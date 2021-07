L'ECHANGE GRIEZMANN - DYBALA N'AURA PAS LIEU, LE BARCA REGARDE À MANCHESTER CITY

Cela ne faisait guère de doute mais la Gazzetta dello Sport de ce mercredi insiste : l'hypothèse d'un échange entre le FC Barcelone et la Juventus pour Antoine Griezmann et Paulo Dybala est caduque. Mieux, la Juventus devrait prolonger Dybala prochainement, clame le quotidien italien. Selon les informations de Radio Catalunya, le FC Barcelone se tourne désormais du côté de Manchester City pour tenter d'échanger Griezmann. Ainsi, Radio Catalunya indique que "Raheem Sterling, Bernardo Silva, Riyad Mahrez et Aymeric Laporte ne sont plus des joueurs inaccessibles", en cas d'échange avec l'ancien Colchonero.

Notre avis : Pas sûr que City soit aussi intéressé, alors que la piste Kane sera déjà très coûteuse.

Ligue 1 L'OL d'accord avec Onana, pas encore avec l'Ajax IL Y A 2 HEURES

POGBA, C'EST 50 MILLIONS…

C'est en tout cas ce que rapporte le Daily Mail... et espère le PSG. Le journal anglais assure que le club parisien mise bien sur ce montant pour convaincre Manchester United d'une vente dès cet été. Le Daily Mirror précise de son côté que Paris cherche encore à vendre pour pouvoir éventuellement augmenter son offre.

Notre avis : A ce tarif, d'autres clubs que le PSG vont sans doute se manifester.

… MANCHESTER UNITED A CIBLE NEVES POUR LE REMPLACER

United continue son marché et souhaite à tout prix renforcer son entrejeu, peu importe le futur de Pogba. Selon Talk Sport, le club anglais est en pole position pour récupérer Ruben Neves, actuellement sur le marché et dont le prix de départ ne semble pas être un problème de taille. Wolverhampton l'a fixé aux alentours de 35 millions de livres, soit environ 40 millions d'euros. L'international portugais n'a pu se mettre en évidence lors de l'Euro 2020, avec seulement 17 minutes de jeu au total.

Notre avis : Neves – Fernandes, oh que le tandem ferait saliver !

Duel entre Paul Pogba (Manchester United) et Ruben Neves (Wolverhampton) en Premier League le 29 décembre 2020 Crédit: Getty Images

AUCUNE OFFRE POUR CRISTIANO RONALDO

Le Corriere dello Sport donne des nouvelles de l'été de CR7. Alors que le PSG semblait un temps dans la course, le quotidien transalpin annonce désormais... rien, le vide, pas la moindre offre pour la star portugaise. Les temps ont bien changé.

Notre avis : Patience, un domino dans le mercato des attaquants et tout pourrait être relancé.

SIMEONE "COMPTE" SUR SAUL ET FELIX

Ce mercredi matin, Diego Simeone s'est longuement exprimé dans les quotidiens AS et Marca. Le technicien de l'Atlético de Madrid s'est penché sur la situation de Saul Niguez, dont le nom a été cité pour un éventuel échange avec Antoine Griezmann. "Il est très important pour l'Atlético car il peut jouer dans un couloir, ailier droit, milieu de terrain. On compte sur lui", a déclaré le technicien madrilène. Outre Saul, l'Argentin a également fermé la porte pour Joao Felix, sous contrat jusqu'en juin 2026. "Pour le club, c'est clair. On a la force de garder nos joueurs, c'est merveilleux, et on souhaite que le moins de joueurs possible partent."

Notre avis : En général, à l'Atlético, ce que Simeone veut, il l'obtient.

Saul Niguez Crédit: Getty Images

MENDY EGALEMENT PRETENDANT AU DEPART DU REAL MADRID ?

Alors que Sergio Ramos a déjà rejoint le PSG et que Raphaël Varane est proche de s'engager avec Manchester United, voilà que Ferland Mendy pourrait lui aussi trouver une porte de sortie. L'ancien Havrais ne serait pas satisfait du salaire qu'il touche au Real Madrid selon Sport. L'arrière gauche international français gagne environ 4,5 millions d'euros annuels. Une rémunération qui a été réduite de 10% à cause de la crise du Covid.

Notre avis : Le Real n'est pas le seul club à avoir subi la crise, trouverait-il mieux ailleurs aujourd'hui ?

ET MAINTENANT L'OM VA DEGRAISSER : SAO PAULO FONCE SUR BENEDETTO, DUJE CALETA-CAR DANS LE VISEUR DE NAPLES

Le journaliste Jorge Nicola, collaborateur de Yahoo Brésil, assure que l'attaquant phocéen plaît beaucoup au club brésilien, et en particulier à son entraîneur, un certain Hernan Crespo. L'ancien international argentin s'est impliqué personnellement pour convaincre Benedetto. Resterait ensuite à trouver un accord avec Marseille, qui ne retiendra pas l'ancien joueur de Boca Juniors. Outre Benedetto, l'opération dégraissage de l'OM se porte bien ce mercredi question rumeurs. Selon The Athletic, le Napoli a le défenseur croate en tête pour densifier son arrière-garde, en particulier en cas de départ de Koulibaly, et suit le Marseillais depuis de nombreux mois déjà.

