Depay au Barça, pour la boutique du club c'est déjà fait

Boulette ou coup de comm' ? Quoi qu'il en soit, le site de la boutique du FC Barcelone a déjà acté l'arrivée de Memphis Depay en Catalogne, puisque des maillots des Blaugrana avec son nom floqué son déjà disponibles, comme l'a relayé le journal AS. Une officialisation imminente est attendue.

Notre avis : Un bel indice sur la future signature du Néerlandais à Barcelone. Ce n'est pas rare de voir ce genre de "boulette", qui sont souvent orchestrées par les clubs.

Le président du Bayern ne veut pas laisser filer Lewandowski

Le président du Bayern Munich Herbert Hainer a donné un entretien pour les médias du club bavarois, dans lequel il a évoqué la transition de Rummenigge à Oliver Kahn à la tête de la partie "sportive" du club, et a évoqué le futur de Robert Lewandowski, lié au Real Madrid d'après la presse espagnole. "Robert est le meilleur attaquant du monde, a-t-il déclaré. Il lui reste deux ans de contrat, et j'espère qu'il restera encore plus longtemps. Il est une véritable bénédiction pour nous". Voilà qui donne le ton.

Notre avis : Sa parole est rare, mais elle n'est pas le fruit du hasard. Le Real n'aura pas Lewandowski.

A Barcelone, "l'opération Lautaro" est lancée

Faute de budget suffisant, les dirigeants barcelonais réfléchissent à un moyen alternatif de signer Lautaro Martinez. Selon Sport, le Barça ne peut pas payer les 80 millions demandés par l'Inter pour l'Argentin, mais envisage d'inclure le latéral brésilien Emerson, fraîchement rappelé du Bétis Séville, dans la transaction. Les Nerazzurri verraient le profil du latéral d'un bon œil, eux qui seront probablement amenés à devoir trouver un remplaçant à Hakimi dans les prochaines semaines. "L'opération Lautaro" est loin d'être terminée...

Notre avis : Avec Agüero et bientôt Depay, en plus des forces offensives existantes, ça fait un peu beaucoup là non ?

Lenglet : "Je serai au Barça la saison prochaine"

Les positions se rapprochent entre le PSG et Donnarumma

On annonçait ce samedi matin une officialisation imminente de Donnarumma au PSG, et la donne semble avoir changé en ce samedi après-midi. RMC Sport annonce qu'un accord total n'est pas encore trouvé mais que les positions se rapprochent, tandis que Fabrizio Romano affirme lui de son côté qu'une visite médicale est prévu la semaine prochaine pour le portier italien. Le dénouement semble proche dans ce dossier.

Notre avis : Une belle avancée dans le dossier pour le PSG, qui ne résout pas la question de la hiérarchie des gardiens à venir à Paris.

Le Bayern et Coman, ce n'est plus du tout la joie

C'est Sky Allemagne qui l'annonce : Coman ne veut pas prolonger au Bayern, et voudrait même quitter la Bavière dès cet été. L'international français aurait refusé l'offre de son club actuel, qui ne collait pas avec ses attentes financières. Il regretterait également le manque de reconnaissance du Bayern à son égard, comparé à Leroy Sané par exemple, dont l'ailier tricolore souhaiterait prendre le numéro 10. Problème pour lui, le champion d'Allemagne n'entend pas lâcher son joueur, encore sous contrat jusqu'en 2023, à moins de 100 millions d'euros.

Notre avis : A ce prix-là, qui va bien pouvoir désirer s'offrir les services de Kingsley Coman ?

Ca sent la prolongation pour Bellingham à Dortmund !

Il n'a que 17 ans, mais il est déjà à l'Euro avec la sélection anglaise. Jude Bellingham est une véritable sensation cette saison en Allemagne, où son club de Dortmund compte bien le blinder. Malgré l'intérêt de plusieurs clubs anglais dont Chelsea, le média allemand Bild rapporte ce samedi que le BvB va étendre le contrat du milieu de terrain automatiquement le jour de son 18e anniversaire (le 29 juin prochain). Le prodige anglais serait alors lié jusqu'en 2025 avec le club allemand avec un salaire doublé.

Notre avis : Priorité du Borussia dans les années à venir, Bellingham est désormais encore plus blindé.

Jude Bellingham | Borussia Dortmund Crédit: Getty Images

Neuhaus pour remplacer Wijnaldum à Liverpool ?

Georginio Wijnaldum parti au PSG, Liverpool prospecte pour lui trouver un successeur. Selon les informations de Sport1, le club anglais est très intéressé par Florian Neuhaus (24 ans), qui dispute l'Euro avec la Mannschaft. Les premiers contacts ont déjà été établis pour le milieu de terrain du Borussia Mönchengladbach, même si aucune offre n'a pour le moment été formulée.

Notre avis : Liverpool ne multiplie pas les pistes au milieu de terrain, ce qui rend encore plus crédible le dossier Neuhaus.

Sancho toujours très proche de Manchester United

Manchester United est toujours en pourparlers avec le Borussia Dortmund au sujet de Jadon Sancho. Les Red Devils avaient formulé une offre initiale de 78 millions d'euros plus bonus. Selon le Daily Mail, le club allemand réclamerait 10 millions d'euros supplémentaires mais les positions des deux formations devraient se rapprocher ce week-end.

Notre avis : Le dénouement est proche, et le montant de l'opération s'annonce conséquent.

Ramsey veut partir de la Juventus

Arrivé libre et avec l'étiquette de "superbe pioche", le Gallois Aaron Ramsey ne s'est pas intégré comme il l'aurait souhaité avec les Bianconeri, au point de vouloir partir cet été. "Les deux dernières saisons ont été très difficiles, frustrantes, et pas seulement d'un point de vue physique", a-t-il déclaré en marge de l'Euro qu'il dispute avec sa sélection. La Vieille Dame ne chercherait pas non plus à le garder selon la Gazzetta dello Sport, pour se débarasser de son salaire conséquent notamment. Problème, les offres n'affluent pas en nombre pour le numéro 8 de la Juve. On parle seulement d'intérêts de West Ham et Crystal Palace pour l'instant...

Notre avis : Aaron Ramsey n'a plus la même cote qu'il y a deux ans. Un bel Euro avec les Gallois pourrait mettre son cas en valeur.

Un gros investissement à venir pour Arsenal

The Athletic rapporte qu'Arsenal souhaite signer le défenseur central de Brighton, Ben White. L'international anglais de 23 ans a impressionné cette saison et son avenir semble s'inscrire dans une grosse écurie de Premier League. Le transfert pourrait se conclure autour de 45 millions d'euros.

Notre avis : Belle pioche pour les Gunners, même si ce n'est pas le leader de la défense tant attendu depuis si longtemps à Arsenal. Du moins pas encore...

Ben White, sous le maillot de l'équipe d'Angleterre Crédit: Getty Images

