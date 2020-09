Le PSG se penche sur Milik

Selon le Corriere dello Sport, le PSG est intéressé par le profil d'Arkadiusz Milik, l'attaquant du Napoli, dont la rupture avec le club italien semble consommée. Pour rappel, il avait refusé de prolonger son contrat la saison dernière, obligeant Naples à le mettre sur la liste des joueurs partants cet été. L’avant-centre polonais est également pisté par la Roma, Tottenham et l’Atlético de Madrid.

Notre piste : Une piste intéressante et qui ne serait pas forcément excessive pour le club parisien.

Le retour de la rumeur Alaba à City

Toujours dans le flou pour son avenir, la faute à une prolongation à Munich au point mort, David Alaba (28 ans) serait toujours suivi de près par Pep Guardiola et Manchester City, comme le révèle The Times. Néanmoins, le média anglais avance que les Citizens seraient prêts à bouger si, et seulement si, Oleksandr Zinchenko quittait le club.

Notre avis : L’avenir de David Alaba est toujours plus mystérieux. Le Bayern devrait relancer les négociations pour une prolongation. De plus, City a déjà dépensé en pagaille depuis le début du mercato...

Cavani discute avec Manchester United

Libre depuis son départ du Paris Saint-Germain, Edinson Cavani (33 ans) et son entourage seraient, si l'on en croit les informations du Daily Mail, en discussions avec Manchester United. Les Red Devils cherchent un renfort de poids pour son attaque et explore la piste menant au Matador. A quelques jours de la fin du mercato, le meilleur buteur de l'histoire du PSG a plusieurs pistes pour son avenir, mais rien de vraiment concret pour le moment.

Notre avis : A chaque jour, sa rumeur pour l’international uruguayen, qui prend décidément son temps pour choisir sa nouvelle destination. Edinson Cavani serait une grosse plus-value pour les Mancuniens, mais ces derniers ont tout intérêt à cibler un pur ailier en priorité.

Pourquoi Cavani est le grand cocu du mercato

Le Bayern envisage un prêt de Lemar

En perdition du côté du Wanda Metropolitano, Thomas Lemar pourrait quitter l'Atlético de Madrid avant la fermeture du mercato. Selon Bild, l'ancien Caennais pourrait débarquer en prêt au Bayern Munich. Hansi Flick apprécie son profil et aimerait ajouter le champion du monde 2018 à son escadron offensif. Seul hic : les Colchoneros veulent une vente et non un prêt, ce qui pourrait compliquer les négociations. Acheté 70 millions d'euros, Thomas Lemar ne sera pas forcément bradé.

Notre avis : Une colonie française, un collectif joueur, un rôle à jouer dans la rotation, le Bayern est assurément une belle destination pour que Thomas Lemar puisse se relancer.

79 millions à payer, saison blanche et marché fermé : l’Atlético pris au piège Lemar

Cuisance tout proche de Leeds

Cela ne fait presque plus aucun doute : Michaël Cuisance va devenir un joueur de Leeds. Selon les informations du très sérieux The Athletic, le Bayern Munich et Leeds ont trouvé un accord pour le transfert de Michaël Cuisance. Courtisé par l'OM, le joueur français devrait donc rejoindre Marcelo Bielsa en Premier League. Un accord aurait été trouvé aux alentours de 22 millions d'euros. Bild confirme l’information en révélant que le joueur a passé la visite médicale avec les Peacocks ce mercredi.

Notre avis : Leeds récupère un beau joueur avec une marge de progression comme les affectionne Bielsa. Pour le Bayern, c'est un départ surprenant puisque le joueur semblait rentrer dans la rotation de Flick pour la saison prochaine.

Accord OL-Hertha Berlin pour Reine-Adelaïde ?

On se dirige vers l'épilogue du feuilleton. RMC Sport annonce ce mercredi un accord entre l'OL et le Hertha Berlin pour le transfert de Jeff Reine-Adélaïde. Une somme de 27 millions d'euros plus un pourcentage à la revente est évoqué. Il reste désormais au club allemand à se mettre d'accord avec l'ancien Angevin, qui serait actuellement en pleine réflexion et qui privilégierait toujours un départ vers le Stade Rennais.

Notre avis : La balle est dans le camp de “JRA” maintenant. Mais l’OL pourrait voir d'un bon oeil le fait de ne pas le vendre chez un concurrent direct en L1.

Les transferts d’Havertz et de Fofana ont mis la pression sur l’OL: quel est le juste prix d’Aouar ?

Everton se renseigne pour Godfrey

En quête d'un défenseur central supplémentaire, Everton se serait rapproché de Norwich au sujet de Ben Godfrey (22 ans), selon Sky Sports. Les Toffees ont déjà beaucoup dépensé lors de ce mercato et souhaiteraient un prêt. Tout le contraire des Canaries qui réclament un transfert sec et plus de 27 millions d'euros. Carlo Ancelotti apprécie aussi le profil de Fikayo Tomori, le joueur de Chelsea.

Notre avis : Étonnant qu’aucun autre club ne se soit manifesté concrètement sur Ben Godfrey. Le défenseur est une valeur sûre à son poste outre-Manche. Everton aurait intérêt à faire le forcing pour le récupérer.

