La Juve a sa deadline fixée pour l'avenir de CR7...

Alors que son départ semble de plus en plus proche avec la récente nomination de Max Allegri comme entraîneur, Cristiano Ronaldo aura son futur décidé à la mi-juillet. Selon Tuttosport, l'agent du Portugais Jorge Mendes s'est entretenu avec les dirigeants turinois au sujet du quintuple Ballon d'Or. Une date est fixée, reste à savoir l'issue qui en découlera.

Notre avis : Ronaldo espère briller à l'Euro pour pouvoir avoir plus de prétendants en juillet. Mais la Juve ne devrait pas être l'un d'entre eux.

"Quand Ronaldo demande la balle, Ronaldo reçoit automatiquement la balle"

... Et songe à Gabriel Jesus pour le remplacer en attaque

Du cas de CR7 risque de dépendre une bonne partie du mercato de la Juventus Turin. Alors que le Portugais semble bel et bien sur le départ après trois saisons chez les Bianconeri, la Gazzetta dello Sport annonce que la Vieille Dame a déjà un plan B, qui se nomme Gabriel Jesus. L'attaquant brésilien de Manchester City serait ciblé, avec une offre de prêt à option d'achat obligatoire. Si toutes les parties semblent d'accord, le quotidien insiste que tout reste suspendu au futur de Ronaldo...

Notre avis : Pas sûr que la comparaison Ronaldo-Jesus soit appropriée... Pas sûr non plus que City le laisse filer après le départ d'Agüero.

Gabriel Jesus (Manchester City) Crédit: Getty Images

Le PSG a pensé à Koulibaly

Décidément, le PSG et Leonardo aiment piocher en Italie. D'après La Gazzetta dello Sport, le club de la capitale a eu une "petite pensée" pour Kalidou Koulibaly, le défenseur du Napoli. "Mais les 50 millions d'euros réclamés ont un peu refroidi les envies du club parisiens", précise le quotidien transalpin, qui parle également d'un intérêt de Manchester United et Liverpool. Le défenseur sénégalais devrait toutefois rester avec le club parthénopéenn cet été.

Notre avis : Koulibaly mérite de jouer la Ligue des champions tous les ans. Pas sûr que ça soit réalisable avec le Napoli...

Ancelotti, l'arrivée qui change tout pour Marcelo ?

Arrivé au Real Madrid en 2007, Marcelo a tout gagné avec les Merengue, mais était plus que jamais sur le départ après une saison moyenne. Le latéral gauche brésilien a notamment souffert de l'explosion de Ferland Mendy au plus haut niveau cette saison, et de son manque de rythme après plusieurs blessures. Mais selon le journal Marca, l'arrivée sur le banc madrilène de Carlo Ancelotti aurait changé la donne pour le latéral de 33 ans. Il souhaiterait désormais aller au bout de son contrat, jusqu'en juin 2022, aux côtés de l'entraîneur avec qui il a connu sa période madrilène la plus faste. Une requête acceptée par La Casa Blanca pour son vice-capitaine, comme une manière d'exprimer la gratitude pour son joueur au club depuis 14 ans.

Notre avis : Marcelo mérite cette gratitude. Espérons que le Real sache montrer autant de respect à l'égard de Sergio Ramos...

Marcelo et Carlo Ancelotti Crédit: AFP

Sancho à Manchester United, ça se fera après l'Euro

Associé aux Red Devils depuis plusieurs fenêtres de mercato, Jadon Sancho quittera-t-il le Borussia Dortmund cet été ? Pour le tabloïd anglais The Sun, l'ailier anglais signera avec Manchester United après la fin de l'Euro, qu'il dispute avec les Three Lions. Un transfert de 90 millions d'euros est évoqué, avec un contrat conséquent à la clé. 400 000 euros de salaire par semaine sont évoqués pour l'actuel numéro 7 de Dortmund. De quoi motiver le joueur à briller à l'Euro ?

Notre avis : Et si cette interminable histoire de "je t'aime, moi non plus" se terminait cet été ? On prend.

Pour Kroos, le Real doit garder Sergio Ramos

Ce vendredi, le milieu de terrain allemand a dégainé. Après avoir eu des mots au sujet de Benzema, le numéro 8 du Real Madrid a fait part de tout son respect pour le capitaine des Merengue Sergio Ramos, en fin de contrat et plus que jamais sur le départ de la capitale espagnole. "Je ne sais pas comment vont les choses au club, il doit lui rester 20 jours de contrat, a-t-il déclaré, avant de rendre hommage au leadership de Ramos. Je peux seulement dire que j'ai énormément apprécié ces huit dernières années avec lui et j'espère que j'en aurai encore beaucoup en plus en sa compagnie. C'est un grand capitaine, le meilleur que j'ai eu dans ma carrière". Le message à la direction a le mérite d'être clair.

