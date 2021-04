Le Bayern va passer la seconde pour Camavinga

Ce sera l'un des dossiers chauds du prochain mercato estival. En fin de contrat en juin 2022, Eduardo Camavinga n'a toujours pas prolongé avec les Rouge et Noir et est en pleine réflexion pour la suite de sa carrière. Après le PSG, Manchester United et surtout le Real Madrid, un autre poids lourd européen est venu s'ajouter à la liste des prétendants du milieu de terrain. France Football révèle ce mardi que le Bayern Munich aurait fait de Camavinga l'une de ses priorités pour cet été. "Léger" au milieu de terrain, le géant allemand pourrait accélérer dans les prochaines semaines.

Notre avis : Un Français de plus dans l'imposante garnison tricolore du FC Bayern ? C'est fort possible. Le champion d'Allemagne a les moyens financiers pour faire plier le Stade Rennais. Et l'aura sportive pour convaincre Camavinga.

Transferts Les 5 infos mercato qui vous ont échappé ce week-end HIER À 18:34

Pourquoi l'UEFA veut-elle supprimer la règle du but à l'extérieur ?

Süle, priorité estivale numéro un de Thomas Tuchel et Chelsea ?

Débarqué en janvier dernier, Thomas Tuchel a redonné de l'allant à des Blues décevants voire apathiques par séquences. Qualifié pour le dernier carré de la Ligue des Champions, à moins que l'affaire de la SuperLigue ne vienne tout chambouler, le club londonien prépare son mercato esival et aurait déjà coché un nom pour renforcer son arrière-garde. Selon les informations de The Athletic, Chelsea aurait intensifié son intérêt pour Niklas Süle, le joueur du Bayern Munich. Reste désormais à connaître la position du club allemand sur le sujet.

Notre avis : Difficile d'imaginer le Bayern lâcher facilement l'ancien joueur de Hoffenheim. Toutefois, le nom du futur coach bavarois est encore incertain et pourrait changer la donne dans le dossier.

Le Bayern a-t-il été arrogant ? "Le PSG n'a pas été au-dessus sur la double confrontation"

Balerdi, Lirola, Thauvin, Milik, Amavi : Sampaoli veut conserver ses cadres...

Arrivé il y a quelques semaines sur la Canebière, Jorge Sampaoli a déjà posé son empreinte sur le club phocéen et commence peu à peu à dresser les contours de son OM cuvée 2021-2022. Ce mardi, RMC Sport annonce que le technicien argentin aurait demandé à sa direction de conserver Leonardo Balerdi et Pol Lirola. La direction marseillaise doit désormais s'entendre avec le Borussia Dortmund ou la Fiorentina pour baisser le coût des options d'achat ou envisager de nouveaux prêts. Sampaoli aurait également réaffirmé son souhait de conserver et prolonger Florian Thauvin et Jordan Amavi, dont les contrats se terminent en juin prochain. Pablo Longoria espère également conserver Arek Milik et aurait déjà entrepris des discussions avec l'entourage du joueur.

Notre avis : L'ancien sélectionneur chilien passe à l'action. Si conserver Lirola et Balerdi ne sera pas une mince affaire, garder Thauvin, Milik ou encore Amavi ne seront pas chose facile non plus...

...et se prépare à des départs

Si Sampaoli a présenté ses desiderata pour la saison prochaine, il doit également se préparer à perdre certains éléments. Si Olivier Ntcham et Michael Cuisance ne seront pas conservés, faute d'avoir convaincu, Bouba Kamara et Duje Caleta-Car pourraient également plier bagage, toujours selon RMC Sport. Les deux joueurs sont les deux plus belles valeurs marchandes de l'effectif et le club pourrait être tenté de les céder cet été pour renflouer ses caisses.

Notre avis : Sans Ligue des Champions la saison prochaine, Marseille devra vendre Kamara et/ou Caleta-Car. Les prétendants ne devaient pas manquer pour le Tricolore et le Croate, notamment courtisé par Liverpool cet hiver.

Aston Villa va retenter sa chance pour Rashica

Déjà ardemment convoité par les Villans la saison dernière, Milot Rashica (24 ans) pourrait quitter le Werder Brême cet été. Auteur d'une saison en dents de scie, loin de son très bon exercice 2019-2020, l'international kosovar (31 sélections, 4 buts) est toujours suivi de près par le club de Birmingham qui pourrait formuler une offre dans les prochaines semaines, à en croire les informations de Football Insider. Sous contrat jusqu'en 2022 avec le Werder, Rashica ne devrait pas prolonger son bail.

Notre avis : Retenu par les Werderaner l'été dernier, le milieu offensif a fait le tour à Brême et devrait pas être retenu par le club allemand cet été. Gourmand il y a quelques mois, le club brêmois devrait toujours l'être lors du prochain mercato estival.

Liverpool en pince pour Watkins

Ollie Watkins vit décidément un rêve éveillé depuis quelques mois. A 25 ans, l'attaquant anglais, qui jouait en D4 anglaise il y a quatre ans, réalise une saison XXL avec Aston Villa (14 buts en 33 matches toutes compétitions confondues) et a été récemment récompensé par une première cape avec les Three Lions. Des performances qui ne sont pas passées inaperçues de l'autre côté de la Manche notamment du côté de Liverpool. Football Insider rapporte que les Reds garderaient un oeil sur l'ancien attaquant de Brentford. Pour rappel, Watkins a débarqué l'été dernier chez les Villans contre plus de 31 millions d'euros, un record pour les pensionnaires de Villa Park.

Notre avis : Watkins est l'une des grandes révélations de la saison en Premier League. L'intérêt de Liverpool est logique. Et de nombreux autres clubs devraient venir toquer à la porte des Villans pour l'attaquant anglais.

Ollie Watkins Crédit: Getty Images

Puig, le bonheur est dans le prêt ?

Grand espoir de l'académie barcelonaise, Riqui Puig (21 ans) peine à faire son trou au sein de l'équipe première du FC Barcelone. Très apprécié de Ronald Koeman n'a pourtant disputé que 197 minutes de jeu en Liga cette saison. Une situation compliquée et embarrassante que le Barça voudrait conjurer la saison prochaine. Le quotidien catalan Sport rapporte que le club blaugrana songerait à envoyer son milieu de terrain en prêt la saison prochaine et aurait déjà reçu des offres de Premier League, Bundesliga, Serie A et Liga NOS. Joan Laporta et consorts souhaiteraient avant tout que Puig intègre une équipe disposant d'un projet sportif axé sur le développement et la révélation des jeunes talents.

Notre avis : Il va y avoir du monde au portillon pour Puig. Pétri de qualités, le natif de Matadepera ne demande qu'à jouer pour éclore (enfin) au grand public.

Transferts Les 7 infos mercato qui vous ont échappé jeudi 15/04/2021 À 17:08