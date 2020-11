Après Alaba, un autre défenseur sur les tablettes des Blues ? Pas encore rassasié, Chelsea lorgnerait également José Gimenez, le défenseur de l’Atlético de Madrid. C’est ce que rapporte Fabrizio Romano, journaliste pour Sky Sports et The Guardian dans son podcast Here We Go. Le défenseur uruguayen serait suivi par le club londonien pour former une doublette XXL avec Thiago Silva. Ou simplement pallier un potentiel échec de la prolongation de ce dernier.