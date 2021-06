Les étés ne sont jamais calmes au PSG, et celui-ci ne dérogera pas à la règle. Très en vue sur le marché des transferts, le Paris Saint-Germain a déjà fait signer sa première recrue en la personne de Gini Wijnaldum, et reste à l'affût sur d'autres dossiers assez chauds. Un point commun à tous ces dossiers ? La Serie A. C'est pourquoi la presse transalpine a fait le point ce mardi sur l'état des différentes situations parisiennes.

Ronaldo s'éloigne de la Juve, pour mieux arriver à Paris ?

"On verra ce qui est le mieux pour mon avenir"... Les déclarations de Cristiano Ronaldo en conférence de presse lundi ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd en Italie. La Gazzetta dello Sport interprète ces dires comme un adieu anticipé à la Vieille Dame. Pourtant encore un an sous contrat avec la Juve, CR7 serait tenté d'aller voir ailleurs, et le PSG semblerait être le premier choix du Portugais.

Le dossier semble toutefois lié à celui de Kylian Mbappé, profondément clé pour le PSG ces prochaines semaines. Si l'attaquant tricolore refuse de prolonger, alors la piste Ronaldo prendra de l'ampleur. Si "Kyky" reste, difficile d'imaginer les finances parisiennes assez souples pour permettre le transfert du quintuple Ballon d'Or. Selon le média transalpin, Manchester United est également à l'affût.

Florenzi peut rester, si Hakimi ne vient pas

Alessandro Florenzi n'est que prêté au PSG, et son option d'achat de 9 millions d'euros expire ce mardi. Pas parti pour s'inscrire sur la durée avec Paris dans un premier temps, le latéral de la Nazionale pourrait finalement être gardé par la direction parisienne selon la Gazzetta. "Les négociations continuent", selon le journal italien, qui précise toutefois que Florenzi ne restera que si la piste Achraf Hakimi, ralentie par les demandes strictes de l'Inter Milan, venait à définitivement échouer.

Et enfin, le dossier Gianluigi Donnarumma continue de se rapprocher d'un épilogue. Selon RMC , le gardien italien deviendra parisien ce week-end. Un contrat de 5 ans est sur le point d'être signé pour le jeune portier de 22 ans, avec un salaire inférieur aux 15 millions d'euros annoncés dans un premier temps. Que les fans du PSG se rassurent, ils ne s'ennuieront pas cet été, avec tous ces dossiers à gérer. La presse italienne s'en régale déjà.

