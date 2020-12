Des candidats à la présidence du Barça à fond sur Haaland

Ce sera l’une des attractions des prochains mercatos. Convoité par les plus grands clubs européens, Erling Haaland serait également une priorité pour certains candidats à la présidence du FC Barcelone. Mundo Deportivo dévoile aujourd’hui que certains dirigeants catalans auraient sondé Mino Raiola, l’agent du joueur, sur la faisabilité d’une telle opération. Pour rappel, le Borussia Dortmund n’est pas pressé de vendre sa machine à buts et attend plus de 70 millions d’euros pour le libérer.

Notre avis : Un beau projet, mais aussi un doux rêve pour les candidats à la présidence… Les Blaugrana doivent se serrer la ceinture en ce moment. Et une arrivée du Norvégien semble peu probable à court terme.

Le Bayern prêt à piller 'Gladbach

C’est l’une des attractions de ce début de saison. Si ses performances sont assez irrégulières, le Borussia Mönchengladbach fait beaucoup parler de lui sur la scène européenne. Et beaucoup de joueurs de son effectif attisent les convoitises. C’est le cas de Florian Neuhaus (23 ans) et Denis Zakaria (24 ans). Suivis par de nombreux cadors, les deux milieux de terrain seraient aussi dans les petits papiers du Bayern Munich, comme le révèle Bild aujourd’hui. Les Fohlen risquent de se montrer très gourmand puisqu’ils attendent déjà pas moins de 40 millions d’euros pour le premier cité, tandis que le second était resté dans la Ruhr cet été malgré des offres proches des 30 millions d’euros.

Notre avis : ‘Gladbach a de nombreux joueurs à forte valeur marchande et peut espérer un sacré pactole dans les mois qui viennent.

Balotelli vers le Brésil

Super Mario est sur le point de trouver son bonheur. Libre depuis son départ de Brescia, l'international italien devrait s’engager dans les prochains jours avec Vasco de Gama. Mino Raiola, l’agent du joueur, serait même en train de finaliser les contours de l’opération avec le club carioca. Fabio Cordella, le directeur sportif de ce dernier, s’est d’ailleurs montré très enthousiaste à l’idée d’accueillir l’ancien attaquant de l’OGC Nice. “Mario Balotelli à Vasco de Gama, ce n'est pas un rêve, c'est la pure réalité. Nous travaillons avec son agent, Mino Raiola, pour tenter d'attirer l'un des meilleurs joueurs du monde au Brésil.”

Notre avis : Une destination surprenante, sans l’être. Balotelli semble chercher un challenge décalé pour reprendre plaisir à jouer.

Tottenham, Manchester United et Chelsea en pincent pour Ben White

Déjà brillant lors de son prêt à Leeds la saison passée, où il a été l’un des cadres de Marcelo Bielsa, Ben White (23 ans) confirme pour sa première saison en Premier League sous les couleurs de Brighton. Le joueur anglais a disputé toutes les rencontres de championnat avec les Seagulls et s’affirme comme l’un des meilleurs défenseurs du Royaume. Des bonnes dispositions qui ont tapé dans l'œil de Tottenham, Manchester United et Chelsea, comme le rapporte Sky Sports. White est lié jusqu’en 2024 avec Brighton.

Notre avis : Leeds avait proposé plus de 25 millions d’euros cet été pour le joueur. Si White continue sur ce rythme, le chèque à signer risque d’être bien plus élevé pour les clubs intéressés...

Ben White Crédit: Eurosport

Un Colchonero sur les tablettes du FC Barcelone...

En proie à une grosse pénurie en charnière centrale, le Barça multiplie les pistes pour se renforcer. Après Garcia, Bogarde ou encore Ezequiel Garay, le club catalan serait très intéressé par le profil de Felipe (31 ans), comme le rapporte AS ce mercredi. Le défenseur de l’Atlético de Madrid est arrivé en 2019 en provenance de Porto, dans la capitale espagnole et n’est pas considéré comme un titulaire indiscutable. Pourtant, Diego Simeone et les Madrilènes ne seraient pas disposés à laisser partir leur international auriverde (1 sélection).

Notre avis : Le Barça ne roule pas sur l’or et devra se montrer très malin pour se renforcer. L’Atléti risque de demander une certaine somme pour son Brésilien.

… qui suit toujours Mustafi et Rüdiger

Déjà évoquées il y a quelques jours, les pistes Shkodran Mustafi et Antonio Rüdiger ont été relancées du côté du FC Barcelone. Dans son édition du jour, Mundo Deportivo fait le tour des options défensives qui s’offrent au club catalan et les deux joueurs font partie de la short-list catalane pour le prochain mercato hivernal.

Notre avis : Les deux joueurs sont en eaux troubles à Londres. En fin de contrat en juin, Mustafi attend un signe de sa direction tandis que Rüdiger n’est pas la première option à Chelsea.

Omar Colley sur les tablettes de plusieurs clubs de Premier League

Courtisé par plusieurs clubs britanniques lors du dernier mercato, Omar Colley (28 ans) est finalement resté du côté de la Sampdoria, faute d’offre satisfaisante. Néanmoins, la donne semble avoir changé et Sky Italia annonce que l’international gambien (12 sélections) serait sur les tablettes du Celtic, Fulham et d'autres clubs de Premier League dont les noms n'ont pas filtré. Si la Samp’ espérait empocher près de douze millions dans l'opération, le club génois serait enclin à revoir ses exigences à la baisse.

Notre avis : Une option à prix prix cassé qui peut valoir le coup d'œil pour des clubs en recherche d’un défenseur central.

Andrea Petagna in azione contrastato da Omar Colley in SPAL-Sampdoria Crédit: Getty Images

Gaël Clichy au Servette

Libre depuis son départ d'Istanbul Başakşehir et un titre de champion de Turquie, Gaël Clichy (35 ans) a retrouvé un club. L'international français a paraphé un bail jusqu'en juin 2022 avec les Grenats. Le latéral gauche s'entraînait depuis quelques semaines avec le Thonon Evian Grand Genève FC (N3). Et l'ancien Gunner a l'air plus que ravi de débarquer sur les bords du Lac Léman. "C'est un challenge excitant et j'espère pouvoir apporter mon expérience et donner le maximum sur le terrain pour faire progresser le club. Cela fait quelques semaines que je suis avec le groupe qui vit très bien."

Notre avis : Une belle recrue qui va faire du bien au Servette, qui peine en ce début de championnat.

Premier contrat professionnel signé pour Florent Da Silva à l’OL

Annoncée début novembre, la signature du premier contrat professionnel de Florent Da Silva (17 ans) est désormais officielle. Arrivé à l’OL à l’âge de 7 ans, le milieu de terrain a paraphé un bail jusqu’en 2023 avec les Rhodaniens. L’international français U18 était convoité par plusieurs clubs européens.

Notre avis : Da Silva est considéré comme l’un des éléments les plus prometteurs de l’Académie lyonnaise. On a hâte de voir ses premiers pas avec les professionnels.

