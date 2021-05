Draxler jusqu'en 2024 au PSG

Notre avis : Julian Draxler a su convaincre Mauricio Pochettino depuis quelques mois et va continuer à être un joueur de complément au PSG.

Transferts Les 6 infos mercato qui vous ont échappé ce week-end HIER À 15:18

Latéraux, Verratti, Neymar : Qu'est-ce que le PSG doit changer pour progresser ?

L'OL aurait trouvé un accord avec Da Silva

Exclu dimanche à Monaco, Damien Da Silva a sûrement joué son dernier match avec le Stade Rennais. Suspendu pour la 38e journée contre Nîmes, l'ancien Caennais aurait un accord pour rejoindre l'Olympique Lyonnais, révèle L'Equipe ce lundi. Le défenseur central qui vient de fêter ses 33 ans pourrait s'engager pour deux saisons avec l'actuel quatrième de Ligue 1. Le quotidien précise qu'il n'a pas donné suite à la proposition de prolongation du Stade Rennais et qu'il devrait être numéro 4 dans la hiérarchie des défenseurs centraux lyonnais derrière Jason Denayer, Marcelo et Sinaly Diomandé.

Notre avis : Que ce soit avec Caen ou Rennes, Damien Da Silva a toujours su s'imposer et ne devrait pas se contenter d'une place de numéro 4, même à l'OL.

Manchester United vise Botman

Selon les informations de Manchester Evening News, les Red Devils seraient intéressés par le profil de Sven Botman, actuellement sous contrat avec le LOSC jusqu'en juin 2025. Avec Raphaël Varane ou Pau Torres, le Néerlandais fait partie d'une liste resserrée de joueurs susceptibles d'accompagner Harry Maguire en défense centrale. Dans un entretien accordé dimanche à The Athletic, Sven Botman a évoqué l'intérêt des grands clubs. "Je mentirais si je disais que ce n'est pas intéressant pour moi. C'est la première fois que de très grands clubs s'intéressent à moi", a indique le Lillois.

Notre avis : Le LOSC souhaite conserver l'un de ses joueurs phares de la saison 2020-21 cet été... à moins d'une offre impossible à refuser.

... et pourrait mettre le paquet sur Nuno Mendes

Outre sa défense centrale, Manchester United aimerait renforcer ses ailes. Ainsi, The Sun annonce que les Red Devils pourraient miser sur Nuno Mendes, l'arrière gauche de 18 ans du Sporting Lisbonne, auteur d'une saison pleine avec le champion du Portugal. Le quotidien britannique précise que Manchester United serait prêt à transmettre une offre de 60 millions d'euros pour le jeune international portugais (3 sélections), également suivi par Manchester City.

Notre avis : Même si Luke Shaw réalise sa meilleure saison depuis son arrivée en 2014, Manchester United pourrait bien être tenté de le concurrencer pour aller le plus loin possible sur tous les tableaux la saison prochaine (notamment en C1 et en Premier League).

Laporta doit-il virer Koeman ? "Son Barça est moins dominant mais tellement plus vivant"

Bientôt un nouveau contrat pour Tielemans avec Leicester ?

Depuis qu'il a rejoint Leicester il y a deux ans, Youri Tielemans revit. L'ancien Monégasque est en effet l'un des artisans de la très belle saison des Foxes (9 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues), en ballottage favorable pour se qualifier en Ligue des champions. Ainsi, le troisième de Premier League serait en négociations pour prolonger le contrat du milieu international belge, dont le bail actuel se termine en juin 2023. The Daily Mail affirme que le salaire du joueur de 24 ans devrait être réévalué pour se rapprocher de ceux de Kasper Schmeichel et Jamie Vardy.

Notre avis : Il s'agirait d'une juste récompense pour ce joueur qui stabilise le milieu de terrain de Leicester.

Creux inédit mais presque 40 buts marqués : Mbappé réalise-t-il sa meilleure saison ?

Willian serait déjà sur le départ

Moins d'un an après son arrivée à Arsenal, Willian envisagerait déjà de quitter les Gunners, annonce ce lundi Sky Sports. L'ailier international brésilien n'a pas effectué une saison à la hauteur de ses espérances. Des clubs européens et de MLS seraient donc prêts à sauter sur l'occasion. Il y a un an, l'Inter Miami avait fait part de son intérêt.

Notre avis : A 32 ans, le Brésilien peut encore réaliser de belles choses en Europe.

Légende ou simple lieutenant : Florian Thauvin a-t-il sa place au Hall of Fame de l'OM ?

Francfort met la main sur un espoir de Valence

A Valence, il était surnommé le "nouveau Ferran Torres". Fabio Blanco Gómez, 18 ans, s'est engagé lundi avec l'Eintracht Francfort. En fin de contrat avec son club formateur, l'ailier n'avait pas écouté les propositions pour signer un éventuel premier contrat professionnel. Il s'est engagé pour deux saisons plus une autre année en option avec le club allemand, officiellement privé de Ligue des champions la saison prochaine.

Notre avis : Il s'est engagé avec le club qui lui promettait une place en équipe première dès la saison prochaine

Soldado prolonge à Grenade

Roberto Soldado va continuer l'aventure avec Grenade. L'attaquant de 35 ans (36 le 27 mai prochain) a prolongé son contrat d'une saison avec le club andalou.

Notre avis : Soldado a pas mal apporté à Grenade cette saison. Leader et buteur malgré son âge, c'est une excellente nouvelle pour les deux parties

Transferts CR7 de retour dans son club formateur pour y finir sa carrière ? D'autres l'ont déjà fait ! 14/05/2021 À 20:20