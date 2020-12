Une masterclass, une de plus. Auteur d’un quadruplé mercredi sur la pelouse du FC Séville, Olivier Giroud a réalisé un match plein sur la pelouse du Sánchez Pizjuán. Et a confirmé qu’il faudra encore compter sur lui. Dans un entretien accordé au site du club londonien, le champion du monde 2018 en a profité pour évoquer son avenir. Un futur qu’il n’imagine pas loin de Stamford Bridge. “Je suis à peu près sûr de pouvoir avoir plus de temps de jeu et de rester à Chelsea parce que c'est ce que je veux. Je veux gagner des trophées avec le club, c'est tout. On ne sait jamais dans le football, tout va très vite, mais en ce moment je suis très content. Je suis un homme heureux et très fier d'être un joueur de Chelsea.”