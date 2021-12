Donnarumma revient sur son arrivée au PSG

Dans un entretien accordé au site du PSG, Gianluigi Donnarumma a confié tout son bonheur d'y avoir signé. "Dès mon arrivée, je me suis très bien intégré à l’équipe. Les débuts ne sont pas toujours faciles, on ne connaît pas encore ses coéquipiers. Mais nous, on se comprend très bien, on est bien ensemble. Nous sommes un très grand groupe. Grâce à eux, je me suis bien adapté. Je me sens extrêmement bien. Je suis très bien ici. L’important c’est d’apprendre, dans n’importe quelle situation qui se présente. (…)Je suis vraiment bien avec l’équipe, la société (le club, ndlr). Je suis très bien avec le club", a confié l'international italien.

Notre avis : Donnarumma est certes heureux à Paris, mais il espère probablement en devenir un titulaire d'ici peu.

L'Inter cherche un milieu

Alors que l'Inter Milan a décidé d'infliger une amende à Nicolò Barella, exclu bêtement face au Real Madrid (2-0) mardi soir, les dirigeants du club lombard se sont mis à la recherche d'une doublure pour le faire souffler. Selon La Gazzetta dello Sport, Nahitan Nández (Cagliari) est toujours une piste après plusieurs tentatives l'été dernier. Mais le Napoli serait également sur les rangs et aurait même soumis une première offre.

Notre avis : Nández dispose d'un profil qui se rapproche de celui de Barella. Mais Cagliari ne bradera pas son milieu, et la concurrence est rude.

Nahitan Nandez, Cagliari 2020-2021 (Getty Images) Crédit: Getty Images

Newcastle, déjà une première recrue ?

Très attendu pour son premier mercato hivernal depuis l'arrivée d'un fonds saoudien à sa tête, Newcastle aurait ciblé sa première recrue. Il s'agirait de l'attaquant Tyrese Campbell, actuellement à Stoke City, qui pourrait coûter un peu plus de 20 millions d'euros. Formé à Manchester City, le buteur de 21 ans pourrait donc rapidement débarquer chez les Magpies.

Notre avis : Si Campbell pourrait être une recrue intéressante, Newcastle devra frapper encore plus fort pour marquer le coup.

Newcastle rêve d'un champion du monde en tête d'affiche

Malang Sarr est courtisé

Sous contrat jusqu'en 2025 avec Chelsea, Malang Sarr est courtisé sur le mercato. En quête d'un défenseur central depuis la blessure de Simon Kjaer, l'AC Milan songerait notamment à recruter le défenseur français, affirme le Corriere della Sera ce jeudi. Mais le club lombard aurait également d'autres pistes, comme Andreas Christensen, qui évolue lui aussi à Chelsea, et Nikola Milenković (Fiorentina).

Notre avis : Pour Sarr, difficile d'imaginer Chelsea le vendre lors des prochains mercatos. Un prêt pourrait éventuellement être envisagé.

Malang Sarr, Chelsea, Getty Images Crédit: Getty Images

