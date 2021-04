Un salaire record pour Haaland qui réduirait les candidats ?

Daily Mirror, Mirror, seuls Manchester City, le Real Madrid et le PSG auraient alors les arguments pour attitrer le phénomène norvégien. A en croire le Mino Raiola compte faire toucher un jackpot à Erling Haaland . Selon le tabloïd britannique, le célèbre agent voudrait faire du jeune serial-buteur du Borussia Dortmund le premier joueur à toucher un million de livre par semaine, soit 1.15 million d'euros. Des exigences très élevées qui excluraient de nombreux prétendants. Pour le, seuls Manchester City, le Real Madrid et le PSG auraient alors les arguments pour attitrer le phénomène norvégien.

Notre avis : Le transfert d'Haaland va forcément affoler les compteurs. Mais Paris peut-il se mêler à la lutte ? Cela semble compliqué.

La Juve songe à Kean et pense mettre Rabiot dans la balance

Tuttosport. La Juventus suit de près la situation de Mauro Icardi au PSG. Mais ce n'est pas le seul buteur parisien, qui est dans le viseur de la Juve d'après Selon le journal sportif italien, Moise Kean est aussi sur les tablettes turinoises . L'attaquant international italien s'est relancé à Paris, où il est prêté par Everton. Et la Vieille Dame ne serait pas contre l'idée de faire revenir son ancien joueur. Pour cela, les champions d'Italie pourraient même mettre Adrien Rabiot (ou Aaron Ramsey) dans la balance pour séduire les Toffees.

Notre avis : Ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle pour le PSG, qui a dans l'idée d'essayer de le conserver.

Dembélé et le Barça : "Je n’ai pas eu de discussions avec le club"

"Je ne sais pas, je n’ai pas eu de discussions avec le club, je suis content d'être ici, je me sens bien, a expliqué l'international français. On verra ce qui va se passer, il y a un nouveau président. Un président que j'ai vu, que je ne connais pas trop, qui a fait l'histoire du Barça, qui est proche des joueurs. On verra bien ce qui va se passer". Ousmane Dembélé est revenu sur son avenir dans une interview à BeIn Sport avant le Clasico . L'ancien Rennais est régulièrement évoqué sur le départ alors qu'il n'aura plus qu'un an de contrat en juin prochain. Et il ne s'avance pas.a expliqué l'international françaisce qui va se passer".

Notre avis : Dembélé devrait vite recevoir une proposition du Barça.

Rennes : N'Zonzi dans le flou

Prêté par la Roma à Rennes depuis plus d'un an, Steven N'Zonzi a fait le point dans L'Equipe sur sa situation alors que son deal avec le Stade Rennais va s'arrêter en fin de saison. Et le milieu de terrain international avoue être dans le flou. "C’est vrai qu’aujourd’hui je suis dans le flou total. Je suis en prêt, il me restera un an de contrat avec la Roma, mais c’était une situation un peu particulière là-bas. Je ne sais pas comment ils voient mon avenir, mais ça m’étonnerait que j’y retourne en sachant qu’il me reste un an de contrat", a-t-il reconnu avant de faire un appel du pied au Stade rennais. "Je me sens bien ici. C'est un club qui travaille très bien. Et je ne suis pas loin de Paris, donc il y a pas mal de choses positives dans le contexte rennais".

Notre avis : Il s'est imposé comme un cadre à Rennes. Mais la question de son salaire risque de poser problème.

Benzema à Lyon, ce n'est pas pour tout de suite

"Oui, j’ai dit que Karim Benzema avait très envie de revenir à Lyon, qu’il avait dans un coin de sa tête l’envie de revenir un jour car c’est son club et sa ville. Mais aujourd’hui, il est plus proche de signer une prolongation au Real Madrid que de revenir à Lyon !" a-t-il avoué. Alors qu'il avait évoqué le désir de Karim Benzema de revenir à Lyon avant la fin de sa carrière, Karim Djaziri est revenu sur ses propos dans une interview accordée au site MadeInFoot . Et le proche du buteur madrilène calme le jeu.a-t-il avoué.

Notre avis : Ce n'est pas vraiment une surprise.

Liverpool sur Pedri ? Le Barça va le blinder

Selon le Daily Mirror, Liverpool aurait exprimé son intérêt pour Pedri, qui a gagné sa place dans le onze du FC Barcelone cette saison. Cette approche des Reds aurait pousser le Barça à s'activer pour prolonger leur jeune milieu de terrain de 18 ans dont le contrat arrivait à son terme en 2022. Sa clause libératoire pourrait alors grimper à 400 millions d'euros.

Notre avis : Le Barça va tout faire pour le garder. A juste titre.

Lingard : West Ham n'est pas seul sur les rangs

Jesse Lingard est courtisé pour cet été. Sans grande surprise puisque l’international anglais retrouve ses sensations depuis son arrivée à West Ham cet hiver (8 buts en 8 matches de Premier League), où il est prêté par Manchester United. Et d'après le Sunday Star, les Hammers, qui souhaitent le conserver, vont avoir du pain sur la planche puisqu'Arsenal a aussi en tête de le récupérer.

Notre avis : Arsenal et West Ham ne seront pas les seuls intéressés si Lingard continue à ce rythme.