Guendouzi, le doux rêve de l’OM pour la fin du mercato ?

A quelques jours de la fin du mercato, l'Olympique de Marseille est en quête de coups à moindres coûts ou de belles affaires. Et selon La chaîne Telefoot, les Phocéens auraient pris des contacts avec Arsenal pour Matteo Guendouzi. L'OM aimerait se faire prêter le joueur, mais les Gunners souhaiteraient un transfert sec afin de finaliser d'autres dossiers. L'opération s'annonce périlleuse.

Notre avis : L’OM est pourtant une très belle option pour l’ancien milieu du FC Lorient, qui a besoin d’un nouveau challenge pour se relancer.

Rüdiger, la Premier League plutôt que le PSG

Très apprécié par Thomas Tuchel qui l’a déjà appelé plusieurs fois, Antonio Rüdiger (27 ans) n'est pas spécialement emballé à l'idée de débarquer dans l'Hexagone. Le Parisien affirme dans son édition du jour, qu'une arrivée du joueur est de moins en moins plausible. De plus, Goal.com rapporte que l'international allemand souhaiterait rester en Premier League et à Londres si possible. Le média invoque des raisons familiales pour expliquer le choix de l'ancien joueur de Stuttgart. West Ham et Tottenham sont notamment intéressés par le profil du défenseur.

Notre avis : Un mal pour un bien pour le PSG. Antonio Rüdiger n’est pas la meilleure assurance tout risque derrière.

Rice ne bougera pas de West Ham

Cité à Chelsea en début de mercato, Declan Rice (21 ans) ne devrait pas quitter West Ham à court terme. L'Evening Standard rapporte que les Hammers ont prévu de repousser toutes les offres pour leur joueur d’ici au 5 octobre prochain. David Moyes ne veut pas se séparer de son milieu de terrain, pilier de son collectif.

Notre avis : Chelsea ne sortira plus le chéquier pour ce mercato. Mais un retour des Blues dans le dossier dans les prochains mois n’est pas à exclure.

Declan Rice devrait rester à West Ham. Crédit: Getty Images

Une vieille connaissance se manifeste pour Niang

Mercredi, Sky Italia rapporte que le Torino aurait pris contact avec le Stade Rennais pour un retour de Mbaye Niang dans le Piémont. Pour rappel, les Rouge et Noir attendent plus de 15 millions d'euros pour libérer leur attaquant.

Notre avis : Rennes n’est pas pressé de vendre et attend sa quinzaine de millions d’euros. Mais il ne serait pas surprenant de voir les Bretons céder leur joueur au Toro si une belle offre se présente.

Barkley, de Chelsea à Aston Villa

C'est un bruit qui courait depuis plusieurs jours déjà outre-Manche, c'est désormais officiel : Ross Barkley (27 ans) pose ses valises à Birmingham. Pas spécialement dans les plans de Frank Lampard pour la saison à venir, le milieu international anglais est prêté pour une saison par Chelsea à Aston Villa. L’ancien Toffee a disputé 31 matches toutes compétitions confondues la saison passée avec les Blues.

Notre avis : Un renfort précieux pour l’entrejeu des Villans, qui poursuivent leur recrutement séduisant et plein de promesses.

Diallo courtisé en Angleterre

Révelée par L'Equipe, confirmée par Le Télégramme mardi, la rumeur d'un départ de Brest pour Ibrahima Diallo (21 ans) prend de plus en plus de poids. Le milieu de terrain du Stade Brestois serait sur les tablettes de Southampton, qui pourrait rapidement se manifester avec une offre. Outre les Saints, Leicester est également intéressé par le profil du joueur formé à l'AS Monaco. Le club breton a accordé un bon de sortie à son joueur, mais espère récupérer au moins 10 millions d'euros dans l'opération.

Notre avis : L’un des joueurs les plus sous-estimés à son poste en Ligue 1. Ibrahima Diallo serait une excellente recrue pour n’importe quelle écurie.

Nainggolan proche d’un retour définitif à Cagliari

Revenu à l'Inter après un an de prêt à Cagliari où il a d’ailleurs été très performant (6 buts et 6 passes décisives en 26 matches de Serie A), Radja Nainggolan (32 ans) pourrait bientôt repartir en Sardaigne. Selon les informations de Sky Italia, un transfert à 12 millions + deux jeunes joueurs est actuellement dans les tuyaux pour l'international belge.

Notre avis : On pouvait penser que Nainggolan avait une carte à jouer dans la rotation intériste cette saison. Mais le Belge va retrouver un environnement où il rayonne.

Baldé prêté à la Sampdoria

Alors qu'il ne faisait plus partie des plans de Niko Kovac, Keita Baldé a été prêté une saison avec option d'achat à la Sampdoria Gênes. L'international sénégalais et le club du Nord de l'Italie se seraient déjà entendus pour un futur contrat qui s'étirerait jusqu'en 2025.

Notre avis : L'horizon de Keita Baldé était bouché à Monaco. La Serie A, où il a déjà brillé, semble être un championnat qui lui convient mieux.

