Football

Deux wonderkids pour le prix d'un : l'ambitieux projet de recrutement de Manchester City

MERCATO BUZZ - Manchester City regarderait du côté de Dortmund et du duo Erling Haaland - Giovanni Reyna. Le PSG ne draguerait pas seulement David Alaba, parmi les joueurs en fin de contrat. Tandis qu'un défenseur français intéresserait Manchester United. Comme tous les jeudis, on fait le tour et on fait le tri.

00:02:28, 114 vues, il y a une heure