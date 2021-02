Depuis sa prise de fonction sur le banc du FC Barcelone, Ronald Koeman veut faire venir Memphis Depay. Après deux échecs lors des mercatos estival puis hivernal, les Blaugrana espèrent toujours arracher la signature du Lyonnais, qui sera libre à l'issue de la saison et qui ne devrait pas prolonger avec l'OL. Cependant, selon The Daily Mirror, le club catalan ne serait pas le seul sur cette piste. En effet, Liverpool, la Juventus et Manchester United, son ancien club, seraient notamment intéressés.