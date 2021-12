Ikoné vers la Fiorentina

Trois ans après son arrivée à Lille, Jonathan Ikoné n'a jamais été aussi proche d'un départ. D'après les informations de RMC Sport, l'international français de 23 ans (4 sélections) pourrait rejoindre la Fiorentina dès le mercato hivernal. Pour sa part, Sky Italia précise que le Lillois aurait accepté l'offre de la Viola et que le champion de France pourrait recevoir 15 millions d'euros.

Notre avis : Jonathan Ikoné est en fin de contrat en juin 2023 et le LOSC ne compte se retrouver sous pression dans les prochains mois.

Cavani prêt à rejoindre le Barça l'été prochain ?

D'après The Times, Edinson Cavani serait intéressé par l'idée de signer au FC Barcelone à l'issue de la saison 2021-22. L'ancien Parisien, sous contrat jusqu'en juin prochain avec Manchester United, aurait l'avantage d'être libre. Alors que Sergio Agüero n'est pas sûr de pouvoir retrouver sur les terrains, le club catalan cherche à se renforcer en attaque.

Notre avis : Le Barça serait une belle opportunité pour Edinson Cavani (35 ans l'été prochain), à moins qu'il ne soit tenté de finir sa carrière en Amérique du Sud.

Ibrahimovic pourrait prolonger avec l'AC Milan

Buteur mercredi soir avec l'AC Milan contre le Genoa (3-0), Zlatan Ibrahimovic a évoqué son avenir à l'issue de la rencontre, alors que son contrat s'achève en juin 2022. "S’il a renouvelé, je renouvelle aussi (rires), a déclaré l'ancien Barcelonais, à Sky Italia, à la suite d'une question sur la récente prolongation de contrat de Stefano Pioli. Il le mérite, il a fait un excellent travail et doit continuer à faire ce qu’il fait. Tout ce qui lui revient est mérité."

Notre avis : Avec déjà six buts en neuf matches de Serie A depuis le début de la saison, Zlatan Ibrahimovic n'est pas encore prêt à raccrocher les crampons... Il a même envisagé de devenir directeur sportif du PSG.

Un club de D2 belge rêve d'Hazard

Dans un entretien accordé au Het Nieuwsblad, Hasan Cetinkaya, le vice-président du KVC Westerlo actuellement leader de deuxième division belge, n'a pas caché son rêve de recruter un jour Eden Hazard, en difficulté avec le Real Madrid depuis son arrivée il y a deux ans. "Je pense que je peux considérer Eden Hazard comme un ami. Je l'ai rencontré quand il était à Lille et il a promis qu'il jouerait un jour pour Fenerbahçe. Westerlo sera plus difficile, mais on ne sait jamais. Peut-être qu'il finira sa carrière ici", a-t-il lâché.

Notre avis : A 30 ans, Eden Hazard peut encore rêver de jouer dans un grand club sur le court terme. Avant de finir sa carrière en Belgique ?

L'agent de Dembélé le pousserait à quitter le Barça

Selon les informations de Mundo Deportivo, Moussa Sissoko, l'agent d'Ousmane Dembélé, mettrait la pression à l'ailier champion du monde pour qu'il ne prolonge pas avec le FC Barcelone. Cependant, le quotidien espagnol précise que l'ancien Rennais, en fin de contrat en juin 2022, aurait fait part, à ses coéquipiers, de son souhait initial de poursuivre avec les Blaugrana.

De son côté, Joan Laporta a évoqué ce dossier dans un entretien accordé jeudi à La Cadena Cope. "Cela va plus lentement qu'on le souhaiterait. Nous continuons de négocier pour qu'il reste car il pourrait devenir un joueur clé de notre effectifà l'avenir", a-t-il affirmé.

Notre avis : Avec ce statu quo persistant, le FC Barcelone pourrait bientôt se lasser de la situation.

