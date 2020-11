Donnarumma veut s’inscrire dans la durée avec Milan

C’est l’un des dossiers chauds en Lombardie. En discussion depuis plusieurs semaines avec le club lombard, Gianluigi Donnarumma a réaffirmé sa volonté de rester chez les rossoneri. “Mon agent (ndlr, Mino Raiola) sait quoi faire et en discutera avec le club. Je pense juste à profiter de ce moment qui, je l'espère, durera le plus longtemps possible. Une envie de rester longtemps avec les rossoneri ? Bien sûr”, a notamment lancé le portier transalpin au micro de Sky Italia, juste avant la rencontre face à la Fiorentina ce dimanche. Milan a fait de la prolongation de son dernier rempart, l’une de ses priorités.

Notre avis : Tout devrait bientôt se décanter. Le joueur veut rester, Milan veut le conserver ; la prolongation est proche.

Khedira discute bien avec des clubs de Premier League

Indésirable à la Juventus, le champion du monde 2014 ne devrait pas s’éterniser dans le Piémont. Comme annoncé il y a quelques jours, le milieu de terrain pourrait bien débarquer en Premier League. Invité sur le plateau de la ZDF, Sami Khedira a confirmé des contacts en Angleterre. “Si l'occasion se présente pour rejoindre la Premier League, c'est une option. Il y a des discussions et des échanges”, a confirmé le joueur. Le média allemand avance que l’ancien Madrilène aurait eu des discussions avec Carlo Ancelotti et José Mourinho.

Notre avis : Tottenham et Everton sont de belles destinations pour le joueur. L’arrivée de Khedira serait également une belle valeur ajoutée à ces deux collectifs.

Liverpool sur les traces de Perr Schuurs

En quête d’un défenseur central lors des prochains mercato, le champion d’Angleterre suivrait de très près les performances de Perr Schuurs, le jeune arrière de l’Ajax. Si le Corriere dello Sport parlait il y a quelques jours d’un intérêt avancé des Reds, le média néerlandais Voetbal Primeur précise que le club anglais n’aurait pas encore formulé d’offre pour le joueur de 21 ans, mais pourrait prochainement dégainer

Notre avis : Schuurs est l’une des dernières pépites de l’académie amstellodamoise à exploser au haut niveau. L’intérêt de Liverpool est plus que compréhensible.

La fin de l’aventure est proche entre Javi Martinez et le Bayern

Alors que son départ semblait quasi évident l’été dernier, Javi Martinez (32 ans) est finalement resté en Bavière, retenu par Hansi Flick. Mais ce lundi, à quelques heures du match entre l’Atlético et le Bayern, l’international espagnol s’est exprimé sur son avenir. “Ce n’est pas le moment de discuter de ce qui va se passer en juin 2021. Tout peut arriver. J’ai passé de belles années ici et on verra bien ce qui peut se passer. J’aimerais essayer quelque chose de nouveau, n’importe où, mais je voudrais tenter autre chose avant la fin de ma carrière. Je suis heureux ici et je fais partie de l’équipe (ndlr, du Bayern) et c’est le plus important.”

Notre avis : Le non-départ de Martinez a été une surprise au Bayern. Très apprécié de Flick, l’ancien joueur de Bilbao a un rôle clef dans ce FCB.

Javi Martínez vom FC Bayern München Crédit: Getty Images

Toulouse prospecte encore dans les pays du Nord

Braaten, Elmander, Braithwaite ; le TFC a déjà prouvé sa capacité à flairer les bons coups scandinaves. Et le club toulousain continue d’ailleurs de scruter le marché et les championnats nordiques. Selon les informations du quotidien suédois Expressen, Toulouse serait très intéressé par le profil de Stefano Vecchia (25 ans). L’ailier de l’IK Sirius a d’ailleurs admis au média local avoir reçu une proposition pour un contrat de trois ans de la part de l’actuel septième de Ligue 2. Rosenborg, Djurgarden et Malmö sont également sur les rangs. L'Allsvenskan est à suivre en intégralité sur Eurosport.fr.

Notre avis : Vecchia a réalisé une saison pleine en Allsvenskan (11 buts et 7 passes décisives en 25 matches) et pourrait être une nouvelle belle affaire de la part des Violets.

Stefano Vecchia Crédit: Eurosport

Gabi raccroche les crampons

Capitaine de l’Atlético de Madrid pendant six ans, avec qui il a notamment remporté le titre de champion d’Espagne en 2014, Gabi (37 ans) a annoncé la fin de sa carrière ce lundi. Formé chez les Colchoneros où il a joué pendant onze saisons en professionnel, le milieu défensif évoluait à Al-Sadd (Qatar) depuis 2018. Avec l’Atléti, le milieu espagnol a disputé plus de 400 matches. “Quand j'ai commencé à jouer au football, je n'imaginais pas que je réaliserais mes rêves. Aujourd'hui, il est temps de mettre un point final à ma carrière en tant que joueur professionnel”, a expliqué Gabi.

Notre avis : Gabi a marqué l’histoire du club madrilène sur le terrain, mais pas que. Il devrait d’ailleurs endosser un nouveau rôle dans l’organigramme.

Roque Santa Cruz rempile

A 39 ans, Roque Santa Cruz vit une seconde jeunesse avec l’Olimpia, le club qui l’a lancé chez les professionnels. Revenu au Paraguay en 2016 après avoir arpenté le Vieux continent (Bayern Munich, Manchester City, Malaga, Blackburn ou encore le Real Betis), l’attaquant paraguayen a prolongé son bail avec son club formateur jusqu’à la fin de la saison 2021. En 2020, Santa Cruz a inscrit 17 buts en 23 matches avec le champion du Paraguay 2019.

Notre avis : Décidément, les “anciens” font de la résistance sur la planète football. Roque court toujours, pour le plus grand plaisir des suiveurs.

Premier contrat professionnel pour Denis Franchi avec le PSG

Appelé à quelques reprises aux entraînements avec le groupe professionnel et très performant avec les U19 parisiens, Denis Franchi (18 ans) a paraphé son premier contrat professionnel avec le club de la capitale. Le jeune gardien italien a débarqué à Paris à l’été 2019, en provenance de Prata Falchi.

Notre avis : Un nouveau ‘titi’ à suivre pour les prochaines saisons.

