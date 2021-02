Wijnaldum sur les tablettes du PSG

Selon les informations du Parisien, le PSG viserait Georginio Wijnaldum pour le mercato estival. Le milieu international néerlandais de 30 ans sera en fin de contrat en juin prochain avec Liverpool. Le club de la capitale aimerait récupérer un nouvel élément créatif au milieu de terrain et capable de suppléer Marco Verratti.

Transferts Deux wonderkids pour le prix d'un : l'ambitieux dessein mancunien IL Y A 8 HEURES

Notre avis : Ce serait une bonne pioche pour le PSG, surtout dans le contexte économique actuel. Mais attention à la concurrence du Barça car Ronald Koeman a insisté pour le récupérer l'été dernier.





Leonardo ne ferme pas la porte à Draxler

Outre les dossiers Kylian Mbappé et Neymar, Leonardo s'est également penché jeudi sur l'avenir de Julian Draxler, en fin de contrat au PSG en juin prochain (14 matches de L1 cette saison dont 6 en qualité de titulaire). "Avec (Julian) Draxler, on va parler. Il est quand même important pour le club et on va voir comment ça va se finir pour sa situation", a souligné le directeur sportif brésilien au micro de France Bleu Paris.

Notre avis : Julian Draxler gagne près de 7,5 millions d'euros par saison. Une prolongation serait sûrement assortie d'une baisse de salaire pour l'international allemand de 27 ans.

Haaland - Mbappé, qui est le franchise player ultime ? "Sans être chauvin…"

Alaba aurait fixé une condition pour son prochain club

David Alaba, en fin de contrat avec le Bayern Munich, ne portera plus les couleurs bavaroises la saison prochaine. Depuis plusieurs semaines, son nom est associé du côté du Real Madrid mais le PSG aurait également fait part de son intérêt pour l'Autrichien, qui peut jouer défenseur central, latéral et même milieu défensif. Selon Le Parisien, le joueur de 28 ans aimerait s'installer à ce poste plus avancé et il s'agirait d'une condition importante pour arracher sa signature.

Notre avis : Le Real Madrid est bien fourni à ce poste et Danilo Pereira tarde à s'affirmer au PSG. Une avantage donc pour le club de la capitale ?

"Bielsa-dépendant" et sourires inexistants : Sampaoli, alléchant mais pas sans risque pour l’OM

Le Borussia Dortmund sur la piste d'un nouveau gardien

Avec 31 buts encaissés en Bundesliga, Roman Bürki et son remplaçant Marwin Hitz connaissent une saison mitigée. Ainsi, le Borussia Dortmund chercherait à recruter un nouveau gardien de but pour la saison prochaine selon les informations du média allemand Sport 1. Peter Gulacsi (Leipzig, 30 ans) et Dean Henderson (Manchester United, 23 ans) seraient notamment visés.

Notre avis : Au regard de ses finances qui ne sont pas au mieux, le coût d'achat de Dean Henderson, également suivi par Tottenham, serait sûrement trop onéreux.

Roman Bürki moins décisif depuis le début de saison. Crédit: Getty Images

Un duel Manchester United-Liverpool pour Raphinha ?

Vendu à Leeds United par le Stade Rennais lors du dernier jour du mercato estival 2020, Raphinha a déjà convaincu en Premier League. En 20 rencontres de championnat, l'ailier brésilien a inscrit cinq buts et délivré autant de passes décisives. Selon The Sun, Manchester United et Liverpool aimeraient attirer le joueur de 24 ans dès cet été.

Notre avis : Le club qui voudra s'attacher ses services devra faire monter les enchères : Marcelo Bielsa adore le joueur et fera tout pour le retenir.

Tolisso out, Pogba touché, Camavinga et Aouar décevants : le milieu des Bleus, péril en la demeure ?

Koundé ciblé par les Red Devils

Selon les informations du Daily Mail, Manchester United se serait positionné sur Jules Koundé. Les Red Devils pourraient passer à l'offensive cet été pour le défenseur central français, également suivi par le FC Barcelone et le Real Madrid. Cependant, le FC Séville ne devrait pas lâcher l'ancien Bordelais à moins de 70 millions d'euros.

Notre avis : Un transfert vers un très grand club pourrait sûrement ouvrir les portes des Bleus à Jules Koundé... à moins que Didier Deschamps ne le convoque dès le mois de mars.

Varane et les Bleus ? "J'aime bien jouer en tant que dernier défenseur"

Transferts Les 9 infos mercato qui vous ont échappé mercredi HIER À 17:21