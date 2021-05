Le PSG pas intéressé par Dybala

C'est un cas épineux pas vraiment simple à régler pour la Juventus Turin. Alors que Paulo Dybala n'a toujours pas prolongé son bail (qui expire en 2022), le club piémontais hésiterait toujours quant à la décision à prendre avec son international argentin. Selon France Football, l'entourage du joueur a récemment sondé le PSG, notamment dans l'optique de savoir si son profil pourrait intéresser. Réponse négative de la part des dirigeants parisiens.

Notre avis : Un énorme chantier se prépare à la Juve l'été prochain, notamment en cas de non-qualification en Ligue des champions. Dybala pourrait faire partie des joueurs destinés à partir, encore plus à un an de la fin de son contrat.

Le Barça vise toujours Depay

En fin de contrat, Memphis Depay va quitter l'OL d'ici quelques semaines. Destination la Catalogne et le Barça ? Selon L'Equipe, les Blaugrana espèrent toujours récupérer l'international néerlandais, qui viendrait ainsi renforcer l'effectif cet été. Toutefois, son arrivée serait directement liée à l'avenir de Ronald Koeman, qui voit d'ailleurs sa cote de popularité en baisse ces dernières semaines. S'il venait à partir du Barça, pas certain que Depay y débarque.

Notre avis : Les destins de Koeman et Depay sont liés. Malgré les rumeurs, on aurait tendance à imaginer le premier rester au Barça, même en cas d'échec dans sa quête à la Liga. Depay a donc des chances de signer.

Donnarumma devrait finalement prolonger avec Milan

Surprise dans le feuilleton Donnarumma, courtisé par la Juventus Turin. Alors que le gardien de l'AC Milan semblait toujours dans le flou concernant son avenir, lui qui est en fin de contrat dans un peu plus d'un mois, il pourrait finalement prolonger son bail avec le club lombard, comme l'explique La Gazzetta dello Sport ce mardi. En cas de qualification en Ligue des champions la saison prochaine, Donnarumma souhaiterait en effet rester dans son club actuel.

Notre avis : La large victoire de Milan sur le terrain de la Juve (0-3), dimanche, pourrait avoir changé bien des choses dans le dossier Donnarumma. Le gardien restera en cas de C1.

Iniesta prolonge avec le Vissel Kobe

La nouvelle est officielle depuis ce mardi : Andres Iniesta (37 ans) a prolongé son contrat de deux ans avec le Vissel Kobe. L'ancien milieu du Barça est arrivé en 2018 dans le club japonais. "Je vais continuer à relever ce défi avec la même passion et le même dynamisme que j'avais il y a trois ans", a réagi l'ancien international espagnol, qui poursuit donc son immense carrière.

Notre avis : Iniesta prend (encore) du plaisir à jouer. Alors pourquoi arrêter ?

Nagatomo va quitter l'OM

Après Hiroki Sakai, Yuto Nagatomo va lui aussi probablement quitter l'Olympique de Marseille. Selon les informations de La Provence , le club olympien cherche en effets à recruter sur son côté gauche, ce qui pousse en faveur d'un départ de l'ex-joueur de l'Inter Milan. Son contrat ne sera donc pas prolongé.

Notre avis : Avec 22 matches au compteur, Nagatomo a bien dépanné du côté de l'OM. Mais il semble logique de viser un profil probablement plus jeune, et un peu plus solide.

Buffon va quitter la Juve

Cette fois, l'histoire va probablement se terminer définitivement entre la Juventus Turin et Gigi Buffon. "Mon avenir est clair. Cette belle et très longue expérience avec la Juve prendra fin définitivement cette saison. Soit j'arrête de jouer, soit je trouve une situation qui m'incite à jouer ou à vivre une expérience de vie différente et je la prendrai en considération. Je pense que j'ai tout donné pour la Juve. J'ai tout reçu. Nous avons atteint la fin d'un cycle", a déclaré le légendaire portier de 43 ans, qui quittera la Vieille Dame en fin de saison.

Notre avis : L'heure de la retraite a probablement sonné pour Buffon.