Notre avis : Un soutien de taille pour Sergio Ramos. Pas certain que ce soit suffisant pour garder l'Espagnol au Real.

Orellano-Pavon, la première rixe Longoria-Sampaoli à l'OM ?

L'information est tombée il y a quelques jours : Marseille serait sur les tablettes de Christian Pavon, l'ailier argentin de Boca Juniors, au profil plus qu'apprécié par Jorge Sampaoli. Selon TNT Sports, les Marseillais auraient toutefois également formulé une offre pour l'ailier de 21 ans de Vélez, Lucas Orellano. Problème : l'OM n'a visiblement pas les ressources financières pour s'offrir les deux Argentins. Alors, un premier conflit entre Longoria et Sampaoli est-il à prévoir ?

Notre avis : Sampaoli veut Pavon, Longoria préfère Orellano... La décision finale en dira long sur les dynamiques de pouvoir à l'OM.

Lautaro Martinez vers la Liga ?

Après les propos de son agent, qui a finalement écarté l'option de prolonger, Lautaro Martinez pourrait bien quitter l'Inter Milan cet été. Du moins, le club lombard s'en méfie. Selon La Gazzetta dello Sport, trois clubs sont actuellement intéressés par l'attaquant argentin : le Barça, le Real et l'Atlético Madrid. Mais les Nerazzurri souhaitent (au moins) 90 millions d'euros.

Notre avis : Aucun de ces trois clubs ne semble disposé à investir une telle somme pour l'Argentin. Si Lautaro part, ce sera pour moins.

Lautaro Martinez, Inter 2020-2021 (Getty Images) Crédit: Getty Images

Manchester United tente un coup avec Trippier

Selon le Daily Mail et Mundo Deportivo, Manchester United a tenté un coup "impertinent" avec l'Atlético Madrid au sujet de Kieran Trippier. L'offre transmise de 11 millions d'euros pour le latéral anglais n'aurait pas été du goût des Colchoneros, qui n'attendent pas moins que le montant de la clause libératoire proche de 40 millions d'euros de leur latéral droit, sous contrat jusqu'en 2023. Solskjaer souhaiterait ardemment le joueur, et l'ancien de Tottenham aurait également commencé à chercher des maisons sur Manchester. Affaire à suivre autour du champion d'Espagne cette saison, actuellement à l'Euro avec sa sélection.

Notre avis : La demande de l'Atlético semble excessive pour un joueur de 30 ans qui n'a pas été indiscutable cette saison. Les 11 millions d'euros se prenaient.

Pour Mourinho, Kane ne bougera pas d'Angleterre

L'actuel coach de l'AS Rome, et ancien entraîneur de Tottenham est revenu sur le capitaine de la sélection anglaise et sur son futur. Et pour José Mourinho, qui connaît bien le joueur, Harry Kane restera en Angleterre, en dépit d'intérêt annoncé de clubs européens comme le Real Madrid ou le FC Barcelone. Pour The Sun, le Special One a insisté sur l'environnement nécessaire au bien-être de Kane : "Je pense qu'il doit jouer là où il est heureux. Et il est heureux en Angleterre, c'est un gars de Premier League". Reste désormais à savoir où en Angleterre...

Notre avis : Kane restera en Angleterre, comme 99% des joueurs de football anglais... Mais où ? C'est la vraie question le concernant. Et pourquoi pas City ?

Coman veut avoir un plus gros salaire au Bayern

Selon les informations de Bild, la situation est quelque peu tendue entre le Bayern Munich et Kingsley Coman. D'après le média allemand, l'international français réclamerait un salaire net de 12 millions d'euros, comme un certain Robert Lewandowski. En face, le club bavarois proposerait un salaire brut de 13 millions d'euros, ce qui est jugé comme insuffisant pas le clan Coman. Julian Nagelsmann, le nouvel entraîneur du Bayern, compterait sur le Français pour la saison prochaine.

Notre avis : L'appétit de Coman le perdra-t-il au Bayern ? Ce serait dommage, car il a l'opportunité de franchir un cap avec Nagelsmann.

