Le Barça viserait Cavani dès le mois de janvier

Ces derniers jours, le nom d'Edinson Cavani a commencé à circuler du côté du FC Barcelone, dans la presse espagnole, alors que Sergio Agüero pourrait officiellement mettre un terme à sa carrière ce mercredi. D'après le quotidien Sport, les Blaugrana penseraient à recruter l'ancien Parisien dès le mois de janvier. En parallèle, le média brésilien Globo Esporte indique que Corinthians serait intéressé par l'attaquant de Manchester United, qui joue très peu depuis l'arrivée de Cristiano Ronaldo cet été (8 matches toutes compétitions confondues pour 1 but)

Ad

"Nous devons attendre (ndlr : pour un eventuel retour en Amérique du Sud) nous verrons quelles possibilités existent. Si une équipe du Brésil vient avec un bon projet, nous pouvons toujours écouter, a affirmé Walter Guglielmone, son demi-frère et agent. J'ai l'obligation d'envoyer toutes les options à Edinson."

Transferts Les 9 infos mercato qui vous ont échappé lundi IL Y A UN JOUR

Notre avis : Si le Barça et Manchester United arrivent à s'entendre, Edinson Cavani (35 ans en février prochain) pourrait être tenté par un dernier défi en Europe chez les Blaugrana.

... et a discuté avec Raiola pour Haaland

Selon El Mundo Deportivo, Joan Laporta aurait discuté avec Mino Raiola lundi soir lors de la cérémonie du Golden Boy en vue d'un éventuel transfert d'Erling Haaland au FC Barcelone. Alors que l'attaquant international norvégien serait la priorité des Blaugrana, le président barcelonais aurait demandé à l'agent du Scandinave de baisser sa commission de transfert pour rendre l'opération possible. La semaine dernière, Mino Raiola a déclaré qu'Erling Haaland pouvait rejoindre l'une de ces quatre équipes : le Bayern Munich, Manchester City, le Real Madrid et le Barça.

Notre avis : Il semble peu probable que Mino Raiola accepte de baisser sa commission pour le futur transfert d'Erling Haaland.

Ikoné proche de la Fiorentina

Selon les informations de Fabrizio Romano, le journaliste du Guardian spécialisé sur le mercato, Jonathan Ikoné est proche de la Fiorentina. En effet, les négociations entre la Viola et le LOSC pourraient bientôt aboutir. Un transfert de 15 millions d'euros assorti d'un pourcentage à la revente serait dans les tuyaux. Olivier Letang, le président lillois, a d'ailleurs déclaré au média TMW : "C'est vrai, la Fiorentina veut Jonathan Ikoné".

Notre avis : Certes, Lille va renflouer ses caisses mais ce sera une grosse perte en vue des huitièmes de finale de la C1 contre Chelsea.

Le Real Madrid pousse pour Rüdiger

Toujours d'après Fabrizio Romano, le Real Madrid pousserait pour recruter Antonio Rüdiger, libre l'été prochain. Le défenseur international allemand est attaché à Chelsea et à Thomas Tuchel mais la dernière proposition de prolongation des Blues n'aurait pas donné satisfaction du côté du clan Rüdiger.

Notre avis : Le Real Madrid a déjà fait le coup l'été dernier avec David Alaba et une éventuelle prime XXL à la signature pourrait faire pencher la balance du côté merengue.

Adeyemi n'écarterait pas le Barça dans "deux ou trois ans"

Alors que le Barça s'intéresse à Karim Adeyemi, le Borussia Dortmund serait en pole pour recruter l'attaquant du RB Salzbourg. Cependant, Thomas Salomon, l'agent de l'international allemand, a ouvert la porte aux Blaugrana, dans un futur lointain, lors de la cérémonie du Golden Boy. "Dans deux ou trois ans, on verra ce qui peut se passer", a-t-il souligné dans un entretien accordé à Sky Sports.

