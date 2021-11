Barcelone attend la réponse de Dembélé

Depuis plusieurs jours, le Barça est passé à l'offensive pour tenter de prolonger le contrat d'Ousmane Dembélé, qui sera en fin de bail en juin 2022. Cependant, le quotidien Sport a annoncé ce vendredi que la direction catalane n'avait toujours pas de nouvelles de l'agent de l'ancien Rennais. Le média espagnol rappelle que le FC Barcelone souhaiterait boucler le dossier avant la fin de l'année civile.

Notre avis : Xavi et la direction du Barça font leur maximum pour prolonger Ousmane Dembélé mais le temps presse désormais. Le 1er janvier 2022, il sera libre de s'engager dans le club de son choix.

Les agents d'Adeyemi auraient rencontré les dirigeants du PSG

Ce vendredi, le média allemand Sport1 a annoncé que les représentants de Karim Adeyemi, l'attaquant de Salzbourg (auteur de 15 buts toutes compétitions confondues depuis le début de la saison), s'étaient rendus à Paris jeudi pour rencontrer les dirigeants du PSG et visiter les installations de l'actuel leader de Ligue 1.

Notre avis : La concurrence sera rude sur le dossier Karim Adeyemi mais le PSG n'hésitera pas à faire monter les enchères s'il souhaite vraiment le récupérer.

Le Barça avance sur le dossier Gavi

Alors que Chelsea serait intéressé par Gavi, le Barça continuerait à négocier avec son milieu de 17 ans selon les informations de Fabrizio Romano, le journaliste du Guardian spécialisé sur le mercato. Les négociations avanceraient dans le bons sens afin de faire prolonger l'international espagnol pour cinq saisons supplémentaires.

Notre avis : Alors qu'il ne peut pas dépenser des sommes folles sur le marché des transferts, le Barça fera tout pour "sécuriser" ses jeunes pépites comme Gavi.

... et s'intéresse à Coman

D'après les informations du quotidien espagnol Sport, Kingsley Coman serait dans le viseur du FC Barcelone depuis l'été dernier et l'ancien Parisien ne serait pas insensible à cet intérêt. Cependant, le Bayern Munich refuserait de prêter l'unique buteur de la finale de la C1 2020. Par ailleurs, El Mundo Deportivo affirme que les Blaugrana cibleraient également Arthur Cabral (FC Bâle), l'actuel meilleur buteur du championnat suisse (13 réalisations).

Notre avis : Si le Bayern Munich refuse un prêt pour Kingsley Coman, alors l'affaire sera irréalisable pour le Barça.

Azmoun et Corona dans le viseur de l'OL

Ce jeudi, les dirigeants lyonnais ont débattu sur le recrutement hivernal. Comme l'a annoncé Juninho sur RMC, Sardar Azmoun (Zénith Saint-Pétersbourg) et Jesus Corona (FC Porto) sont visés pour rejoindre les Gones en janvier. Des contacts auraient été pris avec l'entourage des joueurs, précise L'Equipe ce vendredi.

Notre avis : Pour Jesus Corona, l'OL devra jouer des coudes car le milieu international mexicain ne manque pas de prétendants.

Rami revient sur son arrivée à Troyes

Dans un entretien accordé vendredi au Parisien, Adil Rami est revenu sur son choix de rejoindre Troyes cet été. "Je savais que si je retrouvais une famille avec des coéquipiers, ça fonctionnerait. Et reparler français aussi m’intéressait. J’ai passé plus de la moitié de ma carrière à l’étranger et j’en avais un peu marre de toujours me concentrer pour trouver le mot juste dans une autre langue. À la fin, j’étais aussi traducteur, puisque je parle très bien quatre langues", a souligné le champion du monde 2018.

Notre avis : L'expérience d'Adil Rami pourrait compter dans l'opération maintien de l'ESTAC.

Giuseppe Rossi signe dans un club de Serie B

L'ancien attaquant international italien Giuseppe Rossi s'est engagé jusqu'à la fin de la saison avec la SPAL (2e division italienne), a annoncé vendredi le club de Serie B basé à Ferrare, en Emilie-Romagne. Né aux Etats-Unis, Rossi, 34 ans, n'a plus évolué sous les couleurs d'un club transalpin depuis 2018: un passage d'une demi-saison au Genoa qui s'est terminé prématurément en raison d'un contrôle antidopage positif à la dorzolamide.

Rossi a aussi porté les maillots de Manchester United, de Villarreal et de la Fiorentina. Il a joué dans la franchise américaine du Real Salt Lake, en Major Soccer League (MSL), de février 2020 à novembre dernier. En sélection italienne, Rossi avait inscrit 7 buts en 30 capes, entre 2008 et 2014.

Notre avis : La Spal essaie le pari Giuseppe Rossi. Pas certain qu'il soit gagnant, mais il a le mérite d'être tenté.