Notre avis : Si l'OM ne pourra pas faire le difficile pour Benedetto, à Pablo Longoria de se montrer persuasif pour vendre Caleta-Car à bon prix.

MAMADOU SAKHO BIENTOT A MONTPELLIER

Le défenseur international français va arriver dans l'Hérault ce week-end ou au plus tard lundi. Sa signature ne tardera pas ensuite, alors qu'il s'est déjà mis d'accord avec le MHSC. Sakho était libre de tout contrat après la fin de son bail à Crystal Palace.

Notre avis : Gameiro, Sakho… La Ligue 1 des talents et des bons coups.

ARSENAL RÊVE DE GREALISH

Selon The Athletic, le rêve d'Arsenal dans ce mercato serait... Jack Grealish, le très convoité milieu de terrain d'Aston Villa. Un rêve qui devrait le rester puisque les Villans réclament 100 millions d'euros pour leur pépite, somme que les Gunners ne seraient pas en mesure de réunir. Manchester City serait toujours le seul club anglais à pouvoir réellement envisager son arrivée.

Notre avis : Le constat est cruel mais significatif du recul des Gunners, Grealish peut trouver bien mieux.

LE MATCH JUVENTUS - ARSENAL CONTINUE POUR LOCATELLI…

Sky Italia est formel, Arsenal s'est positionné sur Manuel Locatelli, le milieu de terrain international italien. Les Gunners ont transmis une offre de 40 millions d'euros à Sassuolo, soit le montant escompté par le club italien. Mais la Juventus tient aussi beaucoup à Locatelli, et en a fait sa priorité de l'été. Les Bianconeri vont devoir vite se positionner.

Notre avis : Arsenal n'avait pas le choix, même si la Juventus semble avoir un coup d'avance.

Manuel Locatelli Crédit: Getty Images

… PJANIC PLAN B DE LA JUVE

A peine un an après avoir rejoint la Catalogne depuis Turin, Miralem Pjanic pourrait vite retrouver la Vieille Dame. Le milieu bosnien est considéré comme l'alternative la plus sérieuse de la Juventus pour se renforcer en milieu de terrain, si l'opération Manuel Locatelli se soldait par un échec, assure Tuttosport. Le Barça, qui doit absolument alléger sa masse salariale, verrait d'un bon œil l'intérêt de la Juventus pour l'ancien Lyonnais et Romain.

Notre avis : Un an après, cet échange entre Pjanic et Arthur serait un peu plus risible encore…

LLORIS VA AVOIR UN CONCURRENT

Hugo Lloris n'aura pas la vie facile à Tottenham la saison prochaine. Comme annoncé ces derniers jours, Pierluigi Gollini va bien débarquer chez les Spurs. Le portier italien va s'envoler à Londres jeudi après-midi pour passer ses examens médicaux. Selon Gianluca Di Marzio, il s'agit d'un prêt avec option d'achat fixée à 15 millions d'euros. L'option deviendra obligatoire s'il joue 20 matches dans la saison.

Notre avis : Gollini est un gardien sérieux, mais pas un crack, Lloris a de quoi garder sa place.

MAN U, REAL, BARCA... GORETZKA ATTIRE LES CADORS

Vers un transfert surprise cet été ? Leon Goretzka ne possède plus qu'un an de contrat avec le Bayern Munich, et certains grands clubs l'ont bien compris. Selon Bild, Manchester United, le FC Barcelone et le Real Madrid surveillent attentivement l'international allemand. Un bon moyen aussi pour l'entourage du joueur de mettre la pression sur le Bayern pour obtenir un nouveau contrat, alors que le club bavarois est déjà embourbé dans le dossier Kinglsey Coman, qui espère une revalorisation salariale.

Notre avis : Goretzka aurait l'embarras du choix, même s'il n'a pas de raisons de quitter Munich tout de suite.

CHELSEA TOUJOURS SUR RICE, ABRAHAM ENVISAGE DANS UN DEAL

Selon Sky Sports, le club londonien n'a pas oublié la piste Declan Rice pour renforcer son entrejeu. Selon le média briatannique, Chelsea envisage un possible deal où entrerait Tammy Abraham, qui ne figure pas dans les plans de Thomas Tuchel.

Notre avis : Giroud parti, Haaland encore loin d'être arrivé… Chelsea remplacerait son trop plein d'avant-centre par un vrai manque avec le départ d'Abraham.

HAMOUMA PROLONGE AVEC L'ASSE

Dans un communiqué officiel, l'ASSE a officialisé la prolongation de Romain Hamouma (34 ans) pour une saison supplémentaire. "Je suis très heureux. C’était une évidence de continuer à l’ASSE. Je ne savais pas que j’allais autant m’installer. Dix ans, c’est énorme. C’est mon club, je suis très bien ici. J’ai envie de continuer à travailler pour l’équipe. J’attends impatiemment les retrouvailles avec le Peuple Vert. Le Chaudron plein me manque. J’ai envie de faire descendre les tribunes, je ne pense qu’à ça", a confié le numéro 21.

Notre avis : Une prolongation attendue. Hamouma va continuer sa belle histoire avec l'ASSE.

Liga Simeone ne croit pas au retour de Griezmann à l'Atletico : "Je lui souhaite de réussir au Barça" IL Y A 13 HEURES