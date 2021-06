Quatre joueurs à inclure dans un échange : le plan fou d'Arsenal pour attirer Camavinga

Le Daily Express y va fort. Le tabloïd anglais reprend à son compte une rumeur de début d'été, celle d'Eduardo Camavinga comme priorité numéro un d'Arsenal. Cette fois, les Gunners seraient prêts à convaincre les dirigeants du Stade Rennais avec une offre incluant des joueurs, avec quatre cibles identifiées comme monnaie d'échange potentielle : le gardien Bernd Leno, les Français William Saliba et Matteo Guendouzi, ainsi que le jeune attaquant Eddie Nketiah.

Notre avis : Les chances de voir ce deal se produire ne sont pas nulles. Mais presque. Camavinga peut viser plus haut, et on voit mal les quatre joueurs cités tentés par la Ligue Europa Conférence.

Eduardo Camavinga, garçon regardé chez l'équipe de France Espoirs Crédit: Getty Images

Gerson en même temps que de la Fuente : coup double en vue pour l'OM

L'opération Konrad de la Fuente devrait bien se finaliser. Selon RMC Sport, l'ailier américain du FC Barcelone va rejoindre Marseille pour un transfert à hauteur de 3,5 millions d'euros comprenant un pourcentage à la revente. La visite médicale aura lieu en début de semaine prochaine, et de la Fuente signera dans la foulée un contrat de quatre ans. Il devrait y croiser son futur coéquipier Gerson. RMC indique que le milieu de terrain brésilien va arriver à Marseille dimanche, avant de passer sa visite médicale lundi ou mardi. Un bail de cinq ans l'attend dans la cité phocéenne.

Notre avis : Le tandem n'apporte pas un grand lot de garanties, mais on a hâte de les voir à l'œuvre.

Le Real mais aussi Liverpool, Mbappé fait toujours rêver l'Europe

Si Florentino Pérez refuse désormais de parler de Kylian Mbappé, son Real continue de travailler en coulisses à la venue de la star des Bleus. Selon Marca, la Casa Blanca a un "'plan de route" pour voir débarquer l'attaquant du PSG : attendre qu'il refuse une prolongation de contrat avec Paris, vendre des joueurs non nécessaires (Jovic, Ceballos, Diaz) pour amasser des liquidités dans le même temps et passer à l'offensive. Le Daily Star clame pour sa part que Liverpool continue de suivre de très près la situation.

Notre avis : Le Real attentiste sur un dossier mercato ? Ce ne serait pas dans les habitudes de la maison.

Manchester United un peu plus proche encore de Sancho

Chaque jour passe et une actualisation du dossier Jadon Sancho débarque, sans surprise. Fabrizio Romano de Sky Sports, visiblement bien renseigné sur le dossier, clame qu'un accord n'a jamais été aussi proche entre l'offre faite par Manchester United et les attentes du Borussia Dortmund. Rien n'est encore acté toutefois.

Notre avis : Le mercato dans toute sa splendeur. Rendez-vous au prochain épisode.

Chelsea dans la course pour Insigne

Le quotidien italien Il Mattino fait le point sur le cas Lorenzo Insigne, dont l'avenir à Naples ne semble pas figé. L'attaquant international italien est notamment pisté par plusieurs clubs en Premier League qui voit en Insigne une recrue de talent à moindres frais, alors que son contrat prendra fin en 2022. Arsenal, Tottenham, et désormais Chelsea sont évoqués.

Notre avis : On voit mal le Napoli vouloir se séparer d'Insigne, mais il pourrait être une très bonne affaire sans faire trop de bruit.

Lorenzo Insigne Crédit: Getty Images

Le Barça en pince pour Damsgaard

Parmi les révélations de l'Euro, le Danois Mikel Damsgaard n'est pas passé inaperçu auprès des grands d'Europe. Selon Sport, le FC Barcelone suit de près les prestations du jeune Danois, âgé de seulement 20 ans. Buteur contre la Russie, Damsgaard n'avait coûté que 6,7 millions d'euros à la Sampdoria de Gênes qui avait flairé le bon coup l'été dernier. Damsgaard a inscrit deux buts et signé quatre passes décisives en Serie A.

Notre avis : Les cadors sont passés à côté il y a un an, ils vont désormais devoir sortir la planche à billets pour convaincre la Sampdoria.

Son destin a été chamboulé par Eriksen : Damsgaard, le joker devenu premier rôle

Un grand espoir brésilien au Milan ?

Alors que le dossier Olivier Giroud stagne, en attente d'une solution entre Chelsea et l'attaquant tricolore, l'AC Milan explore d'autres pistes pour renforcer son attaque. Après Leão en 2019, les Rossoneri visent un nouvel attaquant pour le moyen terme. Selon Tuttosport, le club milanais pourrait passer à l'attaque sur le Brésilien Kaio Jorge, bien connu des fans du jeu vidéo Football Manager. Le joueur de Santos arrive en fin de contrat en décembre et pourrait ne coûter que 10 à 15 millions d'euros dès maintenant.

Notre avis : Il est temps pour Kaio Jorge de se frotter au jeu européen. Le Milan pourrait faire une très bonne affaire.

Bataille Liverpool - Dortmund pour Malen

Intéressant avec les Pays-Bas, Donyell Malen ne devrait pas faire de vieux os au PSV Eindhoven. L'attaquant néerlandais de 22 ans intéresse fortement Liverpool et Dortmund. Les Reds souhaiteraient en faire un élément important de leur attaque pour l'avenir selon Sky Sport Germany. Le BvB a aussi Malen dans son viseur depuis quelques mois mais serait hésitant à dépasser les 27 millions pour s'attacher ses services en remplacement de Jadon Sancho, d'après sport.de. Contrairement à Liverpool qui aurait entamé des discussions autour des 40 millions d'euros avec le PSV.

Notre avis : A la vue du marché actuellement, le tarif de Malen est certainement plus proche de l'offre des Reds.

Donyell Malen Crédit: Getty Images

Près de 60 millions d'euros : Arsenal prêt à casser sa tirelire pour Ben White

The Guardian assure que les Gunners ont augmenté leur offre pour le joueur de Brighton, appelé in extremis avec les Three Lions à l'Euro 2020. White pourrait coûter autour de 52 millions d'euros à Arsenal, plus 6 millions de bonus. A 23 ans, le défenseur central sort d'une belle saison avec les Seagulls.

Notre avis : Miser autant sur un joueur qui n'a joué que 36 matches de Premier League nous fait nous demander si les Gunners retiendront un jour les leçons de leurs derniers mercatos…

Hakimi au PSG pour 65 millions d'euros ?

Achraf Hakimi prend la direction du PSG. Et pour moins que les 80 millions d'euros initialement réclamés par l'Inter Milan. Selon La Gazzetta dello Sport, le deal pourrait pourrait se boucler pour 65 millions. L'offre de Chelsea reste la suivante : 55 millions d'euros + Marcos Alonso. "Le transfert devrait se concrétiser d'ici dimanche", précise le quotidien, qui parle d'un contrat de cinq ans assorti d'un salaire de 8 millions d'euros.

Notre avis : L'Inter a besoin de liquidités, le PSG garde donc la main sur ce dossier.

Nübel arrive à Monaco

Grand espoir allemand au poste de gardien, souvent comparé à Manuel Neuer, Alexander Nübel devrait rejoindre Monaco d'ici peu selon les informations de RMC Sport. Le portier, qui appartient au Bayern Munich, devrait être prêté pour deux saisons au club monégasque.

Notre avis : Alléchant mais quid de Benjamin Lecomte ?

