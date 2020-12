Tottenham et Arsenal visent Diego Costa

Mercredi, The Sun annonçait que Wolverhampton suivait de près Diego Costa, qui a mis fin à son aventure avec l'Atletico Madrid. Ce jeudi, Sky Sports révèle que d'autres clubs de Premier League sont intéressés par l'attaquant international espagnol : Tottenham et Arsenal. Le joueur de 32 ans a déjà joué en Angleterre de 2014 à 2018 sous les couleurs de Chelsea.

Notre avis : José Mourinho, qui l'avait fait venir chez les Blues, pourrait avoir un avantage si Tottenham venait à creuser cette piste.

Khedira tenté par l'Angleterre

Sous contrat jusqu'en juin 2021 avec la Juventus, Sami Khedira sera libre de signer dans le club de son choix dès vendredi. Dans un entretien accordé jeudi à The Athletic, l'international allemand a indiqué être intéressé par le championnat anglais. "La Premier League est toujours absente de ma collection (ndlr : il a joué en Bundesliga, en Liga et en Serie A), y jouer serait la cerise sur le gâteau. Il y a moins de pauses dans le jeu et beaucoup de contre-attaques, mais c'est ce que j'aime. J'ai fait beaucoup de séances supplémentaires avec des préparateurs pour m'habituer à un rythme et une intensité plus élevés", a déclaré l'ancien milieu de terrain du Real Madrid.

Notre avis : Même à 33 ans, Sami Khedira pourrait encore rendre de bons services dans un club du Top 10 de Premier League.

Le Barça pourrait passer son tour en janvier pour Depay

Même si Memphis Depay souhaite toujours rejoindre le FC Barcelone, la situation financière du club catalan pourrait l'empêcher d'enfiler le maillot des Blaugrana dès cet hiver. Selon El Mundo Deportivo, le Barça n'achetera pas de nouveau joueur s'il ne récupère pas des indemnités sur une vente en janvier. Même l'absence de Philippe Coutinho ne devrait pas être compensée.

Notre avis : Les élections présidentielles auront lieu le 24 janvier et il semble peu probable que le Barça soit actif d'ici-là. Rien ne sera impossible en revanche avant la fermeture du mercato hivernal.

Nainggolan de nouveau prêté à Cagliari

Cagliari a officialisé la nouvelle ce jeudi matin. Radja Nainggolan est prêté par l'Inter Milan jusqu'à la fin de la saison. Cependant, le 15e de Serie A ne précise pas si une option d'achat a été incluse pour l'international belge. Très peu utilisé depuis le coup d'envoi de la saison par Antonio Conte (5 matches toutes compétitions confondues), le milieu de terrain de 32 ans retrouve un club où il a déjà évolué entre 2010 et 2014 puis en prêt lors de la saison 2019-2020.

Notre avis : Une bonne recrue pour les Sardes, qui auront à coeur de s'éloigner de la zone rouge (4 points) lors de la deuxième partie de saison.

Saint-Etienne proche d'engager un attaquant égyptien

Avec 18 buts inscrits en 17 matches de championnat, l'AS Saint-Etienne est à la recherche d'un joueur à vocation offensive. Selon RMC, les Verts sont proches d'engager Mostafa Mohamed, l'attaquant de Zamalek. Le joueur de 23 ans, qui a séché les derniers entraînements pour pouvoir forcer le transfert, a marqué 22 buts en 46 matches avec le club égyptien.

Notre avis : L'international Pharaon (4 sélections) a de belles statistiques mais elles devront être confirmées en Ligue 1.

Kolasinac retourne quelques mois à Schalke

Retour aux sources pour Sead Kolasinac. Le Bosnien a été prêté six mois par Arsenal à Schalke 04, club avec lequel il a découvert le haut niveau jusqu'en 2017 et sa signature chez les Gunners. Kolasinac n'entrait pas dans les plans de Mikel Arteta cette saison, entre blessures et Covid-19 (90 minutes seulement). "Sead doit jouer 'régulièrement donc nous avons décidé ensemble qu'un retour en Allemagne, à Schalke 04, lui serait bénéfique pour le moment" a expliqué le directeur sportif d'Arsenal, Edu.

Notre avis : Kolasinac a quelques points faibles clairement identifiés mais il ne pourra pas faire de mal à Schalke, lanterne rouge de Bundesliga.

Fosu-Mensah dans le viseur de l'OM et Monaco

Selon les informations du Daily Mail, Timothy Fosu-Mensah serait suivi par deux clubs de Ligue 1. En effet, l'OM et Monaco, mais également le Hertha Berlin, auraient coché le nom de l'arrière droit polyvalent international néerlandais (3 sélections), qui a joué un match de Premier League depuis le début de la saison avec Manchester United. Le quotidien britannique affirme que le joueur, qui fêtera ses 23 ans le 2 janvier, aurait repoussé une offre de prolongation de trois saisons supplémentaires. En effet, son contrat s'achève le 30 juin 2021 avec les Red Devils.

Notre avis : La Ligue 1 serait le championnat idoine pour relancer le joueur qui a fait ses débuts avec la sélection néerlandaise il y a trois ans déjà.

Manchester United relance la piste Aarons

L'international Espoirs anglais Max Aarons est toujours dans le viseur d'Ole Gunnar Solskjaer. Selon The Sun, le joueur de Norwich serait plus que jamais dans les petits papiers du technicien de Manchester United, qui le voulait déjà lors du dernier mercato estival. Cependant, le quotidien assure que le club de Championship ne devrait pas libérer, cet hiver, son arrière droit, qui ne partira pas pour un transfert inférieur à 22 millions d'euros.

Notre avis : La concurrence sera rude pour ce joueur d'avenir, pas à sa place en Championship et qui a également été sollicité par le Barça l'été dernier.

Max Aarons est fortement sollicité par Manchester United. Crédit: Getty Images

Du beau monde suit la promesse tricolore Olise

L'ailier français Michael Olise brille de mille feux depuis le début de la saison avec Reading (4 buts et 7 passes décisives). Le joueur tricolore de 19 ans est, selon The Daily Mail, suivi par des poids lourds du foot britannique : Arsenal, Chelsea, Leeds, Liverpool et Wolverhampton. Le Français, qui a suivi sa formation en Grande-Bretagne, aurait une clause libératoire fixée à 10 millions d'euros.

Notre avis : A ce prix, Michael Olise devrait avoir rapidement l'opportunité de découvrir la Premier League.

Bahoken a la cote en Premier League

Stéphane Bahoken n'est pas étranger au très bon début de saison du SCO Angers, 9e de L1. Avec cinq buts et une passe décisive au compteur, l'international camerounais attise les convoitises, notamment en Premier League. D'après The Daily Mail, plusieurs clubs anglais suivraient de près l'ancien attaquant de Strasbourg.

Notre avis : Annoncé sur le départ lors des deux derniers mercatos estivaux, Stéphane Bahoken pourrait être libéré si un club venait à proposer une belle offre au SCO, également impacté par la défaillance de Mediapro.

Guarin signe avec Millonarios

Sans club depuis son départ de Vasco de Gama en septembre dernier, l'ex-Stéphanois Fredy Guarín a décidé de poursuivre sa carrière en Colombie. Le milieu de terrain de 34 ans a signé avec Millonarios.

Notre avis : L'artiste colombien va poursuivre sa carrière et c'est une bonne nouvelle.

