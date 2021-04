Coutinho vers un retour sur les bords de la Mersey ?

Bientôt la fin du calvaire pour Philippe Coutinho ? Transfert le plus onéreux de l'histoire du FC Barcelone, l'international brésilien est toujours autant à la peine en Catalogne et devrait, sauf surprise, faire ses valises cet été. Marca et le Liverpool Echo rapportent que l'ancien joueur bavarois pourrait retourner à Liverpool, mais sous un autre maillot que celui des Reds. En effet, Everton suivrait de près la situation du joueur de 28 ans et serait tenté de proposer près de 40 millions d'euros pour s'attacher les services de ce dernier.

Notre avis : Ancelotti a fait renaître James de ses cendres cette saison. Bis repetita pour Coutinho ?

Strootman, pas encore certain de rester au Genoa

C'est une épine dans le pied que l'OM aimerait s'enlever définitivement. Parti en prêt au Genoa, Kevin Strootman fait le bonheur du club italien, où il a disputé 15 matches et délivré 4 passes décisives. Problème : selon La Gazzetta dello Sport, rien n'est encore décidé concernant son avenir. Le milieu néerlandais est actuellement en prêt sans option d'achat, avec un salaire payé en partie par le club olympien. Tout reste donc possible pour son futur, d'un transfert définitf au Genoa... à un retour sur la Canebière.

Notre avis : Si le Genoa parvient à se sauver, possible qu'il trouve un accord avec l'OM pour conserver Strootman.

Hazard aurait dû signer à Tottenham

Interrogé par le média belge DH Net, John Bico, l’ancien agent d’Eden Hazard, a révélé une anecdote de mercato concernant l'international belge à l'été 2012. " Il faut se souvenir que Tottenham à l’époque jouait le meilleur football d’Angleterre et même d’Europe. L’équipe était exceptionnelle : Walker, Parker, Modric, Bale, Defoe. Sauf que Daniel Levy a été trop honnête pour nous garantir que Bale et Modric allaient rester. Si Bale et Modric restent, Eden va à Tottenham", a-t-il révélé.

Notre avis : A son départ du LOSC, Hazard aurait pu probablement rejoindre bien des clubs. C'était tombé sur Chelsea et on peut dire que l'histoire a été belle.

Grande lessive estivale à venir pour le Real Madrid ?

Florentino Pérez ne l'a jamais caché, surtout après l'échec cuisant de la Super Ligue : le Real Madrid a besoin de liquidités pour se renforcer. Afin de renflouer ses caisses, le président merengue aurait l'intention de vendre plusieurs éléments cet été, selon les informations de Marca. Le quotidien ibérique estime qu'Alvaro Odriozola, Isco, Mariano Diaz, Luka Jovic, Dani Ceballos ou encore Raphaël Varane, en fin de bail en 2022, pourraient être cédés lors du prochain mercato. De quoi espérer dégager une manne financière proche de 250 millions d'euros pour amorcer un nouveau cycle du côté de Santiago-Bernabéu.

Notre avis : La Super Ligue morte née, le Real Madrid doit trouver des solutions pour maintenir ses rêves de grandeur. En attendant de connaître les éventuelles sanctions de l'UEFA suite au projet de ligue fermée, ça va bouger dans la capitale espagnole.

Manchester United en pince pour un ancien attaquant de... Thonon Evian

Mais où s'arrêtera l'ascension d'Abdallah Sima ? Attaquant de la réserve de Thonon Evian (ex-Evian-Thonon-Gaillard FC et actuellement en Régional 1), il y a quelques mois, l'ailier sénégalais de 19 ans réalise une saison XXL du côté du Slavia Prague. Buteur à 19 reprises en 35 matches toutes compétitions confondues, le natif de Dakar est l'une des révélations de cette campagne de Ligue Europa. Et les performances du joueur ne sont pas passées inaperçues, notamment chez les cadors européens. Selon les informations du Manchester Evening News, Manchester United pourait prochainement formuler une offre pour le Sénégalais.

Notre avis : Pellistri, Diallo, Greenwood, Martial ou encore Rashford, ce ne sont pas les talents qui manquent sur les ailes à Manchester. Mais le profil aussi atypique que complet de Sima pourrait bien faire craquer les décideurs mancuniens.

Arsenal et Smith-Rowe vont discuter prolongation

Quelques heures après avoir (enfin) prolongé Folarin Balogun, les Gunners vont désormais se focaliser sur Emile Smith-Rowe (20 ans). Auteur d'excellentes performances cette saison, le milieu de terrain formé au club, sous contrat jusqu'en 2023, devrait se voir récompensé de ses excellentes dispositions avec le club londonien. The Athletic révèle que les deux parties auraient d'ores et déjà démarré les négociations pour un nouveau bail. Cette saison, le numéro 32 des Gunners a disputé 27 matches toutes compétitions confondues (2 buts, 7 passes décisives).

Notre avis : Une juste récompense pour le jeune milieu de terrain, véritable révélation de la saison côté Gunners. Avec Balogun, Saka ou encore Willock, bientôt de retour de prêt, Arsenal continue de préparer son avenir proche.

Un jeune ailier anglais du PSV affole l'Europe et le LOSC

C'est la dernière trouvaille du PSV Eindhoven. Réputé pour sa capacité à former et révéler les talents, le club néerlandais n'a une nouvelle fois pas déçu avec Noni Madueke (19 ans). Débarqué en 2018 chez les Boeren en provenance de Tottenham, le natif de Londres explose cette saison avec 9 buts et 8 passes décisives en 29 matches disputés, toutes compétitions confondues. Le Daily Mail avance que Leicester, l'AC Milan, le RB Leipzig ou encore Lille garderaient un oeil sur l'attaquant international U21 anglais. Le PSV espère récupérer entre 15 et 20 millions d'euros pour son jeune talent.

Notre avis : En difficulté financière depuis plusieurs mois, les Néerlandais ne diront pas non à un joli chèque pour Madueke.

Enzo Zidane... vers Ibiza ?

Selon les informations de AS, Enzo Zidane pourrait bien s'engager avec le club d'Ibiza, qui évolue en D3 espagnole. Le milieu de terrain, qui s'y entraîne depuis quelques jours, aurait définitivement convaincu ses dirigeants de le faire signer. Pour rappel, le fils de Zinedine (Zidane) est toujours sans contrat depuis son départ d'Almeria. Outre le club insulaire, la MLS et l'Inter Miami pourraient prochainement venir aux renseignements, comme l'explique ESPN.

Notre avis : Enzo Zidane se cherche un rebond. La troisième division espagnole serait déjà mieux que rien, en attendant de gravir les échelons ensuite...

