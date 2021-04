Le président de Dortmund en dit plus pour Haaland et Sancho

Hans-Joachim Watzke, le président du BVB, a accordé une interview pour DAZN dans laquelle il a évoqué le futur de ses deux pépites, Erling Haaland et Jadon Sancho. Et le dirigeant allemand a réaffirmé son désir de garder les deux joueurs la saison prochaine. "Nous parlerons à Haaland. Nous voulons qu'il soit heureux de rester au BVB l'année prochaine. Il n'y a pas de plan alternatif. Nous parlerons également à Sancho. S'il y a une offre exceptionnelle, nous en discuterons."

Notre avis : Il faudra deux offres exceptionnelles, mais les deux joueurs devraient quitter Dortmund l'été prochain. Le bluff de Watzke ne suffira pas.

Cet été, Mauricio Pochettino connaîtra son premier mercato complet avec des mouvements en tant qu'entraîneur principal du PSG. Autrement dit, l'Argentin pourra apporter sa patte à l'effectif parisien, et selon le magazine espagnol Don Balon, l'ancien de Tottenham aurait coché les noms de Thiago Alcantara et Arthur pour venir renforcer l'entrejeu parisien. Autre piste, en défense cette fois-ci, l'Ivoirien de Manchester United Eric Bailly serait ciblé comme doublure de la charnière Marquinhos-Kimpembe.

Notre avis : Les gros dossiers devraient d'abord concerner Messi et Agüero, mais les pistes Bailly et Arthur semblent crédibles comme recrues d'ajustement.

Calhanoglu entre la prolongation à Milan et un départ à la Juve

Rossoneri Hakan Calhanoglu est en négociations pour renouveler son contrat avec le club lombard. Le média transalpin annonce aussi que la Juventus Turin souhaiterait le faire venir gratuitement l'été prochain dans ses rangs. Si Zlatan Ibrahimovic a fait parler de lui autour de sa probable prolongation ce lundi , un autre élement offensif de l'AC Milan pourrait se voir prolonger. Sky Italia révèle que le numéro 10 desHakan Calhanoglu est en négociations pour renouveler son contrat avec le club lombard. Le média transalpin annonce aussi que la Juventus Turin souhaiterait le faire venir gratuitement l'été prochain dans ses rangs.

Notre avis : Attention pour l'AC Milan, la Juve n'en est pas à son coup d'essai avec les joueurs libres...

Neymar prêt à attendre 2022 pour revenir à Barcelone ?

Selon les informations de Mundo Deportivo publiées lundi, Neymar pourrait finalement attendre d’être libre de tout contrat, au mois de juin 2022, pour effectuer son retour en Catalogne. Ainsi, le Brésilien éviterait au Barça de longues négociations avec le club parisien, comme à l’été 2019.

Notre avis : Une théorie qui, même si elle est peu crédible, ne ferait pas du tout les affaires du PSG…

Yerry Mina vers l'Italie ?

Le défenseur colombien Yerry Mina fait une solide saison du côté d'Everton, où il est de retour après une blessure d'un mois et demi. Le joueur de 26 ans, en Angleterre depuis 2018, souhaiterait cependant découvrir un nouveau challenge d'après le Sun, qui rapporte un désir de l'ancien du Barça de rejoindre la Serie A l'été prochain. La Fiorentina et l'Inter Milan sont les clubs mentionnés pour attirer le grand défenseur central.

Notre avis : Le défenseur a gagné en sérieux et en solidité. Il pourrait rendre des services à l'Inter Milan la saison prochaine.

Prolongation en vue pour Mata

Alors qu’il est en fin de contrat au mois de juin prochain, Juan Mata pourrait rester un an de plus du côté de Manchester United. C’est en tout cas ce que rapporte le Daily Star lundi, qui précise qu’une option existe dans le contrat du joueur pour activer cette prolongation d’un an. Le milieu de terrain espagnol de 32 ans se sent bien à Manchester et ne veut pas quitter la ville et le club.

Notre avis : Les deux partis semblent aller dans le même sens dans ce dossier. Une prolongation devrait bientôt être officialisée.

