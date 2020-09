Retour de flamme entre la Juventus et Alvaro Morata. Selon le Corriere dello Sport, l'attaquant de l'Atlético Madrid, qui a laissé un bon souvenir du côté de Turin, serait dans les petits papiers de la Vieille Dame, en quête d'un attaquant. Toutefois, Luis Suarez (FC Barcelone) et Edin Dzeko (AS Rome) sont les deux noms les plus crédités en Italie.