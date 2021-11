Comment Dortmund veut garder Haaland

Le Borussia Dortmund n'a pas abandonné l'idée de conserver Erling Haland. Selon Sky Germany, le club allemand souhaiterait même revoir son contrat, pour ainsi doubler son salaire (8 millions d'euros actuellement), et décaler sa clause libératoire à 2023. En effet, les clubs intéressés par l'attaquant norvégien pourront le recruter l'été prochain contre la somme de 75 millions d'euros. Le BvB parviendra-t-il à convaincre son buteur ? La chaîne allemande ne l'exclut pas.

Ad

Notre avis : 75 millions d'euros pour Haaland, ce serait presque "cadeau". Mais au vu de ses courtisans (Real Madrid, PSG etc...), le BvB va devoir sortir des argument solides.

Transferts Les 5 infos mercato qui vous ont échappé mardi HIER À 16:53

Mbappé pas chaud pour jouer avec Haaland ? Le Real prépare un plan B d'exception

La Juve prête à offrir 50M pour Vlahovic...

Humiliée par Chelsea (4-0) mardi soir en Ligue des champions, la Juventus Turin a identifié l'un de ses problèmes en attaque. Au vu du début de saison compliquée d'Alvaro Morata et Moise Kean, la Vieille Dame souhaite recruter un attaquant, et si possible dès janvier. L'élu se nomme Dusan Vlahovic, qui ne compte prolonger pas son contrat (qui expire en 2023) avec la Fiorentina. Selon La Gazzetta dello Sport, les Bianconeri sont prêts à offrir 50 millions d'euros lors du mercato hivernal, alors que la Viola en réclame une vingtaine de plus. Manchester City et Tottenham sont les principaux concurrents de la Juve, avec le PSG et l'Atlético Madrid également sur les rangs.

Notre avis : Dans l'idéal, la Fiorentina ne souhaiterait vendre son attaquant à son ennemi juré. La volonté de l'intéressé pourrait être décisive, tout comme les offres qui arriveront sur les bureaux de la Viola.

... et s'apprête à prolonger Dybala

On reste du côté de Turin. Selon Sky Italia, la prolongation de Paulo Dybala avec la Juve n'est plus qu'une question de temps. "Le prochain voyage de son agent en Italie sera celui de la signature. Il ne reste plus que quelques détails liés à la bureaucratie (...) L'aventure va continuer entre l'Argentin et les Bianconeri", rapporte la chaîne transalpine.

Notre avis : En fin de contrat en 2022, Dybala a été remis au centre du projet de la Juve après le départ de Cristiano Ronaldo. Cette prolongation le confirme.

Paulo Dybala (Juventus) Crédit: Getty Images

Tuchel veut garder Rüdiger

Selon les informations de l'EveningStandard, Thomas Tuchel espère conserver Antonio Rüdiger du côté de Chelsea. Problème, le défenseur allemand est en fin de contrat en juin 2022 avec les Blues. Pour l'heure, aucune prolongation n'a encore été signée entre les parties.

Notre avis : Rüdiger fait partie des lieutenants de Tuchel. Tout sera fait pour le conserver.

Antonio Rudiger Crédit: Getty Images

Le Napoli ne recrutera pas un attaquant

Malgré la grave blessure de Victor Osimhen, opéré mardi et absent pour au moins trois mois, le Napoli ne compte pas recruter un attaquant en janvier prochain. D'après La Gazzetta dello Sport, Luciano Spalletti compte plutôt utiliser les ressources internes, de Dries Mertens à Hirving Lozano en passant par Andrea Petagna. "Il souhaite toutefois un latéral gauche", précise le quotidien transalpin.

Notre avis : La priorité pour Naples, c'est en effet le couloir gauche. Un latéral manque depuis trop d'années.

Transferts Les 4 infos mercato qui vous ont échappé lundi 22/11/2021 À 18:08