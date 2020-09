A un an de la fin de son contrat, Julian Draxler (26 ans) est poussé vers la sortie par le PSG. Et Leeds l'a bien compris. Selon RMC Sport , les Peacocks auraient commencé les démarches pour attirer le champion du monde 2014 du côté d'Elland Road. Néanmoins, le milieu de terrain ne serait pas spécialement chaud pour évoluer dans l'équipe de Marcelo Bielsa. Draxler se sent bien à Paris et a déjà rejeté bon nombre d'offres émanant de Bundesliga notamment celles du Hertha.

Relégué avec Watford et actuellement blessé au ligament du genou droit, Gerard Deulofeu ne devrait pas rester en Angleterre. Et selon The Telegraph, la piste menant au FC Séville prend de plus en plus d'ampleur pour le milieu de terrain. Le joueur formé à la Masia a déjà évolué en Andalousie lors de la saison 2014-2015 (28 matches, 3 buts et 10 passes décisives). Naples et l'AC Milan suivent également l'évolution de la situation pour l'Espagnol.