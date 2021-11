La prolongation de Dembélé est "l'une des priorités" de Xavi

l'une" de ses "priorités". "Il peut devenir le meilleur joueur du monde à son poste. Ousmane doit beaucoup travailler. Il a le potentiel pour faire des différences au Barça comme un top joueur mondial. Mais il doit être régulier", a indiqué le technicien catalan en conférence de presse, à propos du A l'occasion de sa présentation ce lundi, Xavi a affirmé que la prolongation de contrat d'Ousmane Dembélé, dont le bail actuel se termine en juin 2022, était "" de ses "". "", a indiqué le technicien catalan en conférence de presse, à propos du champion du monde qui a rechuté la semaine passée après sa blessure à un genou cet été.

Ad

Notre avis : Les deux parties étaient déjà proches d'un accord. Nul doute que ces déclarations devraient encore plus inciter Ousmane Dembélé à prolonger avec les Blaugrana.

Transferts Les 5 infos mercato qui vous ont échappé ce week-end IL Y A UN JOUR

... qui évoque le mercato hivernal du FC Barcelone

Au cours de cette conférence de presse, Xavi a évoqué le mercato hivernal du Barça. "Nous sommes bien sûr en train d'en discuter avec le président Laporta. Nous verrons comment Ansu Fati va récupérer de sa blessure... Nous avons des bons joueurs pour jouer dans différents systèmes", a affirmé Xavi.

Notre avis : Tout dépendra des finances du Barça, qui n'étaient pas au mieux ces derniers mois.

Messi trop dorloté par le PSG ? "On ne verrait pas ça au Bayern Munich"

De Jong pourrait déjà quitter le Barça

Prêté avec option d'achat au Barça en toute fin de mercato estival, Luuk de Jong pourrait quitter le club catalan plus tôt que prévu. D'après les informations du quotidien espagnol Sport, les Blaugrana souhaiteraient faire partir l'attaquant international néerlandais, sous contrat avec le FC Séville jusqu'en juin 2023, dès cet hiver. Depuis septembre, il a marqué un but en neuf matches toutes compétitions confondues (ndlr : Liga et Ligue des champions).

Notre avis : Luuk de Jong était une recrue de Ronald Koeman, et il pourrait en payer le prix fort.

Ronaldo s’est-il trompé de Manchester cet été ?

Rakitic aurait aimé jouer au PSG

Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le FC Séville, Ivan Rakitic est bien parti pour finir sa carrière en Andalousie. Cependant, le milieu international croate, qui a quitté le Barça en 2020, a évoqué un intérêt pour le PSG dans un entretien accordé à beIN Sports. "S’il manque un milieu au PSG, Nasser ou Leonardo peuvent m’appeler demain, a-t-il d'abord indiqué sur le ton de la plaisanterie. Plus sérieusement, cela ne s’est pas fait pour plusieurs raisons... J’aurais bien aimé jouer à Paris. Ce qu’ils sont en train de réaliser depuis plusieurs années mérite un grand respect."

Notre avis : Même à 33 ans, Ivan Rakitic pourrait encore rendre des services dans la rotation du PSG.

L'Atletico Madrid et Newcastle pensent à Lacazette

D'après le quotidien La Razon, l'Atletico Madrid viserait Karim Adeyemi, le jeune talent offensif de Salzbourg. Cependant, la concurrence sera accrue pour l'attaquant international allemand, ainsi les Colchoneros pourraient se reporter sur Alexandre Lacazette, d'après le média espagnol. Pour sa part, The Sun affirme que l'ancien Lyonnais, en fin de contrat en juin prochain avec Arsenal, serait sur les tablettes de Newcastle United.

Notre avis : Quatre ans après son arrivée à Londres, Alexandre Lacazette semble parti pour vivre sa dernière saison avec les Gunners.

Alexandre Lacazette (Arsenal) Crédit: Getty Images

Mourinho vise un attaquant de Bodø/Glimt

Selon les informations de la chaîne norvégienne TV2, José Mourinho suivrait Erik Botheim, l'attaquant de Bodø/Glimt, qui a marqué un doublé et délivré trois passes décisives lors de la correction subie par l'AS Rome en Ligue Europa fin octobre (1-6). L'attaquant de 21 ans est sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le club norvégien.

Notre avis ; Erik Botheim pourrait imiter Jens Petter Hauge qui avait rejoint l'AC Milan à l'été 2020, après avoir brillé avec Bodø/Glimt face au club lombard en Ligue Europa.

Transferts Les 6 infos mercato qui vous ont échappé vendredi 05/11/2021 À 17:59