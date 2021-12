Sampaoli ne retiendra pas Amavi

En conférence de presse vendredi, Jorge Sampaoli s'est penché sur la situation de Jordan Amavi, qui a seulement joué deux matches en L1 cette saison. "Quand on l'a essayé en troisième défenseur central ou en latéral hybride ça ne s'est pas très bien passé pour lui, donc il n'a pas beaucoup joué, a indiqué l'Argentin. Jordan ou d'autres ont le droit, s'ils le veulent, de chercher une porte de sortie. L'entraîneur aussi a le droit de le penser..."

Notre avis : Tant que Jorge Sampaoli restera en poste, l'avenir de Jordan Amavi sera bouché à l'OM.

Statu quo sur le dossier Dembélé

La presse espagnole révélait ces derniers jours que Moussa Sissoko, l'agent d'Ousmane Dembélé, poussait le champion du monde à quitter le Barça libre en fin de saison. Cependant, Mundo Deportivo et Sport indiquent vendredi que Mateu Alemany, le directeur du football des Blaugrana, a rencontré le représentant de l'ancien Rennais jeudi pendant plusieurs heures. Ce dernier aurait fait part de l'envie d'Ousmane Dembélé de poursuivre l'aventure avec le club catalan mais qu'ils avaient d'autres offres, probablement plus avantageuses, en parallèle. C'est en effet sur l'aspect financier que les deux parties n'arrivent toujours pas à se mettre d'accord.

Notre avis : La direction du Barça et Xavi tentent le tout pour le tout afin de conserver Ousmane Dembélé, mais l'offre financière devra être à la hauteur des attentes du champion du monde et de son agent.

Les agents de Cavani en contacts avec le Barça

Jeudi, The Times annonçait qu'Edinson Cavani envisageait un départ au FC Barcelone libre la saison prochaine. Ce vendredi, le quotidien Sport indique que l'Uruguayen pense à quitter les Red Devils à cause de son statut de remplaçant de Cristiano Ronaldo (seulement un but toutes compétitions confondues cette saison). Le média espagnol précise que les agents du Matador seraient déjà en contacts avec les dirigeants des Blaugrana.

Notre avis : Même à 35 ans (en 2022), l'ancien Parisien pourrait rendre des services au Barça, d'autant qu'il ne coûterait aucune indemnité de transfert.

Le Real Madrid viserait aussi Torres

Depuis plusieurs jours, la presse espagnole évoque un intérêt grandissant du FC Barcelone pour Ferran Torres, à tel point que les Blaugrana pourraient proposer une offre de 40 millions d'euros l'été prochain d'après Mundo Deportivo. Vendredi, le quotidien espagnol assure que le Real Madrid aurait aussi coché le nom de l'ailier de Manchester City et que les Merengue avaient déjà tâté le terrain lorsque le joueur évoluait à Valence.

Notre avis : Au regard des situations financières des deux équipes, le Real Madrid serait mieux placé pour pouvoir formuler une offre qui pourrait convenir aux Citizens.

Chelsea envisage de prolonger Mendy

Un an après son arrivée à Chelsea, Edouard Mendy apporte une entière satisfaction au champion d'Europe en titre. D'après The Sun, le club londonien souhaiterait prolonger le contrat de l'ancien gardien rennais, actuellement lié aux Blues jusqu'en juin 2025.

Notre avis : Il s'agirait d'une juste récompense au vu de ses performances.

Arsenal cible Calvert-Lewin

Alors qu'Alexandre Lacazette n'a toujours pas prolongé avec Arsenal (il est sous contrat jusqu'en juin 2022), les Gunners auraient ciblé Dominic Calvert-Lewin, l'attaquant d'Everton, selon les informations du Daily Mirror. Depuis le début de la saison, l'attaquant international anglais (11 sélections) de 24 ans a marqué trois buts en trois matches.

Notre avis : Même si Everton ne devrait pas brader son attaquant, sous contrat jusqu'en juin 2025, Arsenal n'hésitera pas à faire monter les enchères.

