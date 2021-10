Haaland, la course est lancée

Alors que Manchester City aurait un rendez-vous programmé en janvier pour Erling Haaland, la concurrence est intense dans ce dossier. Selon Mundo Deportivo, Liverpool, le Bayern Munich, le PSG, le Real Madrid, Chelsea ou encore le Barça sont intéressés par l'attaquant du Borussia Dortmund, qui affole encore les compteurs cette saison avec le club allemand. Bild a d'ailleurs confirmé que le Bayern songe à Haaland pour 2022 en cas de possible départ de Robert Lewandowski.

Notre avis : Pour Haaland, l'été 2022 sera probablement celui du départ. Pour l'instant, les Citizens semblent avoir une (petite) longueur d'avance.

Chiesa, c'est 100 millions

Dans son édition du jour, La Gazzetta dello Sport revient sur l'explosion de Federico Chiesa, homme fort de la Juventus et de la sélection italienne. Très courtisé l'été dernier, notamment par des clubs de Premier League, l'international transalpin, acheté en tout et pour tout cinquante millions d'euros par la Vieille Dame, a désormais une valeur de 100 millions, d'après le quotidien. "C'est le joueur italien qui coûte le plus cher aujourd'hui", est-il précisé.

Notre avis : Chiesa a pris une nouvelle dimension. L'Euro 2020 n'a fait que le confirmer. Mais la Juve, de son côté, compte bien le conserver à long terme.

Fekir parle de son avenir

Interrogé au micro de Betis TV, Nabil Fekir est revenu sur une possible prolongation à venir avec le Betis Séville. "Je suis très bien ici, je suis très content et je suis heureux ici. J'apprends au quotidien et j'espère pouvoir continuer comme ça, a-t-il notamment expliqué dans des propos relayés par Footmercato. Je vois que le public m'aime, ça me rend très heureux et je veux lui rendre sur le terrain. Je suis très heureux ici (...) Il est normal que l'on commence à parler de prolongation car il ne me reste plus qu'un an et demi de contrat. Nous allons discuter et on verra."

Notre avis : Fekir est visiblement très heureux de son aventure espagnole. Il ne serait pas étonnant de voir l'ancien joueur de l'OL la prolonger.

Kessié n'est pas une priorité pour le Barça...

Selon les informations de Sky Italia, Franck Kessié n'est pas une priorité du FC Barcelone malgré les rumeurs qui circulent dans la presse catalane. Le milieu de terrain, en fin de contrat avec l'AC Milan, réclamerait un salaire aux alentours de 8 millions d'euros à son club, qui lui propose 6,5 millions d'après la presse italienne. Le suspense demeure dans ce dossier.

Notre avis : Sauf retournement de situation, Kessié quittera Milan en fin de saison. C'est une sacrée occasion pour tout le monde.

... où Agüero ne regrette pas d'avoir signé

Interrogé par El Pais ce jeudi, Sergio Agüero a assuré qu'il ne "regrettait pas" son choix d'avoir signé au Barça. "Non, je ne regrette pas. Soyons sincères. Quel joueur n'aimerait pas être au Barça ? Je te dirais que la majorité des footballeurs aimerait porter ce maillot, que le Barça soit bien ou mal (...) Je suis arrivé dans l'expectative de jouer avec Leo (Messi) avec une bonne équipe derrière nous, ce que le club essayait de faire. Quand ils m'ont appelé, je me suis dit : "peu importe combien ils paient. Je me remets en forme et je vais aider cette équipe au maximum", a confié l'attaquant argentin.

Notre avis : En voyant Messi faire ses valises cet été, Agüero a quand même dû être très déçu...

