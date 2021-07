Paris, et maintenant Pogba...

Alors que l'officialisation de l'arrivée de Sergio Ramos est imminente, le PSG aurait déjà son prochain objectif en tête. Après Le Parisien, L'Equipe confirme que le club de la capitale souhaite s'attacher les services de Paul Pogba cet été et affirme, en citant l'entourage du joueur, que celui-ci serait séduit à l'idée de rejoindre le vice-champion de France. Le quotidien sportif estime le milieu de l'équipe de France, sous contrat jusqu'en 2022 avec Manchester United, à une somme comprise entre 50 et 60 millions d'euros. Et précise que Paris doit impérativement dégraisser pour envisager ce transfert.

Le PSG ne compte pas prêter Donnarumma

Après l'Euro, l'arrivée de Gianluigi Donnarumma au PSG sera officialisée. Le gardien de but international italien, actuellement libre de tout contrat et qui devrait s'engager jusqu'en 2026, sera ainsi en concurrence avec Keylor Navas, qui a particulièrement brillé avec le club de la capitale en 2020-21. Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, un prêt de l'ex-gardien milanais "n'a jamais été considéré".

Notre avis : Difficile pourtant d'imaginer les deux gardiens dans ce même club.

"L'Euro de Donnarumma fragilise Navas au PSG"

L'OM proche d'engager Luan Peres...

Selon les informations de RMC Sport, l'OM a trouvé un accord avec Santos pour Luan Peres. Le défenseur brésilien de 26 ans est attendu dans les prochains jours à Marseille pour passer sa visite médicale. Le cinquième de Ligue 1 devrait débourser 4,5 millions d'euros, bonus compris.

Notre avis : L'OM n'a visiblement pas encore fini de se renforcer, dans toutes les lignes.

... Et toujours sur la piste Simeone ?

Selon le journaliste italien Nicolo Schira, l'Olympique de Marseille travaille toujours pour engager Giovanni Simeone, pensionnaire de Cagliari. L'OM souhaite conclure l'affaire en prêt avec option d'achat (10M€), mais Cagliari demande une obligation d'achat.

Notre avis : Un joueur qui pourrait largement bouleverser la hiérarchie du club en attaque.

Longoria annonce que pour Lopez, c'est en cours de finalisation

Ce mercredi, Mattéo Guendouzi, nouvelle recrue de l'OM, a été présenté à la presse. Présent à ses côtés, Pablo Longoria, le président de Marseille, a évoqué le mercato du club et notamment le cas Pau Lopez : "Normalement, on ne parle des joueurs que quand ils sont très proches, sinon c'est un manque de respect. Pau Lopez est ici à Marseille, nous finalisons les documents."

Notre avis : Marseille va continuer à alimenter la rubrique mercato pendant au moins quelques jours de plus.

Le gardien de but espagnol Pau Lopez. Crédit: Getty Images

Monaco piste un ailier gauche

Selon les informations de RMC Sport, l'AS Monaco aurait fait de l'international Espoirs allemand Ismail Jakobs sa priorité. Cet ailier gauche, âgé de seulement 21 ans, évolue actuellement au FC Cologne.

Notre avis : Monaco mise sur l'avenir.

Camavinga ne devrait pas prolonger avec le Stade Rennais

Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec Rennes, Eduardo Camavinga (18 ans) ne devrait pas prolonger, selon les informations de L'Equipe. Pour ne pas risquer de le voir partir libre dans un an, le club breton aurait fixé son prix de départ à environ 40 millions d'euros. Le quotidien précise que Manchester United serait prêt à passer à l'offensive. Le PSG suit également le milieu de terrain international français. Le Real Madrid, Chelsea et le Bayern Munich sont également sur le coup.

Notre avis : Il semble avoir l'embarras du choix, à lui de faire le bon.

Camavinga. Crédit: Getty Images

Lens annonce une recrue

Via Twitter, ce mercredi, le club de Lens a officialisée l'arrivée de l'arrière gauche international colombien Deiver Machado (27 ans). Après une saison pleine et réussie du côté de Toulouse, Machado signe un contrat de trois saisons en faveur du club nordiste.

Notre avis : Une excellente recrue pour Lens, si l'on se réfère à la saison dernière du joueur.

Pas encore de retraite pour Bale

Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, le camp de Gareth Bale dément toute rumeur selon laquelle il envisage de prendre sa retraite cet été. Bale veut terminer son contrat actuel - en attendant de décider de son avenir au Real Madrid.

Notre avis : Une annonce qui ne serait très certainement retardée que d'une petite année.

Le Real vise Richarlison

Alors que Kylian Mbappé, la piste principale du Real Madrid sur le plan offensif, devrait poursuivre une saison supplémentaire avec le PSG, les Merengue avancent sur un autre dossier. Selon Goal, Carlo Ancelotti aimerait recruter Richarlison, l'attaquant international brésilien qu'il a eu sous ses ordres à Everton. Cependant, les Toffees auraient fixé la barre à 55 millions d'euros pour le libérer. Cette saison, le joueur de 24 ans a inscrit 13 buts et délivré 3 passes décisives toutes compétitions confondues.

Notre avis : Pas sûr qu'il aurait la même influence au Real.

Richarlison Crédit: Getty Images

Tonali définitivement milanais ?

Selon les informations du journaliste italien Gianluca Di Marzio, le milieu de terrain international italien Sandro Tonali (21 ans) devrait bientôt s'engager définitivement avec l'AC Milan. Un accord aurait été trouvé avec le club de Brescia. Son club formateur l'avait prêté, déjà à l'AC Milan, la saison dernière.

Notre avis : Un choix judicieux pour l'AC Milan, avec un joueur qui représente l'avenir.

