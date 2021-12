Cavani au Barça cet hiver pour remplacer Agüero ?

D'après les informations du média argentin Tyc Sports, Edinson Cavani aurait décliné une récente proposition de Boca Juniors afin de privilégier le Barça. En effet, l'attaquant de Manchester United, en manque de temps de jeu depuis l'arrivée de Cristiano Ronaldo l'été dernier, pourrait rejoindre les Blaugrana, dès le mercato hivernal selon la presse espagnole et anglaise, afin de remplacer Sergio Agüero, qui a officiellement pris sa retraite ce mercredi.

Notre avis : Si Manchester United ne se montre pas trop gourmand pour son attaquant en fin de contrat en juin 2022, alors l'opération est possible.

Les Blaugrana seraient prêts à laisser filer De Jong

Depuis son arrivée au Barça à l'été 2019, Frenkie de Jong tarde à devenir un joueur majeur du onze des Blaugrana. Auteur d'un but et de deux passes décisives, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, le milieu international néerlandais, acheté 86 millions d'euros, pourrait être vendu l'été prochain en cas de belle offre, annonce ce vendredi le quotidien Marca.

Notre avis : Depuis deux ans, Frenkie de Jong n'arrive pas à s'imposer. Un départ pourrait alors être envisagé pour l'ex-joueur de l'Ajax Amsterdam.

... et accélèrent pour Ferran Torres

Selon les informations d'El Mundo Deportivo, le FC Barcelone insisterait pour recruter Ferran Torres dès le mercato hivernal. Arrivé à Manchester City à l'été 2020 contre 28 millions d'euros, l'ailier international espagnol, qui manque de temps de jeu avec les Citizens, est sous contrat jusqu'en juin 2025.

Notre avis : Sauf à réduire sa masse salariale ou à se le faire prêter, le Barça ne pourra pas proposer une grosse offre pour Ferran Torres cet hiver.

Berg vers Lens

Annoncée par les médias norvégiens en milieu de semaine, l'arrivée de Patrick Berg au Racing Club de Lens se confirme selon les informations de Fabrizio Romano, le journaliste du Guardian. Le milieu de terrain de Bodø/Glimt, visé par Galatasaray et le Celtic Glasgow, serait d'ailleurs ce vendredi avec son agent à Lens afin de passer sa visite médicale.

Notre avis : Une bonne recrue à venir pour Franck Haise.

Retour en France pour Belaïli ?

Après un premier passage non réussi à Angers entre septembre 2017 et janvier 2018, Youcef Belaïli pourrait revenir en Ligue 1 cet hiver. L'ailier international algérien, qui brille avec les Fennecs lors de la Coupe arabe, est libre de tout contrat (depuis son départ du Qatar SC) et serait ciblé par Montpellier et Saint-Etienne, d'après le site Foot Mercato. Pour la chaîne Qatar Televisions, le club héraultais serait en pole sur ce dossier.

Notre avis : Au regard de ses dernières prestations abouties, Youcef Belaïli mérite une nouvelle chance en Europe.

Digne sur le départ ?

Selon les informations de Fabrizio Romano, le joueur du Dynamo Kiev, Vitaliy Mikolenko, va s'engager dans les prochaines heures avec Everton pour un transfert évalué à quelque 20 millions d'euros. L'arrivée de l'arrière gauche international ukrainien pourrait pousser Lucas Digne à partir si une belle proposition venait à tomber sur le bureau des Toffees en janvier.

Notre avis : Lucas Digne ne peut pas être remplaçant en club s'il veut espérer participer à la Coupe du monde.

