Haaland, le BvB veut tout faire pour le prolonger

Le Borussia Dortmund veut se battre pour conserver Erling Haaland. Si le PSG, le Barça et le Real Madrid seraient à l'affût, La Gazzetta dello Sport assure dans son édition du jour que le BvB est prêt à doubler le salaire de son attaquant (de 8 à 16 millions d'euros) pour un an, et augmenter le montant de sa clause libératoire (fixée à 75 millions). Haaland deviendrait le joueur le mieux payé de Dortmund.

Notre avis : Le Borussia va devoir se montrer convaincant pour garder Haaland. Pas simple au vu des clubs intéressés.

Dembélé, prolongation imminente

Le feuilleton est officieusement terminé selon Sport. D'après le quotidien catalan, Ousmane Dembélé est en passe de signer un nouveau contrat de cinq ans, soit jusqu'en juin 2027, avec le FC Barcelone. L'international français aurait accepté de baisser son salaire. L'officialisation pourrait même intervenir la semaine prochaine.

Notre avis : Finalement, Dembélé a eu gain de cause. Son agent était, selon la presse espagnole, plutôt favorable à un départ.

Ousmane Dembélé (FC Barcelone) Crédit: Getty Images

Ikoné arrivé à Florence

C'est fait pour Jonathan Ikoné à la Fiorentina. Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, un accord a été trouvé avec le LOSC pour 14 millions d'euros + 1 de bonus. Un contrat de cinq ans pourrait être signé. Le joueur devrait arriver ce jeudi à Florence pour finaliser la transaction.

Notre avis : Un joli coup pour la Viola, une perte importante pour le LOSC.

La Juve entre Martial et Aubameyang

A la recherche d'un buteur, la Juventus Turin observe le marché des attaquants, dans l'espoir notamment d'une belle occasion en prêt. Toujours selon la presse transalpine, deux noms reviennent avec insistance : Anthony Martial (Manchester United) et Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal). Mais le salaire des deux joueurs est du genre très élevé. Concernant Mauro Icardi, le PSG ne souhaiterait pas s'en séparer en janvier.

Notre avis : La Juve ne compte pas dépenser en janvier et souhaite surtout un joueur en prêt. Pas simple au vu des noms évoqués.

Gourvennec répond à l'agent de David

Alors que l'agent de Jonathan David a récemment parlé d'une ultime saison pour son joueur au LOSC, Jocelyn Gourvennec a donné son avis sur le sujet. "Je ne connais pas son agent, a-t-il répondu. Il part de très loin en évoquant ça dès la mi-décembre. Il fait son job, a commenté l'entraîneur du LOSC. C'est un dossier que le président va gérer et bien gérer. Je pense qu'il ne faut pas perturber Jonathan. Il n'a pas besoin de ça, il est bien dans ses baskets. Il faut aussi que son agent fasse attention à ne pas lui mettre des choses en tête, parfois ça perturbe les joueurs. On en a déjà vu et on en verra d'autres. Il faut qu'il accompagne son joueur comme il le fait."

Notre avis : L'attaquant canadien est lié jusqu'en 2025 avec Lille. C'est donc le LOSC qui a les cartes en mains.

Dupraz veut des renforts

Conscient que l'opération maintien ne s'annonce pas vraiment simple, Pascal Dupraz, le nouvel entraîneur de l'ASSE, a réclamé des renforts après la défaite face au FC Nantes (0-1), mercredi soir. "Avant de venir, je savais que la tâche était compliquée. Le mercato sera important. Il faut se dépêcher de recruter pour renforcer l’équipe, amener davantage de dynamisme et de cohérence dans toutes les lignes", a confié le technicien des Verts.

Notre avis : Pour se sauver, l'ASSE a certainement besoin de renforts. Mais à la hauteur.