Notre avis : Le talent de Karim Adeyemi correspond aux ambitions du Barça, mais pas actuellement du fait de ses difficultés financières.

Et maintenant, quel avenir ? "Le Barça peut plonger très vite dans un cercle vicieux"

... et serait aussi dans les petits papiers du PSG

Selon RMC, Karim Adeyemi serait sur les tablettes du Paris Saint-Germain. L'attaquant de Salzbourg était au Parc des Princes dimanche dernier pour PSG-Monaco (2-0) et le club de la capitale serait à l'affût si le Borussia Dortmund venait à tarder à concrétiser un éventuel transfert.

Notre avis : Karim Adeyemi a montré toutes ses qualités en C1 et représenterait une belle option d'avenir pour le PSG.

Adeyemi, la machine à provoquer les penalties que le Bayern a laissée filer… il y a dix ans

Arthur vers un départ de la Juventus ?

Arrivé à la Juventus pendant l'été 2020, Arthur n'arrive pas à trouver sa place dans le dispositif de Massimiliano Allegri. Sur les quatre matches qu'il a joués depuis le début de la saison en Série A, le milieu international brésilien n'a été titularisé qu'à une seule reprise. Interrogé sur Sky Italia, Federico Pastorello, l'agent de l'ex-Barcelonais, a ouvert la porte à un départ. "Arthur a été choisi par un autre entraîneur (Andrea Pirlo) et il a moins d'espace pour s'exprimer avec Massimiliano Allegri. Sachant qu'une Coupe du monde se profile, son souhait est de trouver un peu plus de stabilité. On réfléchit à la bonne solution", a-t-il indiqué.

Notre avis : Après avoir acheté Arthur 72 millions d'euros dans le cadre de "l'échange" avec Miralem Pjanic, la Juve voudra avoir un retour sur investissement. Au regard des dernières prestations du Brésilien, les Bianconeri devront patienter.

Un duo plutôt qu'un trio : Le PSG doit-il sacrifier Neymar ?

De Jong intéresse cinq gros clubs

Dans un entretien accordé au média néerlandais AD, le père de Frenkie De Jong a évoqué l'avenir du milieu de terrain barcelonais, arrivé en Catalogne à l'été 2019 et qui peine à devenir un joueur majeur dans le onze des Blaugrana. "Le Bayern ou Manchester United ? Je sais que le Barça a besoin d'argent et une belle offre pourrait aider le club mais je ne pense pas que ça va arriver. Cependant, cinq des meilleurs clubs européens ont appelé pour le recruter", a-t-il déclaré.

Notre avis : Le Barça a besoin d'argent pour faire aboutir d'autres dossiers cet été. En cas de belle offre, le club catalan ne retiendra pas Frenkie De Jong.

Frenkie de Jong, arrivé au Barça à l'été 2019. Crédit: Getty Images

Gnagnon proche de Saint-Etienne

Courant septembre, le FC Séville a résilié le contrat de Joris Gnagnon pour "manque de professionnalisme". Actuellement libre, l'ancien Rennais serait sur le point de rebondir du côté de l'AS Saint-Etienne selon les informations de RMC Sport. Le joueur de 24 ans pourrait s'engager dès le 1er janvier 2022.

Notre avis : Joris Gnagnon a une revanche à prendre et l'ASSE pourrait bien en profiter.

Lens cible Berg

D'après le média norvégien Nettavisen, Lens ciblerait Patrick Berg. Cette saison, le milieu défensif international norvégien de Bodø/Glimt a marqué huit buts et délivré neuf passes décisives toutes compétitions confondues. Le joueur de 24 ans possède encore un an de contrat avec la formation scandinave (ndlr : jusqu'en juin 2022).

Notre avis : Une possible bonne recrue pour Lens, cependant le club nordiste devra surpasser la concurrence.

Transferts Les 8 infos mercato qui vous ont échappé ce week-end HIER À 19:52