Auteur d'un doublé face à Villarreal (1-2) dimanche, Antoine Griezmann a fait faire à son équipe un sacré pas pour le titre. Encore plus avec la défaite de l'Atlético Madrid quelques heures plus tard... Si la saison de l'international français a parfois été difficile, il semble désormais parfaitement intégré dans les mécanismes de son entraîneur Ronald Koeman. "J'ai toujours été ravi de lui, de son travail. Il améliore sa finition et il a joué un rôle majeur. Cela nous donnera confiance, lui et nous. Nous avons besoin de joueurs comme lui", a d'ailleurs confié ce dernier après la rencontre. Un temps annoncé partant, Griezmann devrait bien rester en Catalogne l'été prochain.

Notre avis : Heureux, décisif, épanoui : Griezmann fait aujourd'hui le bonheur du Barça. Il va y rester.

... et Dembélé devrait rester au Barça

On reste du côté du Barça. Et on parle cette fois d'un autre champion du monde tricolore : Ousmane Dembélé. Alors que l'international français intéresserait plusieurs clubs de Premier League, ses dirigeants ont tendu à démentir l'hypothèse d'un départ dans les colonnes de Mundo Deportivo. Même chose pour son prix évoqué (50-60 millions d'euros). Pour rappel, Dembélé est sous contrat jusqu'en 2022 avec les Blaugrana.

Notre avis : Le Barça souhaite visiblement conserver Dembélé. Mais il va falloir lui prolonger son contrat, au risque de le perdre "libre" dans un an.

Varane, destination Chelsea... ou le PSG ?

En fin de contrat en juin 2022, Raphaël Varane va-t-il quitter le Real Madrid ? Si Zinedine Zidane souhaiterait conserver le défenseur français, une prolongation tarde toujours à se concrétiser. Résultat, l'ancien joueur du RC Lens commence à regarder ailleurs. Selon Mundo Deportivo, Chelsea souhaiterait notamment le récupérer l'été prochain. Les Blues seraient même prêt à offrir... 70 millions d'euros. Un montant très élevé dans un contexte économique pourtant très difficile. Le PSG serait également intéressé selon Marca.

Notre avis : Sur le montant évoqué, on avoue avoir quelques doutes. Mais une chose est sûre : si Varane et le Real ne trouvent pas un accord pour prolonger, une séparation est possible l'été prochain.

Andersen intéresse Arsenal

Prêté par l'OL à Fulham jusqu'à la fin de la saison (mais sans option d'achat), Joachim Andersen intéresse plusieurs clubs en Premier League. Auteur d'une bonne saison, l'ancien défenseur de la Sampdoria serait notamment dans le viseur d'Arsenal et West Ham, selon les informations du Daily Mirror. Fulham, qui aimerait le conserver, est bien conscient que la tâche s'annonce difficile, surtout en cas de relégation.

Notre avis : Si Andersen se montre visiblement convaincant, l'OL n'a pas vraiment l'intention de le récupérer. Son départ l'été prochain pourrait permettre d'encaisser un joli chèque.

Charbonnier, fin de contrat en 2022

Auteur d'un doublé samedi face à l'ASSE (1-2), Gaëtan Charbonnier a-t-il relancé son avenir au Stade Brestois ? En attendant de le savoir, l'attaquant a confirmé que son contrat actuel expirait en juin 2022.

Notre avis : Avec son profil atypique, Charbonnier pourrait bien être utile pour la fin de saison. Et pour la prochaine aussi ?

Bailly continue à Manchester United

Le défenseur international ivoirien Eric Bailly a prolongé son contrat avec Manchester United jusqu'en 2024, ont annoncé lundi les Red Devils.Le joueur de 27 ans, aux 100 matches sous le maillot rouge depuis son arrivée de Villarreal en 2016, a souvent été blessé cette saison et a contracté le Covid-19 début avril. Il est souvent considéré comme la doublure du suédois Victor Lindelöf aux côtés de l'inamovible Harry Maguire en charnière centrale, un secteur où United cherche à se renforcer pour la saison pochaine.

Notre avis : Avant une probable offensive sur le marché des transferts cet été, MU couvre ses arrières. Bailly, en pleine forme, peut être plus qu'une doublure, à condition de retrouver une condition physique digne de ce nom.

