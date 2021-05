Aurier ne serait pas la priorité du PSG

RMC Sport. Un autre joueur, dont le nom n'a pas filtré, serait dans les petits papiers des dirigeants parisiens. En quête d'un latéral droit, le PSG s'active sur le mercato. Selon les rumeurs de ces derniers jours, le retour de Serge Aurier, actuellement à Tottenham, est notamment évoqué en interne . Mais ce ne serait toutefois pas la priorité, comme révélé par. Un autre joueur, dont le nom n'a pas filtré, serait dans les petits papiers des dirigeants parisiens.

Notre avis : Le PSG pourrait bien nous réserver la surprise du chef. Aurier est certainement visé, mais il n'est visiblement pas le seul...

La Roma pense à Buffon

En début de semaine, Gianluigi Buffon a annoncé qu'il quitterait la Juventus Turin à l'issue de la saison. Le gardien de 43 ans susciterait encore l'intérêt de Galatasaray, du Sporting Portugal ou du Barça selon la presse italienne. Mais ce vendredi, Tuttosport révèle que la Roma, qui sera entraînée par José Mourinho la saison prochaine, se serait mise sur les rangs pour recruter l'ancien portier du Paris Saint-Germain.

Notre avis : Le Special One pourrait offrir un rôle de leader au sein du vestiaire romain à Buffon sans pour autant lui garantir une place de titulaire.

David Luiz proche d'un départ d'Arsenal

Le 30 juin prochain, David Luiz sera en fin de contrat avec Arsenal. D'après les informations de The Athletic, le défenseur international brésilien de 34 ans ne devrait pas poursuivre l'aventure avec les Gunners et aurait fait part de sa décision à ses dirigeants... qui ne lui avaient pas soumis de nouvelle offre de prolongation.

Notre avis : L'ancien Parisien pourrait partir en MLS après deux saisons à Arsenal.

Vers un accord Leicester-Lille pour Soumaré ?

La semaine passée, The Sun évoquait des contacts entre Leicester et Boubakary Soumaré. Mais depuis le dossier a bien avancé. Ce vendredi, le journaliste Fabrizio Romano, spécialiste du mercato pour Sky Sports et The Guardian, annonce que les négociations entre les Foxes et le LOSC seraient sur le point d'aboutir mais aussi que le milieu de terrain de 22 ans aurait déjà donné son feu vert en février dernier.

Notre avis : Une belle affaire sur le plan financier (l'indemnité pourrait atteindre 23 millions d'euros)... moins sur le plan sportif pour le LOSC qui va perdre un jeune joueur à fort potentiel.

Dybala-Juve, ça se complique

En fin de contrat l'an prochain, Paulo Dybala pourrait bien quitter la Juventus cet été selon La Gazzetta dello Sport. L'international argentin, qui connaît une saison difficile avec la Vieille Dame, n'a toujours pas prolongé son bail. Et en cas de non-qualification en Ligue des champions, le club piémontais n'aura que très peu de marge de manoeuvre. Dybala, qui touche 7,3 millions d'euros par an, souhaiterait en effet voir son salaire augmenter.

Notre avis : Si la Juve ne se qualifie pas en C1, sa situation financière sera encore plus délicate et nécessitera probablement des sacrifices. Comme Dybala ?

Pour Ibrahimovic, Milan s'est "protégé"

De nouveu blessé, Zlatan Ibrahimovic va-t-il pouvoir tenir sa place à l'Euro ? Selon La Gazzetta dello Sport, l'attaquant suédois, touché au genou, va consulter un spécialiste aux Etats-Unis dans les prochains jours dans cette optique. Du côté du club lombard, qui devra probablement se passer de lui pour les deux prochains matches, on espère bien évidemment le retrouver dès le début de la saison prochaine. Mais conscient de ses nombreuses absences cette saison, Milan s'est "protégé" dans son nouveau contrat : son salaire (7 millions d'euros) sera notamment lié à son nombre de matches joués. Dusan Vlahovic (Fiorentina) pourrait débarquer pour renforcer l'attaque milanaise.

Notre avis : Zlatan reste fondamental pour les Rossoneri. Mais cette saison, il a manqué plus de la moitié des matches. La prolongation était logique, mais les "clauses" aussi.

Chelsea aura un joli budget

Selon les informations de la presse anglaise ce vendredi, Chelsea compte bien dépenser cet été. Très heureux du rendement de son nouvel entraîneur Thomas Tuchel, Roman Abramovitch, son président, serait prêt à lui metttre à disposition un budget de 175 millions d'euros. Pas rien par les temps qui courent. Un buteur serait notamment visé en priorité par les Blues.

Notre avis : Si l'information se confirme, c'est un sacré budget qui sera à disposition des Blues. Surtout dans un contexte économique pareil.

