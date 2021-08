Direction Fenerbahçe pour Dembélé ?

Selon Fanatik, Fenerbahce est intéressé par l'attaquant lyonnais Moussa Dembélé (25 ans). Le club turc veut inclure Dimitrios Pelkas dans l'échange. Juninho est attendu à Istanbul pour une réunion.

Notre avis : Difficile d'imaginer un départ de sa part, surtout si son club ne lui trouve pas un remplaçant avant.

L'OM n'écarte pas une prolongation de contrat pour Kamara

Alors qu'il était annoncé partant, Boubacar Kamara est toujours dans l'effectif marseillais et a effectué une prestation aboutie dimanche dernier lors de la victoire de l'OM à Montpellier (3-2). Si Newcastle aurait déjà effectué une proposition orale de 14 millions d'euros, rejetée par la direction olympienne, le FC Séville resterait en embuscade, d'après L'Equipe. Cependant, le quotidien précise que si le joueur de 21 ans, formé à l'OM, devait rester, alors une prolongation de contrat pourrait lui être transmise.

Notre avis : Une année de plus ne serait pas forcément de trop pour le joueur.

Boubacar Kamara, le défenseur ou milieu de terrain de l'OM. Crédit: Imago

Martial parti pour rester ?

A en croire les informations de Sky Sports, Anthony Martial devrait finalement rester du côté de Manchester United. Le club mancunien n'aurait aucune intention de le laisser partir, alors que son nom a été cité du côté de l'Inter Milan.

Notre avis : Pas forcément une bonne nouvelle pour le joueur.

Anthony Martial Crédit: Getty Images

Ndombele envisagerait un départ

Depuis le début de la préparation, Tanguy Ndombele manque de temps de jeu. En effet, le milieu de terrain de 24 ans, sous contrat avec Tottenham jusqu'en juin 2024, n'a pas joué la moindre minute depuis la fin de la saison 2020-2021. Ainsi, l'ancien Lyonnais envisagerait un départ des Spurs, révèle The Athletic.

Notre avis : Une sage décision s'il veut retrouver également la sélection. Reste à trouver une nouvelle équipe.

Fin de la piste Trippier pour Manchester United ?

Selon The Times, Kieran Trippier ne devrait finalement pas rejoindre Manchester United. Les Red Devils ne seraient plus intéressés. Reste désormais à savoir si l'arrière droit international anglais restera à l'Atlético de Madrid ou s'il rebondira ailleurs.

Notre avis : Au niveau défensif, Manchester United estime peut-être avoir ce qu'il faut.

Trippier Crédit: Getty Images

L'AS Rome pour Abraham ?

Selon les informations de Sky Sports, Tammy Abraham, qui ne manque pas de prétendants, pourrait rejoindre l'AS Rome. Le club italien et Chelsea auraient conclu un accord. En Premier League, Arsenal est également sur le coup.

Notre avis : Son avenir aura décidément rythmé ce mercato estival, mais ce feuilleton pourrait bien encore durer.

Abraham Crédit: Getty Images

Moriba ne souhaiterait pas prolonger avec le FC Barcelone

D'après Mundo Deportivo, Ilaix Moriba, le milieu de 18 ans sous contrat avec le FC Barcelone jusqu'en juin 2022, ne souhaiterait pas prolonger avec les Blaugrana. Leipzig serait très intéressé pour le récupérer. Si Ilaix Moriba devait rester une saison supplémentaire en Catalogne, il serait prêt à jouer en réserve pour partir libre dans un an.

Notre avis : Le joueur va certainement devoir trouver un autre club, à la hauteur de ses ambitions.

Un rebond à la Roma pour Jovic ?

Alors qu'Edin Dzeko semble se diriger vers l'Inter Milan pour remplacer Romelu Lukaku, en partance pour Chelsea, la Roma cherche un nouvel attaquant. Outre l'intérêt pour Mauro Icardi, évoqué dans La Gazzetta dello Sport, le club romain serait en contact avec le Real Madrid pour Luka Jovic, selon les informations de Mundo Deportivo. Très peu utilisé par Zinédine Zidane, l'attaquant international serbe ne serait pas non plus dans les plans de Carlo Ancelotti.

Notre avis : Reste à savoir s'il s'agit du club idéal qui lui permettrait de devenir le patron de l'attaque.

Jovic Crédit: Getty Images

Monaco demanderait 10 millions pour Geubbels

Selon les informations de L'Equipe, l'AS Monaco et Willem Geubbels envisagent de se séparer cet été. Le quotidien précise que l'ASM demanderait 10 millions d'euros pour l'ailier gauche de 19 ans. Le joueur formé à l'OL souhaiterait poursuivre sa progression en Angleterre ou en Allemagne. L'Equipe rappelle que l'AS Saint-Etienne a tenté d'obtenir un prêt, et que Antwerp, Anderlecht et l'AZ Alkmaar l'ont également approché.

Notre avis : Un jeune joueur plein de promesses mais qui peine décidément à lancer sa carrière.

Willem Geubbels, auteur de son premier but en Ligue 1 Crédit: Getty Images

L'Inter dit au revoir à Nainggolan

Ce mardi, via son compte Twitter officiel, le club de l'Inter Milan a officialisé le départ de son milieu de terrain belge Radja Nainggolan (33 ans), arrivé en 2018, dont le contrat a été résilié d'un commun accord.

Notre avis : Certainement une bonne nouvelle pour le joueur, qui a enchaîné les prêts ces dernières saisons.

Wissa quitte Lorient

Via son compte Twitter officiel, ce mardi, le club de Lorient a officialisé le départ de son attaquant international congolais Yoane Wissa (24 ans), auteur de 37 buts en 128 matches avec les Merlus et qui prend la direction de Brentford en Angleterre.

Notre avis : Une perte pour Lorient, à voir si le club saura la compenser. Et des fonds pour le SCO d'Angers qui avait inclus un pourcentage à la revente.

