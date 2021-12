Le Barça ne veut plus attendre Dembélé...

En fin de contrat avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé va-t-il y prolonger ? Selon Mundo Deportivo, le club catalan commence sérieusement à s'agacer dans ce dossier. Au point qu'un ultimatum aurait été lancé à l'international français et son entourage. Les Blaugrana auraient décidé d'attendre au maximum jusqu'au 26 décembre. Après, il sera probablement trop tard pour signer une éventuelle prolongation.

Notre avis : Le Barça veut accélérer, l'entourage de Dembélé souhaite temporiser. Ça sent le clash...

... et aurait un accord de principe avec Cavani

En quête d'un attaquant pour cet hiver, les Blaugrana accélèrent pour Edinson Cavani. D'après Sport, un accord de principe a même été trouvé avec l'attaquant de Manchester United pour un bail d'une saison et demie. Mais des négociations autour de son salaire seraient toujours en cours. Enfin, le Barça aurait également sondé le terrain pour Timo Werner (Chelsea).

Notre avis : Après la retraite anticipée de Sergio Agüero, le Barça doit recruter un attaquant en urgence. Mais sans faire de folies. Cavani pourrait représenter la bonne occasion.

Pour De Ligt, "qui vivra verra"

Il est en train de progresser et il a encore de la marge, a confié le technicien de la Vieille Dame. Pour le mercato, qui vivra verra..." Beaucoup de clubs sont intéressés par l'international néerlandais. Alors que Mino Raiola a jeté un grand froid pour l'avenir de Matthijs de Ligt à la Juventus Turin , Massimiliano Allegri, interrogé sur l'avenir de son défenseur en conférence de presse, a maintenu le suspense. ", a confié le technicien de la Vieille Dame" Beaucoup de clubs sont intéressés par l'international néerlandais.

Notre avis : Visiblement, tout est possible dans ce dossier. Mais on a tendance à penser que la Juve conservera son défenseur, qui représente le présent et l'avenir.

Guendouzi confirme qu'il va rester à l'OM

Prêté par Arsenal, Matteo Guendouzi est bien parti pour rester à l'OM. "Si le club se maintient en Ligue 1, je reste à l'OM. J'ai signé pour m'inscrire dans la durée ici. C'est un choix mûrement réfléchi. Ce n'est pas que cette année, mais aussi pour la suite de ma carrière", a-t-il annoncé ce mardi en conférence de presse.

Notre avis : On voit mal l'OM descendre en Ligue 2, non ? L'option d'achat de Guendouzi est liée au maintien. Une formalité.

Mandanda, lui, est toujours dans le flou

Lui aussi interrogé par les journalistes, Jorge Sampaoli est revenu sur le cas de Steve Mandanda, qui ne serait pas satisfait de son temps de jeu à Marseille. "Je pense que c‘est plus à lui de répondre à cette question, il ne m’a rien dit. Il ne m'a transmis aucune inquiétude à ce sujet", a répondu l'entraîneur argentin, sans vraiment vouloir en dire plus.

Notre avis : Pau Lopez a clairement pris la place de Steve Mandanda pour garder le but marseillais. Un départ de la légende olympienne, qui doit digérer un nouveau statut, ne serait pas si étonnnant.

Lenglet vers Tottenham ?

Selon les informations de Sport, Clément Lenglet intéresse Tottenham. Et le Barça, de son côté, ne serait pas contre un éventuel départ, notamment pour renflouer les caisses et ainsi enregistrer la venue de Ferran Torres (Manchester City) en janvier. Pour rappel, l'international français est sous contrat jusqu'en juin 2026 avec les Blaugrana.

Notre avis : En cas d'une offre conséquente, le Barça ne retiendra pas Lenglet.

Pochettino fait un point sur le mercato du PSG

Présent en conférence de presse ce mardi, Mauricio Pochettino a été interrogé sur de possibles recrues à venir cet hiver à Paris. "On n'en a pas encore parlé. Après Lorient, on aura des réunions et on prendra les décisions que nous jugerons les meilleures pour rendre l'effectif plus costaud et pour atteindre nos objectifs", a confié l'entraîneur du PSG.

Notre avis : Le PSG a quelques lacunes à combler. Mais il faudra aussi dégraisser.

Bouna Sarr proposé à la Roma ?

Dans son édition du jour, La Gazzetta dello Sport annonce que Bouna Sarr a été proposé à l'AS Rome. En quête d'un latéral droit, l'équipe de José Mourinho pourrait donc récupérer l'ancien joueur de l'OM, qui n'a disputé "que" dix matches cette saison avec le Bayern Munich cette saison.

Notre avis : Bouna Sarr souhaite probablement un temps de jeu plus conséquent. Un départ est donc probable en janvier.

Rafinha rejoint São Paulo

Libre de s'engager où il le souhaite à partir de janvier prochain, Rafinha, ancien joueur notamment du Bayern Munich et actuel du PSG, va rejoindre São Paulo. "Le club a signé l'arrière droit, qui a paraphé un contrat jusqu'au 31 décembre de l'année prochaine, avec possibilité de renouvellement pour une saison supplémentaire", précise le communiqué du club brésilien.

Notre avis : Du haut de ses 36 ans, Rafinha termine tranquillement sa carrière au Brésil.

