un accord pour son transfert, aux alentours de 20 millions d'euros.

Notre avis : A ce prix-là, compliqué d'imaginer l'ancien Lorientais rejoindre la cité phocéenne. Un nouveau prêt semble plus envisageable.

Nice négocie avec le Barça pour Todibo

Alors que son prêt touche à sa fin du côté de Nice, Jean-Clair Todibo pourrait bien rester chez les Aiglons. France Football révèle que le club azuréen négocie actuellement avec le FC Barcelone pour un transfert autour de 8,5 millions d'euros. Le média français révèle également que Saliba va retourner à Arsenal à l'issue de son prêt, et que Rony Lopes va faire de même à Séville. Avec Nsoki, Maolida et Lees-Melou sur le départ, c'est tout un efefctif qu'il va falloir remodeler à l'OGCN !

Notre avis : Todibo a réussi à convaincre en quelques mois. A 21 ans, il peut être un élément central du nouveau projet.

Arsenal et le Real en discussions pour Ødegaard

"Nous aurons des discussions à son sujet dans les prochaines semaines". Les mots de Mikel Arteta après la dernière rencontre d'Arsenal ont laissé présager la suite de l'aventure de Martin Ødegaard chez les Gunners. L'international norvégien, jusque-là prêté par le Real Madrid, s'est bien intégré dans l'effectif londonien en six mois et pourrait le retrouver dès la saison prochaine.

Notre avis : L'identité du nouvel entraîneur du Real Madrid donnera plus d'indications à la suite de la carrière du joueur de 22 ans.

