"L'avenir de la Juve" : Paratici temporise pour Cristiano Ronaldo

Eliminée de la Ligue des Champions la semaine passée, la Juventus peut se préparer à une intersaison agitée. Alors que la rumeur d'un retour de Cristiano Ronaldo au Real Madrid a fleuri dans la presse espagnole, Fabio Paratici, le directeur sportif turinois a tenu à calmer le jeu autour du quintuple Ballon d'Or dans des propos recueillis par Sky Italia. "Cela me fait rire, jamais dans ma carrière je n’aurais pensé avoir à discuter de la valeur de Cristiano Ronaldo. Nous nous accrochons à lui et en profitons autant que possible. Nous sommes heureux de l’avoir avec nous", a lancé le dirigeant italien qui a d'ailleurs affirmé que l'avenir du Portugais s'écrivait "sans aucun doute" du côté de Turin.

Notre avis : On peut comprendre la position de Paratici, mais un départ de CR7 cet été n'aurait rien d'une surprise, loin de là. D'autant que le Portugais n'a plus qu'un an de contrat dans le Piémont.

Ribéry bientôt avec Balotelli et Berlusconi ?

En fin de contrat en juin prochain avec la Fiorentina, Franck Ribéry ne devrait pas être prolongé par le club florentin comme le révèle la Gazzetta dello Sport ce lundi. Le quotidien transalpin avance d'ailleurs que l'ancien Bavarois pourrait rester en Italie l'année prochaine et rejoindre Monza, le club propriété de Silvio Berlusconi. Mieux, Adriano Galliani, bras droit de ce dernier, aurait même confirmé l'intérêt du club pour le milieu de 37 ans. Actuellement deuxième de Serie B, l'écurie lombarde est plus que jamais en course pour (enfin) découvrir l'élite du football italien.

Notre avis : Après Boateng, Paletta et Balotelli, Monza ne manque décidément pas d'ambition en lorgnant Ribéry. Le Tricolore pourrait se laisser tenter par ce dernier challenge aussi inédit qu'excitant.

Monaco va bien tenter le coup pour Nübel

Elles ne sont pas nombreuses, mais Alexander Nübel est sans aucun doute l'une des grandes inconnues du Bayern Munich . Annoncé comme successeur de Manuel Neuer, l'ancien gardien de Schalke, débarqué libre en Bavière l'été dernier, ronge son frein derrière l'indéboulonnable Manuel Neuer. Dans son édition du jour, Kicker explique que Monaco devrait prochainement faire une offre pour le jeune gardien. Les dirigeants monégasques souhaiteraient attirer l'international espoir allemand sur le Rocher dans le cadre d'un prêt deux saisons. L'entraîneur monégasque Niko Kovač ne serait pas pleinement satisfait des performances de Benjamin Lecomte cette saison.

Notre avis : Nübel a la cote auprès de Kovač qui avait milité pour son recrutement lorsqu'il était en poste au Bayern. Le Bayern sait qu'il pourra compter sur Nübel quand Neuer raccrochera les gants et l'enverra s'aguerrir dans un club où il pourra jouer régulièrement.

City mène la danse pour Nuno Mendes

C'est l'un des futurs grands du football portugais. A 18 ans à peine, Nuno Mendes cartonne avec le Sporting Portugal où il s'est imposé comme un cadre du collectif de Rúben Amorim. Des performances qui ont déjà tapé dans l'œil des cadors européens et notamment de Manchester City. Record annonce que les Skyblues seraient en pôle pour le latéral gauche lusitanien. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, le PSG, la Juventus et le Real Madrid seraient également très intéressés.

Notre avis : Il faudra sortir le chéquier pour le jeune arrière-gauche. Le Sporting attend pas moins de 70 millions d'euros pour son espoir. City a des arguments solides pour attirer le joueur même si sa priorité ira à l'achat d'un élément offensif.

Sous le charme de Fofana, Owen Hargreaves pousse MU à passer à l'offensive

Débarqué pour près de 35 millions d'euros à Leicester, Wesley Fofana n'a pas mis longtemps avant de mettre tout le monde d'accord. A 20 ans à peine, les performances de l'ancien Stéphanois impressionnent. Et Owen Hargreaves n'a pas tari d'éloge au moment d'évoquer les performances de l'international espoir tricolore, qu'il aimerait bien voir à Manchester United. "J'aimerais voir Manchester United se positionner pour Fofana... C'est une Ferrari, honnêtement. Je mettrais tout ce qu'il reste à la banque pour l’avoir. C'est un joueur fabuleux."

Notre avis : Fofana brille. Et Leicester peut déjà anticiper une plus-value XXL sur son jeune tricolore. A la recherche d'un défenseur central, les Red Devils auraient une bonne idée en se positionnant sur le natif de Marseille.

Divock Origi bientôt sur le marché

Très peu utilisé cette saison (17 matches pour 536 minutes disputées toutes compétitions confondues), Divock Origi pourrait quitter Liverpool lors du prochain mercato estival. Selon les informations du Daily Mail, le champion d'Angleterre en titre aurait ouvert la porte à un départ de son international belge et ne retiendra pas le joueur en cas de belle offre. Jürgen Klopp a plusieurs fois réaffirmé son souhait de renforcer son secteur offensif et un départ de l'ancien Lillois pourrait permettre de renflouer les caisses.

Notre avis : Origi n'a que 25 ans et son profil devrait séduire bon nombre de clubs lors du prochain marché des transferts.

En délicatesse au Portugal, Honda rebondit en Azerbaïdjan

Honda n'a visiblement pas terminé son tour du monde. Quelques semaines à peine après son arrivée à Portimonense, avec qui il n'a d'ailleurs jamais joué en raison d'un différend administratif, Keisuke Honda quitte déjà le Portugal. A 34 ans, l'international nippon (98 sélections, 37 buts) rejoint l'Azerbaïdjan où il s'est engagé avec le Neftchi Bakou jusqu'à la fin de la saison. L'actuel dixième du championnat azéri est le dixième club de la carrière de l'actuel sélectionneur du Cambodge.

Notre avis : Honda continue son parcours de globe-trotter. Et le Neftchi Bakou ne sera sûrement pas la dernière étape du milieu de terrain.

Manchester United prolonge un espoir français de son académie

Les Red Devils préparent l'avenir. Auteur d'excellentes performances avec les équipes de jeunes du club mancunien, Hannibal Mejbri (18 ans) a rempilé pour une saison supplémentaire avec les pensionnaires d'Old Trafford. Arrivé en 2019 en provenance de Monaco, le milieu de terrain est désormais lié jusqu'en 2025 avec Manchester United.

Notre avis : Hannibal Mejbri est considéré comme une immense promesse de l'académie mancunienne. On a hâte de le voir au plus haut niveau.

L'OL prête Camilo au Brésil

Recruté à la surprise générale il y a un an en provenance de Ponte Preta (D2 brésilienne), Camilo (22 ans) va retourner au Brésil. Jamais apparu en compétition officielle avec l'équipe première, le milieu brésilien est prêté avec option d'achat (fixée à plus de 2,5 millions d'euros) à Cuiaba jusqu'en décembre 2021.

Notre avis : Camilo va retrouver du temps de jeu au pays. Pour revenir plus fort chez les Gones ?

