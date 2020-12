Selon les informations de La Gazzetta dello Sport , l'AC Milan serait proche d'un accord avec le Racing Club de Strasbourg pour le transfert du défenseur Mohamed Simakan (20 ans). Le quotidien italien explique que le leader de la Serie A l'aurait placé tout en haut de sa "wishing list" devant Ozan Kabak (Schalke 04) et Matteo Lovato (Hellas Verone). L'été dernier, le club lombard avait proposé 12 millions d'euros pour le Strasbourgeois, mais le 17e de L1 en réclamait 8 de plus.

Isco ne fait pas partie du onze-type du Real Madrid cette saison. Sur les dix matches disputés en Liga depuis la fin de l'été, l'ancien joueur de Malaga a seulement été titulaire à trois reprises. De quoi pousser le milieu offensif international espagnol au départ ? Selon AS , le joueur de 28 ans souhaiterait quitter les Merengue à la fin de la saison pour pouvoir retravailler avec le technicien du Séville FC, Julen Lopetegui, ex-sélectionneur de la Roja (2016-2018) et ancien entraîneur du Real Madrid (août àoctobre 2018). D'après Marca , le champion d'Espagne serait prêt à lâcher Isco cet été contre une offre supérieure à 15 millions d'euros.

En fin de contrat à Rennes à l'issue de la saison, Clément Grenier devrait se retrouver libre en juin prochain. Interrogé lundi soir sur son avenir, l'ancien Lyonnais n'a pas caché qu'une nouvelle expérience à l'étranger pourrait le tenter. "Je sens que j’ai les possibilités physiques et mentales pour rester en Europe, j’ai toujours envie de jouer la Coupe d’Europe chaque année. Mes six mois à Rome (2016-2017) ont été top au niveau de l’expérience, de la maturité. J’aimerais bien, pourquoi pas, redécouvrir un championnat étranger qui me permettrait de progresser sur le plan sportif, a déclaré l'ex-Guingampais. J’ai encore des objectifs élevés en Europe."