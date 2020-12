En fin de contrat en juin 2022 avec les Bianconeri, Paulo Dybala (27 ans) fait beaucoup parler de lui en coulisses. En effet, la prolongation de l’international argentin est l’un des sujets chauds dans le Piémont et ce, depuis plusieurs mois déjà. Présent lors de la cérémonie du Golden Boy 2020 ce lundi, Andrea Agnelli a fait le point sur le dossier pour Tuttosport . “ Il a reçu une offre de notre part qui le place parmi les 20 joueurs les mieux payés en Europe. Nous attendons sa réponse, mais le plus important, c'est qu'il réponde sur le terrain .” La balle est dans le camp de La Joya maintenant.

De retour à Tottenham où il est prêté jusqu’en juin prochain, Gareth Bale retrouve progressivement le plaisir de jouer. S’il est beaucoup utilisé en Ligue Europa, le Gallois, ménagé par son entraîneur José Mourinho, foule très rarement les pelouses de Premier League. Selon les informations de AS , qui relaie des sources proches du joueur, Bale souhaiterait effectuer une dernière saison dans la capitale espagnole. Attentif au développement du club, notamment le nouveau Bernabeu, et à ses résultats, il verrait d’un bon oeil une ultime pige à la Casa Blanca.

Décidément, l’aventure de Granit Xhaka chez les Gunners est loin d'être de tout repos. Et son dernier coup de sang pourrait lui être fatal. Expulsé pour avoir attrapé à la gorge Ashley Westwood lors de la rencontre face à Burnley, l’international suisse a fait énormément parler de lui en marge de la rencontre. Et selon les informations du Daily Mail , ce nouvel écart pourrait être celui de trop pour les dirigeants d’Arsenal. Le quotidien anglais explique que le club londonien serait désormais enclin à discuter pour céder son milieu en cas d’offre satisfaisante.

Si Marseille se prépare à un mercato hivernal très calme, le club phocéen devrait néanmoins agiter la prochaine fenêtre estivale. Et les Marseillais auraient d’ores et déjà les yeux tournés vers cet été. Le quotidien portugais Record annonce que l’OM suivrait avec attention l’évolution de la situation de Fábio Vieira, le jeune milieu de terrain du FC Porto. Les Olympiens pourraient même très rapidement se positionner et formuler une offre pour l'international espoir lusitanien (7 sélections, 5 buts). Mais la piste s’annonce très compliquée à finaliser. Sous contrat jusqu’en 2022, Fábio Vieira pourrait prochainement prolonger, lui dont les intérêts sont désormais gérés par un certain Pini Zahavi...