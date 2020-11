Sous contrat jusqu’en 2023 avec les Spurs, Heung-min Son (28 ans) pourrait prochainement prolonger son bail avec le club londonien. The Telegraph rapporte que l’international sud-coréen et Tottenham seraient bien avancés dans les discussions d’un futur bail. Meilleur buteur de Premier League à égalité avec Vardy, Salah et Calvert-Lewin, l’ancien joueur du Bayer Leverkusen réalise l’un de ses meilleurs débuts de saison et devrait obtenir une belle revalorisation salariale.