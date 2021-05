Kean, bien parti pour rester à Paris ?

Désireux de rester au PSG, Moise Kean n'a visiblement pas changé d'avis. Selon L'Equipe du jour, l'attaquant italien a récemment confirmé cette volonté à ses dirigeants, qui seraient actuellement en pourparlers avec Everton. Sous contrat jusqu'en 2024 avec les Toffees, Kean, qui chercherait un nouveau logement à Paris, aurait une valorisation entre 25 et 30 millions d'euros. Toutes les parties seraient actuellement en pleines négociations.

Notre avis : Si Everton ne se montre pas trop gourmand, un accord pourrait être trouvé avec Paris. Le joueur, lui, pourrait pousser dans ce sens.

Ruiz-Atil quitte le PSG

Un nouvel espoir du centre de formation quitte le Paris Saint-Germain. Kays Ruiz-Atil a annoncé lui-même son départ mardi sur les réseaux sociaux, sans préciser sa future destination. "L'aventure pour moi avec le PSG s'arrête ici", a écrit le jeune milieu offensif de 18 ans sur son compte Instagram. "J'ai tout appris ! Ici j'ai réalisé mon rêve en jouant avec les plus grands joueurs du monde et en devenant footballeur professionnel", poursuit Ruiz-Atil, arrivé à 12 ans au club.

Notre avis : Ruiz-Atil souhaite probablement avoir plus de temps de jeu ailleurs. Au PSG, la route est barrée.

Giroud intéresse Milan

La Gazzetta dello Sport, l'attaquant de Chelsea est une piste concrète des Rossoneri, de retour en Ligue des champions après sept ans d'absence. Il pourrait venir épauler Zlatan Ibrahimovic. L'AC Milan va-t-il prendre l'accent français la saison prochaine ? Après avoir bouclé l'arrivée de Mike Maignan en provenance du LOSC , le club lombard pourrait recruter un autre international tricolore : Olivier Giroud. Selon, l'attaquant de Chelsea est une piste concrète des Rossoneri, de retour en Ligue des champions après sept ans d'absence. Il pourrait venir épauler Zlatan Ibrahimovic.

Notre avis : Milan va rechercher un attaquant pour la saison prochaine au vu de la saison tronquée du Suédois. Giroud est une bonne idée, même si sa venue n'écarterait probablement pas les pistes Dusan Vlahovic (Fiorentina) et Andrea Belotti (Torino).

Wijnaldum va signer au Barça

Un temps annoncé au Bayern Munich, Georginio Wijnaldum va finalement prendre la direction... du FC Barcelone. Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, le deal est scellé entre les parties. Le joueur de Liverpool, en fin de contrat, serait même prêt à baisser son salaire pour rejoindre le club blaugrana, qui rencontre son agent ce mardi.

Notre avis : Le Barça a fini par battre la concurrence du Bayern. Dans un mercato au rabais, les coups "gratuits" sont toujours bons à prendre.

José Fonte veut rester au LOSC

Interrogé au micro de RMC Sport, José Fonte a déclaré son intention de rester au LOSC malgré sa fin de contrat. "Le président a parlé avec moi et mes agents. (…) J’aime être ici, j'ai une très bonne relation avec les supporters donc c'est normal de vouloir rester ! (…) Si je continue à mon niveau, c’est normal d’avoir envie de continuer", a-t-il confié.

Notre avis : Le défenseur portugais se sent bien au LOSC. Il pourrait être important pour la saison prochaine et la stabilité du club lillois, qui disputera la Ligue des champions.

La Juve va-t-elle garder Dybala ?

En fin de contrat en 2022, Paulo Dybala a connu une saison contrastée avec la Juventus Turin, finalement qualifiée sur le fil en Ligue des champions. Décisif lors de la dernière rencontre à Bologne, l'international argentin pourrait-il partir cet été ? En cas de non-prolongation, ce n'est pas à exclure selon les médias italiens. Ce mardi, La Gazzetta dello Sport estime que la "Joya" doit "être au centre du projet sportif" de la Vieille Dame.

Notre avis : Pour l'heure, les parties semblent distantes pour prolonger. Dybala attend probablement aussi de savoir qui sera le futur coach. Mais à la place de la Juve, on ferait tout pour garder un tel joueur, évidemment...

Willian, retour à Chelsea ?

Selon les informations de Sky Sports, l'aventure entre Willian et Arsenal va prendre fin cet été. Le Brésilien pourrait d'ailleurs repartir à Chelsea, d'après la chaîne britannique. Des clubs de MLS seraient également à l'affût dans ce dossier, comme l'Inter Miami de David Beckham.

Notre avis : Willian est sous contrat avec les Gunners jusqu'en 2023. Mais son départ ne fait visiblement aucun doute outre-Manche. Transfert probable.

Green prolonge avec les Verts

L'AS Saint-Etienne a officialisé mardi la prolongation de contrat pour trois ans de son gardien Etienne Green, sélectionné en équipe de France espoirs. Green, âgé de 20 ans et formé à l'ASSE où il joue depuis l'âge de 9 ans, a débuté en professionnel cette saison en disputant huit matches en Ligue 1 et il est désormais lié aux Verts jusqu'en 2024. Son contrat arrivait à terme au 30 juin 2021. Il avait remplacé, pour le match à Nîmes gagné 2-0 le 4 avril, au pied levé Jessy Moulin (35 ans) et Stefan Bajic (19 ans), les gardiens N.1 et N.2 de l'effectif, blessés.

Notre avis : Prolongation logique pour un joueur qui a tout l'avenir devant lui. L'ASSE a fait le bon choix.

